Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

Tamilnadu Politics : तामिळनाडूत थलपती विजय यांच्या शपथविधी मार्गातील अडथळ्यांची मालिका काही संपता संपत नाही...बहुमताअभावी रखडलेल्या शपथविधीचा मार्ग शनिवारी मोकळा झाला..पण शपथविधी होण्याआधीच त्यात आणखी एक ट्विस्ट आलाय... 'एका मताने पराभव' झाल्याचे प्रकरण मद्रास उच्च न्यायालयात पोहोचले असून, त्यावर आज सुनावणी होणार आहे...टीव्हीके उमेदवाराकडून केवळ एका मताने पराभूत झाल्यानंतर डीएमके नेते के. आर. पेरियाकरुप्पन यांच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यासाठी मद्रास उच्च न्यायालय रविवारी विशेष सत्र घेणार आहे...या रिट याचिकेचा निकाल लागेपर्यंत टीव्हीके आमदाराला कोणत्याही कायदेशीर प्रक्रियेत सहभागी होण्यापासून रोखण्यासाठी त्यांनी अंतरिम मनाई हुकूम मागितला आहे.....
Mamata Banerjee : पश्चिम बंगालमध्येझालेल्या ऐतिहासिक सत्तापालटानंतर विधानसभेतील मुख्यमंत्री दालनात मोठ्या प्रमाणात प्रशासकीय बदल करण्यात आले आहेत. गेल्या १५ वर्षापासून माजी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी ज्या खुर्चीचा वापर करत होत्या, ती खुर्चीच आता दालनातून हटविण्यात आली आहे. ती खुर्ची विरोधी पक्षनेत्याच्या कक्षात हलवण्यात आली आहे. पश्चिम बंगाल राज्याचे नवे मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी यांनी या खुर्चीचा वापर करण्यास नकार दिल्यामुळे त्यांच्यासाठी स्वतंत्र नवीन खुर्चीची व्यवस्था करण्यात आली असून, अधिकृत प्रोटोकॉलनुसार ममता बॅनर्जीचा नामफलकही हटवण्यात आला आहे. बॅनर्जीचा पराभव झाल्यानंतर या प्रशासकीय सुधारणांना वेग आला असून आता मुख्यमंत्री दालनाबाहेर सुर्वेदु अधिकारी यांच्या नावाची पाटी लावण्यात आली आहे.
Nashik Conversion and Sexual Assault Case : निदा खानसोबत पोलिसांचा स्पॉट पंचनामा..मल्टिनॅशनल कंपनीतील कार्यालयात स्पॉट पंचनामा...निदाचे आई-वडिल, भावाचीही चौकशी...निदा खानचा(Nida Khan) मोबाईल डेटा रिकव्हर
Hanta Virus : 'हंटा व्हायरस'चा उद्रेक झालेलं नेदरलँडचे 'एमव्ही हॉडियस' हे क्रूझ जहाज आज स्पेनमध्ये पोहोचलंय... कॅनरी बेटांवरील तेनेरिफ बंदरात हे जहाज दाखल झालंय.. या जहाजावर 140 हून अधिक प्रवासी आणि कर्मचारी आहेत.. त्यांच्या सुरक्षित सुटकेसाठी जागतिक आरोग्य संघटनेचे महासंचालक गेब्रेयसस स्वतः स्पेनमध्ये दाखल झालेत. या जहाजावरील प्रवाशांना पूर्णपणे वेगळ्या भागात नेलं जाणार आहे... ज्या प्रवाशांमध्ये लक्षणे दिसत नाहीत, त्यांना सहा आठवड्यांसाठी होम क्वॉरंटाइनमध्ये राहावे लागणार आहे.
Thalapathy Vijay : तामिळनाडूतील सत्ता स्थापनेचा पेच अखेर सुटलाय... गेल्या 3-4 दिवसांपासून सुरू असलेल्या वेगवान घडामोडींनंतर शनिवारी टीव्हीकेच्या सत्ता स्थापनेचा मार्ग मोकळा झालाय...बहुमताच्या आकड्यांचं पत्र सादर केल्यानंतर राज्यपालांनी विजय यांना सत्ता स्थापनेचं निमंत्रण दिलंय...त्यानुसार आज विजय थलपती यांचा आज शपथविधी होणार आहे...चेन्नईतील जवाहरलाल इनडोअर स्टेडिय इथं हा भव्यदिव्य शपथविधी सोहळा होणार आहे...काँग्रेसपाठोपाठ व्हीसीके आणि आययूएमएलने पाठिंबा जाहीर केल्यानं विजय यांच्या सत्तेचं स्वप्न साकार झालंय...त्यामुळे ख-या अर्थाने आज तामिळनाडूत विजय दिवस असणार आहे...या सोहळ्याला लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी उपस्थित राहणार आहेत...