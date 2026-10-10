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Maharashtra Breaking News LIVE : 10 ऑक्टोबर 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on 10 OCTOBER  महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Written ByAashish Udas
Published: Oct 10, 2026, 07:27 AM IST|Updated: Oct 10, 2026, 08:47 AM IST
Maharashtra Breaking News LIVE : 10 ऑक्टोबर 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर
10 October 2026 08:35 AM (IST)

प्रसिद्ध यूट्युबर ध्रुव राठी दिल्लीत दाखल, ज्ञानेश कुमारांविरोधात CJP आक्रमक

Dhruv Rathee : प्रसिद्ध यूट्युबर ध्रुव राठी ज्ञानेशकुमारांविरोधात आंदोलनासाठी दिल्लीत दाखल पोहोचला आहे...सीजेपीच्या वतीने जंतरमंतरवर होत असलेल्या आंदोलनात तो सहभागी होणार आहे...आंदोलनासाठी दिल्लीत पोहोचल्यानंतर त्याने एक व्हिडिओ पोस्ट करत केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केलाय..

10 October 2026 08:10 AM (IST)

पंतप्रधान मोदी देशातील जनतेला घाबरले आहेत- अभिजीत दीपके

Abhijeet Dipke on PM Modi : ज्ञानेशकुमारांविरोधात सीजेपीचं दिल्लीत आज आंदोलन...अभिजीत दिपके दिल्लीसाठी रवाना झालेत......'पंतप्रधान मोदी देशातील जनतेला घाबरले आहेत- दीपके...भीतीतूनच रेल्वे, मेट्रो सेवा बंद केली- दीपके 
 

10 October 2026 07:44 AM (IST)

CJP आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली मेट्रोची 45 स्थानके बंद

अभिजित दिपके यांच्या नेतृत्वात कॉक्रोच जनता पार्टी दिल्लीच्या जंतर मंतरवर आजपासून आंदोलन सुरु होणार असून निवडणूक आयोगाचे प्रमुख ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यासाठी हे आंदोलन आहे. मात्र या CJP आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली मेट्रोची ४५ स्थानके बंद ठेवण्यात आली आहेत. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर मेट्रो प्रशासनाने बदल केला आहे अशी माहिती मिळतेय. 

10 October 2026 07:36 AM (IST)

दिल्लीकडे येणाऱ्या अनेक रेल्वे ट्रेन्स रद्द, CJP आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर निर्णय

CJP : दिल्लीकडे येणा-या अनेक रेल्वे ट्रेन रद्द...देशभरातून दिल्लीकडे येणा-या ट्रेन रद्द...CJP आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाचा निर्णय...आज जंतर-मंतरवर CJPचं आंदोलन

10 October 2026 07:28 AM (IST)

दिल्लीत आज CJPची आंदोलन, ज्ञानेश कुमारांविरोधात CJP आक्रमक

CJP : दिल्लीत आज CJPची आंदोलनाची हाक...ज्ञानेश कुमारांविरोधात CJP आक्रमक...CJPच्या आंदोलनाला परवानगी नाकारली...CJP मात्र आंदोलनावर ठाम

 

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About the Author

Aashish Udas

Aashish Udas

आशिष उदास झी 24 तास चॅनेलमध्ये असिस्टंट प्रोड्युसर पदावर कार्यरत आहे. आशिष यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. ते झी 24 तास चॅनेलमध्ये आऊटपूट विभागात काम करत आहेत. आशिष यांना क्रीडा क्षेत्रात विशेष आवड आहे. त्यात विशेष करुन क्रिकेटशी संबंधित महत्त्वाच्या बातम्यांची माहिती असते.. तसंच आशिष इतर खेळांसंबंधित घडामोडींचे अपडेट ठेवत असतात.

करिअरची सुरुवात

आशिष यांनी नोव्हेंबर 2012 पासून मीडिया क्षेत्रात आहेत.. त्यांनी टीव्ही9 मराठी या वृत्तवाहिनीद्वारे आपल्या मीडिया करिअरची सुरुवात केली. त्यानंतर त्यांनी 2013मध्ये झी 24 तासमध्ये जॉईन केलं. आशिष झी 24 तासमध्ये आऊटपूट विभागात टीकर, स्पीड न्यूज आणि जनरल न्यूजसाठी काम करतात. तसंच क्रिकेट संबंधित घडामोडी असो किंवा इतर क्रीडा क्षेत्राशी निगडित घडामोडींवर लाईव्हही दिलंय. 

शैक्षणिक पार्श्वभूमी

आशिष यांनी मुंबई विद्यापीठातून 2010 मध्ये पत्रकारितेची पदवी घेतली आहे.. तसंच झेव्हियर इन्स्टिट्यूट ऑफ कम्युनिकेशनमधून मास कम्युनिकेशन मराठी या विभागात डिप्लोपा केला आहे

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