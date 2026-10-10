Maharashtra Breaking News LIVE : 10 ऑक्टोबर 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

Dhruv Rathee : प्रसिद्ध यूट्युबर ध्रुव राठी ज्ञानेशकुमारांविरोधात आंदोलनासाठी दिल्लीत दाखल पोहोचला आहे...सीजेपीच्या वतीने जंतरमंतरवर होत असलेल्या आंदोलनात तो सहभागी होणार आहे...आंदोलनासाठी दिल्लीत पोहोचल्यानंतर त्याने एक व्हिडिओ पोस्ट करत केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केलाय..
Abhijeet Dipke on PM Modi : ज्ञानेशकुमारांविरोधात सीजेपीचं दिल्लीत आज आंदोलन...अभिजीत दिपके दिल्लीसाठी रवाना झालेत......'पंतप्रधान मोदी देशातील जनतेला घाबरले आहेत- दीपके...भीतीतूनच रेल्वे, मेट्रो सेवा बंद केली- दीपके
अभिजित दिपके यांच्या नेतृत्वात कॉक्रोच जनता पार्टी दिल्लीच्या जंतर मंतरवर आजपासून आंदोलन सुरु होणार असून निवडणूक आयोगाचे प्रमुख ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यासाठी हे आंदोलन आहे. मात्र या CJP आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली मेट्रोची ४५ स्थानके बंद ठेवण्यात आली आहेत. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर मेट्रो प्रशासनाने बदल केला आहे अशी माहिती मिळतेय.
CJP : दिल्लीकडे येणा-या अनेक रेल्वे ट्रेन रद्द...देशभरातून दिल्लीकडे येणा-या ट्रेन रद्द...CJP आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाचा निर्णय...आज जंतर-मंतरवर CJPचं आंदोलन
CJP : दिल्लीत आज CJPची आंदोलनाची हाक...ज्ञानेश कुमारांविरोधात CJP आक्रमक...CJPच्या आंदोलनाला परवानगी नाकारली...CJP मात्र आंदोलनावर ठाम