Maharashtra Breaking News LIVE : 10 सप्टेंबर 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

STATE RAIN : देशातील मान्सून पुन्हा एकदा सक्रिय झाला असून पुढील काही दिवस विविध राज्यांत मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाची शक्यता आहे. ११ सप्टेंबरच्या सुमारास बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचे क्षेत्र तयार होण्याचा अंदाज असून, याचा मोठा प्रभाव मध्य, पूर्व आणि दक्षिण भारतावर दिसून येईल, असा इशारा भारतीय हवामान विभागाने दिलाय. कोकण आणि गोव्यात ८ ते १४ सप्टेंबर या संपूर्ण कालावधीत बहुतांश ठिकाणी पाऊस हजेरी लावेल, तर १२ आणि १३ सप्टेंबर रोजी काही भागांत मुसळधार पाऊस पडू शकतो. विदर्भात १२ सप्टेंबर रोजी मुसळधार पावसाची शक्यता असून ८ ते १४ सप्टेंबर दरम्यान वादळी वाऱ्यासह विजांचा कडकडाट होण्याची शक्यता आहे.
SUGAR : ऐन सणासुदीच्या काळात साखरेचे दर वाढल्याने यंदाचा ऊस गाळप हंगाम येत्या १५ ऑक्टोबरपासून सुरू करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्री समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. सहकार विभागाच्या माहितीनुसार यंदाच्या हंगामात राज्यातील २०० हून अधिक कारखाने सुरू होऊन १०० लाख मेट्रिक टन साखर उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे. कारखान्यांनी १ ते १५ नोव्हेंबरदरम्यान गाळप हंगाम सुरू करण्याची मागणी केली होती. परंतु, देशभरात साखरेचे दर वाढल्याने सणासुदीच्या काळात ग्राहकांना त्याची झळ बसू नये, यासाठी गाळप हंगाम लवकर सुरू करण्याच्या सूचना केंद्र सरकारने दिल्या होत्या. आता राज्य सरकारनं 15 ऑक्टोबरपासून गळीत हंगाम सुरु करण्याचा निर्णय घेतलाय.. सरकारच्या या भूमिकेवर कारखानदारांनी ताशेरे ओढलेत... हा निर्णय पूर्णपणे चुकीचा असून यामुळे ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर उद्योगाचे मोठे नुकसान होणार आहे. त्यामुळे केंद्र व राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना किमान प्रतिटन ५०० रुपये अनुदान देण्याची घोषणा करावी, तरच १५ ऑक्टोबरपासून साखर कारखाने सुरू करू देऊ, अशी आक्रमक मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टींनी केलीय..
BAILPOLA : पोळ्याच्या दिवशी बैलांना अंघोळ घालून, खांदे तुपाने व हळदीने शेकून त्यांची रंगरंगोटी केली जाते. झूल व विविध दागिन्यांनी त्यांना सजवून पूजा केली जाते. घरी गोडधोड करून बैलांना नैवेद्याचा घास भरविला जातो. काही ठिकाणी बैलजोडीची वाजतगाजत मिरवणूकही काढली जाते. दरम्यान, वाढत्या यांत्रिकीकरणामुळे बैलांची संख्या कमी होत असली तरी ग्रामीण संस्कृतीतील बैलपोळ्याचे महत्त्व कायम आहे. मात्र गेल्या दोन महिन्यांपासून पावसाने पाठ फिरवल्याने सोयाबीनसह खरीप पिकांची अवस्था बिकट झाली आहे. पाण्याअभावी पिके सुकत असून, हाताशी आलेले उत्पादनही निसर्गाच्या लहरीपणामुळे वाया जाण्याची भीती आहे. त्यामुळे यंदाचा पोळा शेतकऱ्यांसाठी आनंदापेक्षा चिंतेचा ठरत आहे. तरीही वर्षभर साथ देणाऱ्या बैलांप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्याची परंपरा शेतकरी सोडायला तयार नाही.