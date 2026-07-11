Add Zee Business As A Preferred Source
App
Live Now

Maharashtra Breaking News LIVE : 11जुलै 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on 11 JULY महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर

Written ByAashish Udas
Published: Jul 11, 2026, 06:19 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 10:18 AM IST
Maharashtra Breaking News LIVE : 11जुलै 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर
11 July 2026 10:17 AM (IST)

सिद्धिविनायक मंदिरात दानचोरी?

VIDHAN PARISHAD EKNATH SHINDE : देशात राम मंदिराच्या देणगीवरून राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरू असतानाच आता महाराष्ट्रात सिद्धिविनायक मंदिराच्या दानपेटीवरून नवा वाद पेटलाय.. आणि हा आरोप केलाय, राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी... आणि निशाण्यावर आहे, ठाकरेंच्या शिवसेनेचे नेते... त्यामुळे भाविकांच्या आस्थेचं मंदिर आता थेट राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आलंय...मुंबईतील श्री सिद्धिविनायक गणपती मंदिर, विधान परिषदेत चर्चेलं गेलं.. ते श्रद्धेमुळे नाही तर घोटाळ्याच्या आरोपामुळे... उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी तत्कालीन सिद्धिविनायक मंदिराच्या व्यवस्थापनावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले.. मंदिरातील दानपेटी आणि आर्थिक व्यवहारांमध्ये अनियमितता झाल्याचा आरोप करत त्यांनी विरोधकांवर निशाणा साधला.विशेष म्हणजे, शिंदे यांनी थेट नाव घेतले नाही... मात्र त्यांनी दाखवलेल्या कागदपत्रांवरून आणि आरोपांच्या दिशेवरून त्यांचा रोख ठाकरे शिवसेना UBT नेते आदेश बांदेकर यांच्याकडे असल्याची चर्चा सुरूय...

11 July 2026 09:55 AM (IST)

चौथ्या दिवशीही मोशीतील बचावकार्य सुरु

MOSHI UPDATE : चौथ्या दिवसानंतरही मोशी दुर्घटनेचं बचाव कार्य सुरुच आहे.. दुर्घटनाग्रस्त इमारतीचा काँक्रिट भाग फोडण्यासाठी अत्याधुनिक जॉ क्रशर मशीन घटनास्थळी आणण्यात आले आहे. या मशीनद्वारे दुर्घटनाग्रस्त इमारतीचा अस्थिर भाग स्थिर करण्यासाठी तसेच इमारतीत सुरक्षित प्रवेश करण्याकरिता मार्ग तयार करण्यासाठी वापर केला जाणार आहे.. जॉ क्रशर मशीनमुळे बचाव कार्याला आणखी वेग येणार आहे...

11 July 2026 09:41 AM (IST)

राज्य सरकारवर कॅगचे ताशेरे

CAG ON STATE GOVERNMENT : कॅगने राज्याच्या आर्थिक पारदर्शकतेवर गंभीर आक्षेप नोंदवताना २०२४-२५ या आर्थिक वर्षअखेर राज्याचे अर्थसंकल्पबाह्य कर्ज २८ हजार ३२५ कोटी रुपयांवर पोहोचल्याचे ताशेरे ओढले आहेत... ही कोट्यवधी रुपयांची देणी राज्याच्या अधिकृत अर्थसंकल्पी कागदपत्रांमध्ये न दाखवल्याने राज्यावरील एकूण कर्जाचा बोजा कमी दिसतो... विधिमंडळाच्या अपरोक्ष हे करण्यात आले असल्याचा आक्षेपदेखील नोंदविण्यात आला आहे....महसूल तुटीमध्ये वाढ, बांधील खर्चाचे वाढते ओझे या राज्याच्या आर्थिक स्थितीबाबतच्या गंभीर बाबींकडेही या अहवालामध्ये लक्ष वेधले आहे... राज्याने वित्तीय तूट कायद्यातील 'जीएसडीपी'च्या २.७४ टक्के मयदित ठेवली असली तरी महसुली तूट २९ हजार ९९४.७६ कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे... याचा अर्थ राज्य दीर्घकालीन विकासात्मक मालमत्ता निर्माण करण्याऐवजी दैनंदिन प्रशासकीय खर्च भागविण्यासाठी कर्जावर अधिक अवलंबून राहत असल्याचे स्पष्ट होते....

11 July 2026 09:40 AM (IST)

लाडकी बहीण योजनेबाबत कॅगचे ताशेरे

CAG ON LADKI BAHIN : महाराष्ट्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी अशा 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने'च्या आर्थिक नियोजनावर कॅगने आपल्या ताज्या अहवालात गंभीर प्रश्न उपस्थित केलेत. सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात सरकारने या योजनेवर बजेटच्या आर्थिक तरतुदीपेक्षा तब्बल ३ हजार ५४१ कोटी रुपये जास्त खर्च केले. या अवाढव्य खर्चाचे कोणतेही ठोस स्पष्टीकरण सरकारला देता आलेले नाही, असे कॅगने म्हटले आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये बजेटचे अंदाज बांधणे, खर्चावर नियंत्रण ठेवणे आणि एकंदरीत आर्थिक व्यवस्थापन यामध्ये मोठ्या त्रुटी आणि त्रुटी असल्याचे कॅगच्या अहवालात समोर आले आहे.

11 July 2026 09:28 AM (IST)

नेस्को ड्रग्ज प्रकरणात आरोपपत्र दाखल 

NESCO : मुंबईतील नेस्को ड्रग्जप्रकरणी वनराई पोलिसांनी कोर्टात आरोपपत्र दाखल केलंय... 12 आरोपींविरुद्ध 3,500 पानी आरोपपत्र गुरुवारी न्यायालयात दाखल करण्यात आलंय...या प्रकरणातील कथित सूत्रधार आयुष विकी, महेश खेमलानी यांच्यासह 12 जणांना आरोपी करण्यात आले असून, आरोपपत्रात 110 साक्षीदारांचा समावेश आहे... या..मृत विद्यार्थ्यांसोबत कॉन्सर्टला उपस्थित असलेले त्यांचे काही वर्गमित्र साक्षीदार आहेत... आरोपपत्रात मृत विद्यार्थ्यांचा एक वर्गमित्र, सुरक्षा रक्षक, कार्यक्रम आयोजक तसेच कथित अमली पदार्थ विक्रेत्यांचा समावेश आहे... या प्रकरणातील दोन संशयित अद्याप फरार आहेत. या प्रकरणात नेस्को प्रदर्शन केंद्रातील दोन कर्मचाऱ्यांना १२ जून रोजी मुंबई उच्च न्यायालय आणि स्थानिक न्यायालयाने जामीन मंजूर केला होता. यापूर्वी कार्यक्रम आयोजकालाही दंडाधिकारी न्यायालयाने जामीन दिला आहे. उर्वरित आठ आरोपी सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत....

11 July 2026 09:10 AM (IST)

मोशी दुर्घटनेबाबत धक्कादायक माहिती उघड

MOSHI UPDATE : मोशी कचरा डेपोतील दुर्घटनाग्रस्त इमारतीबाबत  धक्कादायक आणि गंभीर माहिती समोर आली.. जी तीन मजली इमारत कोसळून एका कामगाराचा जीव गेला आणि आठ कामगारां ढिगा-याखाली अडकले. त्या वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पातील इमारतीच्या केवळ तळमजल्यालाचं पूर्णत्वाचा दाखला देण्यात आलाय. महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने दिलेला हा पूर्णत्वाचा दाखला समोर आलाय. 27 जुलै 2023ला या ऍडमिन बिल्डींगला रेकॉर्ड प्लॅन नुसार पूर्णत्वाचा दाखला मंजूर करण्यात आला. मात्र या दाखल्यात फक्त तळमजल्याचाचं उल्लेख आहे. मग पहिल्या आणि दुस-या मजल्याला पूर्णत्वाचा दाखला देण्यात आला नाही का? असा प्रश्न बांधकाम विभागाकडे विचारला असता, पहिला आणि दुसरा मजला उभारण्यासाठी परवानगी मागण्यात आल्याचा कोणताही पुरावा आमच्याकडे उपलब्ध नसल्याचं शहर अभियंता मनोज सेठिया यांनी सांगितलं. त्यामुळे वरच्या दोन मजल्यांना पूर्णत्वाचा दाखला देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. हे यातून स्पष्ट झालं. आश्चर्याची बाब म्हणजे पालिकेच्या पर्यावरण विभागाने 26 जुलैला सुधारित बांधकामासाठी परवानगी मागितली आणि त्यासाठी चोवीस तासांतच म्हणजे 27 जुलैला पूर्णत्वाचा दाखला देण्याची तत्परता पालिकेच्या बांधकाम विभागाने दाखवली. म्हणजे तीन मजली इमारतीची पाहणी न करताच, बांधकाम विभागाने पूर्णत्वाचा दाखला दिला का? असा ही प्रश्न उभा झालाय.

Add Zee News as a Preferred Source
TAGS:
Maharashtra breaking news
marathi news live
zee 24 taas live
ताज्या मराठी बातम्या
लेटेस्ट मराठी न्यूज
आजच्या ठळक घडामोडी
Breaking News in Maharashtra
marathi batmy
mumbai news today
Pune News Live Update
अशोक खरात
शिवराज मोटेगावकर
Ketan Agarwal Murder case
Siya Goyal
chetan chaudhary
Neet Paper Leak Case
rain
संभाजीनगर मुंबई पुणे ताज्या बातम्या
महाराष्ट्रातील आजच्या बातम्या
baramati
Maharashtra District News
Ashok Kharat
Local News Maharashtra
Maharashtra Weather Updates
अवकाळी पाऊस अलर्ट
gold rate today Maharashtra
सोन्याचे भाव आज
मनोरंजन ताज्या बातम्या
sports news marathi
क्रीडा घडामोडी

About the Author

Aashish Udas

Aashish Udas

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'लाडकी बहीण' योजनेसाठी 3541 कोटींचा अतिरिक्त खर्च, 'कॅग'च्या अहवालाने सरकार अडचणीत? कमी कर्ज दिसावं म्हणून...
maharashtra18 min ago
2
mega block40 min ago
3
tukaram mundhe1 hr ago
4
maharashtra weather today1 hr ago
5
Airplane1 hr ago