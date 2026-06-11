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Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on 11 JUNE महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Written ByAashish Udas
Published: Jun 11, 2026, 07:28 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 11:56 AM IST
Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर
11 June 2026 11:17 AM (IST)

मोदी आणि दिपकेची अमेरिकेत बैठक झाली- संजय राऊत

 

Sanjay Raut : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि कॉक्रोच जनता पार्टीचे अभिजित दिपके यांची अमेरिकेत बैठक झाली आणि त्यानंतर दिपके भारतात आल्याची माहिती आपल्याकडे आलीये असा खळबळजनक दावा संजय राऊतांनी केलाय... या दोघांच्या भेटीचे फोटो असल्याचा दावाही राऊतांनी केलाय.. दरम्यान राऊतांच्या या दाव्याची भाजपनं खिल्ली उडवली असून उद्या आदित्य ठाकरे आणि मोदींची भेट झाल्याचा दावाही राऊत करतील असा टोला भाजपचे मुख्य प्रवक्ते नवनाथ बन यांनी केलाय.. 
 

11 June 2026 10:44 AM (IST)

मुलुंडमध्ये पाणीपुरी, चणे, मुरमुरे जप्त; अन्न व औषध प्रशासनाची कारवाई

 

Mulund : मुंबईकरांच्या आवडत्या पाणीपुरी आणि चाटवर आता अन्न आणि औषध प्रशासनाची करडी नजर आहे. मुलुंड पश्चिममधील डम्पिंग रोड परिसरातील प्रसिद्ध 'गुप्ता चणा भंडार' या दुकानावर एफडीएने धडक कारवाई केली.. तुकाराम मुंडे यांच्या आदेशानुसार झालेल्या या तपासणीत दुकानात अत्यंत अस्वच्छता आणि आरोग्याला घातक परिस्थिती आढळून आली.. विक्रीसाठी ठेवलेल्या पाकिटांवर उत्पादकाचं नाव आणि तारीख नमूद नव्हती.. कारवाईदरम्यान सुमारे 8 हजार 290 रुपये किमतीचा 114 किलोपेक्षा जास्त अन्नसाठा जप्त करण्यात आलाय..अन्नपदार्थांचे नमुने प्रयोगशाळेत पाठवले असून अस्वच्छतेमुळे या दुकानाला तातडीने बंद करण्याचे आदेश देण्यात आलेत..

11 June 2026 10:15 AM (IST)

इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलवरील एक्साईज ड्युटी माफ

 

Ethanol in Petrol : इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलवरील एक्साईज ड्युटी माफ..मोदी सरकारचा मोठा निर्णय..-22-23%पर्यंत इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल एक्साईज ड्युटी कक्षेबाहेर.इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क पूर्ण माफ

बातमीचा व्हिडीओ पाहा-

 

 

11 June 2026 09:45 AM (IST)

अमेरिकेचे इराणवर पुन्हा हल्ले सुरु

 

America-Iran war : अमेरिकेचे इराणवर पुन्हा हल्ले सुरु...सलग दुस-या दिवशी अमेरिकेकडून हल्ले..शस्त्रसंधी दरम्यान इराणवर क्षेपणास्त्र हल्ले..होर्मुझमधील सुरक्षा यंत्रणाही लक्ष्य

11 June 2026 09:20 AM (IST)

मुंबईत राष्ट्रवादीचा आज वर्धापन दिन सोहळा

 

 

NCP : राष्ट्रवादी काँग्रेसचा 27 वा वर्धापन दिन मेळावा आज मुंबईतील षणमुखानंद हॉल येथे पार पडतोय..या सोहळ्यासाठी राज्यभरातून पक्षाचे पदाधिकारी उपस्थित राहणार आहेत.
अजित पवारांच्या निधनानंतर पार पडणारा हा पहिलाच मेळावा आहे..त्यामुळे या मेळाव्यात उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार काय बोलणार याकडं लक्ष लागलंय..काल 10 तारखेला दिल्लीत एनडीएची महत्वाची बैठक होती..यामुळे हा वर्धापन मेळावा आज पार पडणार आहे..

11 June 2026 08:48 AM (IST)

राज्यात मोसमी पाऊस लांबणीवर

 

Rain Alert :  देशातील ईशान्येकडील भागांसह पश्चिम बंगालमधील काही भागात मोमसी पावसाने वाटचाल केलीये. मात्र, गेल्या दोन दिवसांपासून राज्यात मोसमी पावसाची उत्तर सीमा सोलापूर आणि कोकणातील हर्णे इथं स्थिर आहे. मोसमी पाऊस एकाच जागी रेंगाळल्याची स्थिती निर्माण झालीये. त्यामुळे राज्यात मोसमी पाऊस काहीसा लांबण्याची चिन्हे आहेत. दरम्यान, पुढील ३ ते ४ दिवसात राज्यातील इतर भागात मोसमी पाऊस दाखल होण्यास स्थिती अनुकूल आहे, असा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवला आहे.

11 June 2026 08:11 AM (IST)

एसटी महामंडळ आर्थिक संकटात

 

ST Bus : एसटी महामंडळाला विविध प्रवर्गातील प्रवाशांना दिलेल्या सवलतींच्या परताव्यासह कर्मचा-यांच्या वेतनासाठी मागितलेल्या आर्थिक मदतीला राज्य सरकारने नकारात्मक भूमिका घेतलीये. वित्त विभागाने राज्याच्या मर्यादित आर्थिक स्रोतांचा आणि वाढत्या महसुली आणि वित्तीय तुटीचा दाखला देत अतिरिक्त निधी देण्यास आक्षेप घेतलाय. त्यामुळे एसटीच्या तीन हजार 771 कोटींच्या मदतीला ब्रेक लागलाय. या भूमिकेमुळे एसटी कर्मचा-यांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झालीय. तसंच विविध कामगार संघटनांनी याविरोधात आंदोलनाचा इशारा दिलाय. शासनाने हा निर्णय तातडीने मागे घेतला नाही तर राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा देण्यात आलाय.

11 June 2026 07:35 AM (IST)

दादर बेस्ट बसचा अपघात चालकाच्या निष्काळजीपणामुळेच

 

Dadar : दादर प्लाझा येथील वीर कोतवाल उद्यानाजवळ सोमवारी सकाळी झालेला अपघात हा बसचा ब्रेक निकामी झाल्याने घडल्याचा दावा चालकाने केला होता. मात्र ताडदेव आरटीओच्या प्रथमदर्शनी अहवालात बसचे ब्रेक सुस्थितीत असल्याचे नमूद केले आहे. बसचा अपघात चालकाच्या निष्काळजीमुळेच झाला असला असून पोलिसांच्या शिफारसीनंतर चालकाचा परवाना (लायसन्स) रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात येणार आहे. बेस्टच्या ताफ्यातील ओलेक्ट्रा कंपनीच्या बसचा सोमवारी सकाळी साडे नऊ वाजण्याच्या सुमारास वीर कोतवाल उद्यानाजवळ अपघात झाला होता.

11 June 2026 07:32 AM (IST)

पुण्यात शिंदे हायस्कूलजवळ गोळीबार, आदित्य थोपटेसह 3 अल्पवयीन मुलं ताब्यात
 

Pune : गोळीबाराच्या घटनेनं पुणे शहर हादरलंय.. पुण्यातील तळजाई टेकडीच्या पायथ्याशी रात्री गोळीबार झाला... दुचाकीवरून आलेल्या तरूणांनी योगेश बनेकर नावाच्या व्यक्तीवर हा गोळीबार केला.. गोळीबारानंतर परिसरात मोठी खळबळ उडाली होती. दरम्यान या गोळीबार प्रकरणी पोलिसांनी आदित्य थोपटे याच्यासह तीन अल्पवयीन मुलांना ताब्यात घेतलंय. प्राथमिक तपासात हा गोळीबार जुन्या वादातून झाल्याचे समोर आलंय.. मात्र, नेमका वाद कशामुळे निर्माण झाला होता आणि गोळीबाराचे अन्य काही कारण होते का, याचा तपास सुरू आहे. पोलिसांनी तिन्ही आरोपींना ताब्यात घेतले असून या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे. गोळीबारासाठी वापरण्यात आलेले शस्त्र कुठून आणण्यात आले, त्यामागे आणखी कोणाचा सहभाग आहे का, याचाही शोध पोलीस घेत आहेत.

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Aashish Udas

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