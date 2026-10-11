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Maharashtra Breaking News LIVE : 11 ऑक्टोबर 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on 11 OCTOBER  महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Written ByAashish Udas
Published: Oct 11, 2026, 06:29 AM IST|Updated: Oct 11, 2026, 08:00 AM IST
Maharashtra Breaking News LIVE : 11 ऑक्टोबर 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर
11 October 2026 08:00 AM (IST)

राज्यात यंदा 5 वर्षांतील सर्वात कमी पाऊस

MAHARASHTRA LOW RAIN : महाराष्ट्रातून मान्सूनने ८ ऑक्टोबर रोजी माघार घेतली... ऑगस्टच्या सुरुवातीपासून पडलेल्या खंडामुळे महाराष्ट्र तीव्र दुष्काळाच्या खाईत लोटला गेला आहे...हवामान विभागाच्या नोंदीनुसार राज्यात 30 सप्टेंबरपर्यंत 804 मिलिमीटर पाऊस पडला... गेल्या 5 वर्षांतील पावसाचे हे सर्वात कमी प्रमाण आहे... राज्यात यंदा 19 टक्के कमी पाऊस झाला आहे... आतापर्यंतच्या नोंदीनुसार यंदा केवळ 40 तालुक्यांत 100 टक्क्यांपेक्षा जास्त पाऊस पडला आहे... 41 तालुक्यांत 25 ते 50 टक्क्यांदरम्यान, तर 167 तालुक्यांत 50 ते 75 टक्क्यांदरम्यान पाऊस झाला आहे... 

11 October 2026 07:58 AM (IST)

जालन्यातील सुकना नदी कोरडीठाक

JALANA DROUGHT : गेल्यावर्षी याच दिवसांत दुथडी भरून वाहणारी जालन्याच्या बदनापूरमधील सुकना नदी कोरडीठाक पडलीय... नदीकाठच्या गावांना दुष्काळाच्या झळा सोसाव्या लागतायत... गेल्या वर्षी झालेल्या मुसळधार पावसामुळे या नदीला पूर आला होता.त्यामुळे नदीकाठी असलेल्या शेतीला देखील मोठा फटका बसला होता... पण यंदा पावसाअभावी नदीला पाणी आलंच नाही, नदीच्या आजूबाजूच्या विहीरी देखील आटल्यात जमा आहे... या नदीचं आजचं चित्र पाहिलं तर कोरड्या आणि आटलेल्या पात्रामुळे बंधारेही कोरडे पडलेत... यामुळे पिकांना फटका बसलाय... 

11 October 2026 07:58 AM (IST)

मुख्यमंत्री घेणार दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा

DEVENDRA FADANVIS : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेणार आहेत.. राज्यातील दुष्काळी परिस्थीचा आढावा घेण्यासाठी दोन दिवसांपासून राज्यात आलेल्या केंद्र पथकासोबत मुख्यमंत्र्याची बैठक होमार आहे.. वर्षा निवासस्थानी होणा-या या बैठकीला कृषीमंत्री दत्ता भरणे हे देखील उपस्थित असणार आहेत..  याबैठकीत राज्यातील विविध भागांत पाहणी करून आलेलं केंद्रीय पथक मुख्यमंत्र्यांना राज्यातील पाहणीची माहिती देतील.. दरम्यान केंद्रीय पथकाच्या दौऱ्यानंतर राज्याला केंद्राकडून किती मदत मिळणार याकडे सा-यांच लक्ष लागलंय..

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About the Author

Aashish Udas

Aashish Udas

आशिष उदास झी 24 तास चॅनेलमध्ये असिस्टंट प्रोड्युसर पदावर कार्यरत आहे. आशिष यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. ते झी 24 तास चॅनेलमध्ये आऊटपूट विभागात काम करत आहेत. आशिष यांना क्रीडा क्षेत्रात विशेष आवड आहे. त्यात विशेष करुन क्रिकेटशी संबंधित महत्त्वाच्या बातम्यांची माहिती असते.. तसंच आशिष इतर खेळांसंबंधित घडामोडींचे अपडेट ठेवत असतात.

करिअरची सुरुवात

आशिष यांनी नोव्हेंबर 2012 पासून मीडिया क्षेत्रात आहेत.. त्यांनी टीव्ही9 मराठी या वृत्तवाहिनीद्वारे आपल्या मीडिया करिअरची सुरुवात केली. त्यानंतर त्यांनी 2013मध्ये झी 24 तासमध्ये जॉईन केलं. आशिष झी 24 तासमध्ये आऊटपूट विभागात टीकर, स्पीड न्यूज आणि जनरल न्यूजसाठी काम करतात. तसंच क्रिकेट संबंधित घडामोडी असो किंवा इतर क्रीडा क्षेत्राशी निगडित घडामोडींवर लाईव्हही दिलंय. 

शैक्षणिक पार्श्वभूमी

आशिष यांनी मुंबई विद्यापीठातून 2010 मध्ये पत्रकारितेची पदवी घेतली आहे.. तसंच झेव्हियर इन्स्टिट्यूट ऑफ कम्युनिकेशनमधून मास कम्युनिकेशन मराठी या विभागात डिप्लोपा केला आहे

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