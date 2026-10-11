Maharashtra Breaking News LIVE : 11 ऑक्टोबर 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

MAHARASHTRA LOW RAIN : महाराष्ट्रातून मान्सूनने ८ ऑक्टोबर रोजी माघार घेतली... ऑगस्टच्या सुरुवातीपासून पडलेल्या खंडामुळे महाराष्ट्र तीव्र दुष्काळाच्या खाईत लोटला गेला आहे...हवामान विभागाच्या नोंदीनुसार राज्यात 30 सप्टेंबरपर्यंत 804 मिलिमीटर पाऊस पडला... गेल्या 5 वर्षांतील पावसाचे हे सर्वात कमी प्रमाण आहे... राज्यात यंदा 19 टक्के कमी पाऊस झाला आहे... आतापर्यंतच्या नोंदीनुसार यंदा केवळ 40 तालुक्यांत 100 टक्क्यांपेक्षा जास्त पाऊस पडला आहे... 41 तालुक्यांत 25 ते 50 टक्क्यांदरम्यान, तर 167 तालुक्यांत 50 ते 75 टक्क्यांदरम्यान पाऊस झाला आहे...
JALANA DROUGHT : गेल्यावर्षी याच दिवसांत दुथडी भरून वाहणारी जालन्याच्या बदनापूरमधील सुकना नदी कोरडीठाक पडलीय... नदीकाठच्या गावांना दुष्काळाच्या झळा सोसाव्या लागतायत... गेल्या वर्षी झालेल्या मुसळधार पावसामुळे या नदीला पूर आला होता.त्यामुळे नदीकाठी असलेल्या शेतीला देखील मोठा फटका बसला होता... पण यंदा पावसाअभावी नदीला पाणी आलंच नाही, नदीच्या आजूबाजूच्या विहीरी देखील आटल्यात जमा आहे... या नदीचं आजचं चित्र पाहिलं तर कोरड्या आणि आटलेल्या पात्रामुळे बंधारेही कोरडे पडलेत... यामुळे पिकांना फटका बसलाय...
DEVENDRA FADANVIS : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेणार आहेत.. राज्यातील दुष्काळी परिस्थीचा आढावा घेण्यासाठी दोन दिवसांपासून राज्यात आलेल्या केंद्र पथकासोबत मुख्यमंत्र्याची बैठक होमार आहे.. वर्षा निवासस्थानी होणा-या या बैठकीला कृषीमंत्री दत्ता भरणे हे देखील उपस्थित असणार आहेत.. याबैठकीत राज्यातील विविध भागांत पाहणी करून आलेलं केंद्रीय पथक मुख्यमंत्र्यांना राज्यातील पाहणीची माहिती देतील.. दरम्यान केंद्रीय पथकाच्या दौऱ्यानंतर राज्याला केंद्राकडून किती मदत मिळणार याकडे सा-यांच लक्ष लागलंय..