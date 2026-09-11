Maharashtra Breaking News LIVE : 11 सप्टेंबर 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

Pune : पुण्यात एफडीएने मोठी कारवाई केलीय..शुक्रवार पेठ परिसरात एफडीएचा छापा टाकलाय....१० हजार किलो संशयित बनावट पनीर जप्त...सुमारे ५ हजार किलो संशयित बनावट खवा जप्त...मोठ्या प्रमाणावर महाराष्ट्रात पुरवठा करणारा सप्लायर असल्याची माहिती...जप्त करण्यात आलेला माल कर्नाटकातून आल्याचा संशय...एफडीएकडून घटनास्थळी नमुने घेण्याचे काम सुरू...नमुना तपासणीच्या अहवालानंतर पुढील कारवाईची दिशा ठरणार
Dharashiv : धाराशिव जिल्ह्यातून आरोग्य विभागाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी धक्कादायक बातमी समोर आली आहे..चक्क जनावरांच्या दवाखान्यात माणसांवर उपचार करण्याची वेळ शिराढोणच्या नागरिकांवर आली आहे. कळंब तालुक्यातील शिराढोण गावाची लोकसंख्या तब्बल १४ हजारांच्या आसपास असून, या गावासह तब्बल २४ गावांचा आरोग्याचा भार या प्राथमिक आरोग्य केंद्रावर आहे. मात्र, या प्राथमिक आरोग्य केंद्राची सध्या अक्षरशः दुरवस्था झाली आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्राची नवीन इमारत उभारण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला. मात्र, गेल्या सहा वर्षांपासून या इमारतीचं बांधकाम रखडलेलं असल्याचा आरोप ग्रामस्थांकडून केला जातोय. त्यामुळे पर्यायी व्यवस्था म्हणून जुन्या आणि नादुरुस्त पशुवैद्यकीय दवाखान्यातच प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा कारभार सुरू आहे. ज्या ठिकाणी यापूर्वी जनावरांवर उपचार केले जात होते, त्याच ठिकाणी आता माणसांवर उपचार करण्याची वेळ आली आहे..विशेष म्हणजे २४ गावांतील नागरिकांना अपघात किंवा आपत्कालीन परिस्थितीत याच आरोग्य केंद्राचा आधार घ्यावा लागतो. मात्र, अशा परिस्थितीत रुग्णांना मिळणाऱ्या सुविधांवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे.प्रशासनाकडे वारंवार विनवण्या करूनही परिस्थितीत बदल होत नसल्याने ग्रामस्थांमध्ये संताप व्यक्त केला जातोय
Mumbai : प्रसूतीनंतर महिलेला झोळीतून रुग्णालय गाठण्याची वेळ आल्याचा धक्कादायक आणि तितकाच संतापजनक प्रकार घडलाय... ही घटना कोणत्याही दुर्गम भातातील नसून मुंबईमधील कुर्ल्यातील आहे... प्रसूतीनंतर महिलेला रुग्णालयात जाण्यासाठी रुग्णवाहिका वेळेवर उपलब्ध न झाल्याने महिलेला झोळीतून रुग्णालयात दाखल केलं... डॉक्टरांनीही कोणतीही मदत न दिल्याचा आरोप कुटुंबियांनी केलाय...
Pune : गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर पुणे शहरातील मध्यवर्ती भागात जड-अवजड वाहनांच्या वाहतुकीवर निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. १२ ते २६ सप्टेंबरदरम्यान प्रमुख रस्त्यांवर २४ तास वाहतूकबंदी राहणार आहे... शास्त्री, टिळक, कुमठेकर, लक्ष्मी, केळकर, बाजीराव, शिवाजी रोडसह कर्वे रोड, एफसी रोड, जेएम रोडवर निर्बंध असतील. सिंहगड रोडवरील राजाराम ब्रिज-सावरकर चौक मार्ग, गणेश रोड आणि मुदलियार रोडवरही बंदी राहणार आहे....
Beed : बीड जिल्ह्यातील पाटोदा शहरात भटक्या कुत्र्यांची दहशत वाढली असून, एका लहान मुलीवर कुत्र्यांनी हल्ला केल्याची धक्कादायक घटना घडली. या घटनेचे संपूर्ण दृश्य सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाले आहे.
कुत्र्यांच्या टोळक्याने मुलीचा पाठलाग करून तिच्यावर हल्ला केल्याचे फुटेजमध्ये दिसत आहे. त्यामुळे पालकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून, शहरातील भटक्या कुत्र्यांचा तातडीने बंदोबस्त करून नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी होत आहे. प्रशासन आणखी एखादी गंभीर घटना घडण्याची वाट पाहणार का? असा संतप्त सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
Bhandara : भंडारा जिल्ह्यात पहाटे भीषण अपघाताची घटना घडली आहे...नागपूर-रायपूर राष्ट्रीय महामार्गावर पिंपळगाव सडक येथील भाऊ ढाब्याजवळ ट्रक आणि पिकअप व्हॅनमध्ये जोरदार धडक झाली... या भीषण अपघातात तब्बल 8 जणांचा मृत्यू झाला असून, मृतांमध्ये तीन लहान बालकांचाही समावेश आहे... तर तीन जण गंभीर जखमी झाले असून त्यांना उपचारासाठी साकोली येथील उपजिल्हा रुग्णालयात हलविण्यात आलं आहे....
Rain Alert : राज्यात आजपासून पावसाचा जोर वाढणार आहे...मराठवाडा, विदर्भात जोरदार सरींचा अंदाज वर्तवण्यात आलाय...तर उर्वरित महाराष्ट्रात ढगाळ वातावरण असणार आहे...दरम्यान काल राज्यातील अनेक भागात पावसाने हजेरी लावली होती...तर आजपासून दोन दिवस राज्यात पावसाचा जोर वाढेल असा अंदाज हवामान विभागाने दिलाय..
Manoj Jarange : मनोज जरांगे यांच्या आमरण उपोषणाचा आजचा 14 वा दिवस आहे. जरांगे यांना सलाईन लावण्यात आलेलं असल्यानं त्यांची प्रकृती सध्या बरी आहे.मात्र राज्य सरकारने 12 सप्टेंबरपर्यंत मागण्या मान्य करून अंमलबजावणी न केल्यास मुंबई आंदोलनाच्या निर्णयावर जरांगे ठाम आहेत. 2 दिवसांत सरकारची भूमिका स्पष्ट होईल, मात्र मुंबईतील आंदोलन 12 तारखेला जाहीर करणार असं जरांगेंनी म्हटलंय...