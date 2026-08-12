Maharashtra Breaking News LIVE : 12 ऑगस्ट 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

Gadchiroli : गडचिरोली सर्पदंश प्रकरणी तिघांवर गुन्हा दाखल...मुख्याध्यापकांसह तिघांवर गुन्हा दाखल..जपतलाई येथील आश्रमशाळेत सर्पदंशानं तिघांचा मृत्यू
Nashik : नाशिकच्या कुंभमेळा कामांचे बनावट वर्कऑर्डरप्रकरणी नाशिक पोलिसांनी मोठी कारवाई केलीय. याप्रकरणी पोलिसांनी चार जणांना ताब्यात घेतलंय. कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर 30 ते 32 हजार कोटींच्या होणा-या कामांचा गैरफायदा घेत मोठी फसवणूक केल्याची माहिती आहे. नाशिकचे विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्या बनावट सहीने तब्बल 400 ते 500 कोटींचे बनावट टेंडर काढल्याचं उघडकीस आलंय. 9 ठेकेदारांना काम मिळवून देण्याचं आमिष दाखवत 65 लाख रुपये उकळले आहेत. तर मूळ वर्क ऑर्डरची कॉपी-पेस्ट करून बनावट वर्क ऑर्डरही दिल्याची माहिती आहे. ही वर्क ऑर्डर घेऊन ठेकेदार सिंहस्थ कुंभमेळा प्राधिकरणाकडे गेल्यानंतर ही फसवणूक उघडकीस आलीये. याप्रकरणी प्रवीण गेडाम यांच्या फिर्यादीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आलाय.
Rain : मुंबईसह ठाणे, रायगड आणि पालघर आदी जिल्ह्यांमध्ये आज मुसळधार पावसाचा यलो अलर्ट दिला आहे..... तसेच कोकण प्रदेशातील सर्वच जिल्ह्यांना आणि पुणे घाट माथ्याला ऑरेंज अलर्ट देण्यात आला आहे..... मुंबईत यंदा सरासरीहून उशिराने दाखल झालेल्या मोसमी पावसाने ऑगस्टच्या सुरुवातीच्या दिवसांतच २ हजार मिमीचा टप्पा पार केला आहे..... तसेच महामुंबईतही पालघर जिल्ह्यात संपूर्ण हंगामाच्या सरासरीहून अधिक पाऊस झाला असून, रायगड आणि ठाणे जिल्ह्यातही ७० टक्क्यांहून अधिक पाऊस झाला आहे.....
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Mhada Home : सर्वसामान्य नागरिकांचे घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी म्हाडा आता अंबरनाथ, कल्याण परिसरात तब्बल १ हजार ४०० घरे उभारणार आहे.... पीएमएवाय २.० अंतर्गत पुढील तीन वर्षांत ही घरे उभारली जाणार आहेत.... यापैकी ९५० घरांचे काम सुरू असून ४५० घरे मंजुरीच्या प्रक्रियेत आहेत.... मुंबईत घर घेणे सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर झाले आहे.... त्यामुळे स्वस्तात हक्काच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी सर्वसामान्यांची पसंती मुंबईच्या आसपास असलेल्या शहरांना मिळतेय.... नागरिकांचा कल पाहता म्हाडाच्या कोकण मंडळाने अंबरनाथजवळील कोहोज कुंठवली येथे ६०० घरांचे काम सुरू केले आहे.... तसंच कल्याणजवळील गोठेघर येथे ३५० घरांचे काम सुरू आहे..... उर्वरित घरे तीन वर्षांत पूर्ण करून म्हाडा त्यांची लॉटरीद्वारे विक्री करण्याचे म्हाडाचे नियोजन आहे.... म्हाडाकडून पीएमवाय २.० अंतर्गत उभारली जाणारी ही घरे अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी असणार आहेत... ३२० चौरस फूट चटई क्षेत्रफळ असलेल्या या घरांची किंमत २५ लाखांच्या घरात असणार आहे.... म्हाडाच्या मालकीच्या जागेवर ही घरे उभारण्यात येणार असून उत्तम कनेक्टिव्हिटीमुळे या घरांना पसंती मिळेल असा म्हाडाला विश्वास आहे....
Farmer : भूसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना करताना दिल्या जाणाऱ्या मोबदल्यास विलंब झाल्यास त्यावर दिल्या जाणाऱ्या व्याजामध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.... या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या व्याजाला कात्री लावण्यात आलीयं.... राज्य सरकारच्या पूर्वीच्या धोरणानुसार शेतकऱ्यांना विलंबाने मिळणाऱ्या भूसंपादन मोबदल्यावर ९ टक्क्यांपेक्षा अधिक व्याज दिले जात होते.... मात्र, व्याजामुळे प्रकल्पाच्या मूळ खर्चात होणारी वाढ लक्षात घेऊन विलंबाच्या व्याजासाठी एकच दर निश्चित करताना रिझर्व्ह बँकेचा रेपो रेट हे प्रमाण निश्चित केले होते. ...मागील वर्षभरात आरबीआयने रेपो रेट कमी करत ५.२५ टक्क्यांवर आणला आहे.... याचा आधार घेत आता शेतकऱ्यांना ६.२५ टक्के व्याजदर दिला जाणार आहे.... कर्जावरील प्रचलित व्याजदर यामध्ये तफावत असल्याने कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आहे....मात्र यामुळे शेतकऱ्यांना फटका बसणारेय..
Mumbai : मुंबईत घाटकोपरमध्ये दरड कोसळली...दरड कोसळून दोघांचा मृत्यू झाल्याची माहिती....अशोकनगर परिसरातील गौसिया चाळ इथली घटना...दुर्घटनास्थळी मदत आणि बचावकार्य सुरु