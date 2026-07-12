Add Zee Business As A Preferred Source
App

Maharashtra Breaking News LIVE : 12 जुलै 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on 12 JULY महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Written ByAashish Udas
Published: Jul 12, 2026, 06:32 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 06:33 AM IST
Maharashtra Breaking News LIVE : 12 जुलै 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

About the Author

Aashish Udas

Aashish Udas

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'भ्रष्टाचार उघड केला यात कसली महाराष्ट्राची बदनामी? आमदार-खासदार 50-50 कोटींना विकले ही...'; राऊतांचा फडणवीसांना 'रोखठोक' सवाल
Sanjay Raut25 min ago
2
FIFA world cup 2026 quarter final34 min ago
3
Maharashtra breaking news46 min ago
4
MumbaiJul 11
5
atsJul 11