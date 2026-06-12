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Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on 12 JUNE महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Written ByAashish Udas
Published: Jun 12, 2026, 07:36 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 08:18 AM IST
Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर
12 June 2026 07:41 AM (IST)

BKCमध्ये आज 'नो कार फ्रायडे'

 

Mumbai : मुंबईतील BKCमध्ये आज नो कार फ्रायडे हा उपक्रम राबवला जातोय.. या उपक्रमाचा आजचा पहिलाच शुक्रवार आहे.. वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी MMRDAनं हे महत्त्वपूर्ण पाऊल उचललंय.. हा दिवस ‘पब्लिक ट्रान्सपोर्ट डे’ म्हणूनही पाळला जाणार आहे. या उपक्रमांतर्गत BKC परिसरात काम करणा-या सुमारे दोन लाख कर्मचा-यांना वैयक्तिक वाहने किंवा कॅबऐवजी लोकल ट्रेन, मेट्रो आणि बससारख्या सार्वजनिक वाहतूक साधनांचा वापर करण्याचे आवाहन करण्यात आलंय... त्यासाठी बीकेसीमध्ये आज बेस्टच्या विशेष फे-या सुरु करण्यात येणार आहेत.. पुढील तीन ते चार महिने या उपक्रमाचे बारकाईने निरीक्षण केले जाणार असून, दर आठवड्याला येणा-या अडचणींचा आढावा घेऊन आवश्यक सुधारणा केल्या जाणार आहेत.

12 June 2026 07:37 AM (IST)

एसटी कर्मचारी आंदोलनावर ठाम

 

ST Staff : एसटी कर्मचाऱ्यांना ५८ टक्के महागाई भत्ता देण्याची घोषणा केलीये. मात्र तरीही एसटी कर्मचारी आंदोलनावर ठाम आहेत. वेतनवाढीची थकबाकी, सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतनश्रेणी व अन्य मागण्यां निकाली न निघाल्याने एसटी कामगार संयुक्त कृती समितीने २९ जूनपासून राज्यव्यापी 'चक्का जाम' आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.

 

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Aashish Udas

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