Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

NEET EXAM TELEGRAM GROUP : NEET परीक्षा पेपरफुटीबाबत मोठी माहिती समोर आलीय.. या परीक्षेचा पेपर लीक करण्यासाठी टेलिग्रामवर ग्रुप बनवण्यात आला होता अशी माहिती मिळतेय.. प्रायव्हेट माफिया नावाने हा ग्रुप बनवण्यात आला होता अशी माहिती समोर आलीय.. ३ मे रोजी होणारी परीक्षा होण्यापूर्वीच, म्हणजे १ मे रोजीच प्रश्नपत्रिका विद्यार्थ्यांकडे पोहोचली होती. यासाठी टेलिग्राफचा वापर अगदी सफाइदारपणे करण्यात आला होता. टेलिग्रामवर हा पेपर गेस पेपर म्हणून फिरवण्यात आला होता. सीकरमधील अनेक हॉस्टेल आणि पीजीमधील विद्यार्थ्यांपर्यंत हा पेपर परीक्षेच्या दोन दिवस आधीच पोहोचला होता....
वर्क फ्रॉम होमनंतर आता ऑनलाईन शाळा?
मे महिन्यानंतर जूनमध्ये शाळा भरणार नाहीत?
शाळांचे वर्ग ऑनलाईन घ्या, मोदींचं आवाहन
सरकारी, खासगी, अनुदानित शाळांना आवाहन
AMRAVATI : अमरावती जिल्ह्यात महिनाभरापासून उन्हाची तीव्रता कायम आहे...अंगाची लाही लाही करणाऱ्या या उन्हामुळे अमरावतीत आतापर्यंत 12 उष्माघाताचे रुग्ण आढळून आले आहे... वाढत्या उन्हाचा परिणाम नागरिकांच्या आरोग्यावर होत असून अमरावतीत पारा अलीकडेच 46.8च्या वर गेला होता... काल अमरावतीचा पारा 42.8 अंशावर गेला होता तर उद्यापासून पुन्हा पारा वाढण्याचा इशारा हवामान खात्याने दिला आहे त्यामुळे नागरिकांनी आपल्या आरोग्याची काळजी घ्यावी अस आवाहन करण्यात आला आहे...
NASHIK : नाशिकच्या बागलाणमधील कंधाणे इथल्या दोन तरुणाचे मृतदेह संशयास्पदरित्या आढळून आल्याने खळबळ उडालीये..तर या दोन्ही तरुणांचा मृत्यू दारु सोडण्यासाठी घेतलेल्या औषधामुळे झाल्याचा आरोप ग्रामस्थांकडून करण्यात येतोय.. या दोन्ही तरुणांना दारुचं व्यसन होतं..ते सोडण्यासाठी ते मांत्रिकाकडे गेले होते.. मांत्रिकाकडून घेतलेल्या औषधामुळे तरुणांचा मृत्यू झाल्याचा आरोप केला जातोय.. दोन्ही तरुणांचं शवविच्छेदन करण्यात आलं असून, त्यांचा व्हिसेरा तपासणीसाठी पाठवण्यात आलाय..अहवाल आल्यानंतर मृत्यूचं नेमकं कारण स्पष्ट होणार आहे..
RAIGAD : रायगड जिल्ह्यात मुंबई-गोवा महामार्गावर सीएनजीच्या तुटवड्यानंतर आता पेट्रोल आणि डिझेलचाही गंभीर तुटवडा निर्माण झाला आहे... नागोठणे ते खेडदरम्यान महामार्गावरील अनेक पेट्रोल पंपांवर ही परिस्थिती आहे. ...त्यामुळे कोकणात पर्यटनासाठी निघालेल्या प्रवाशांची मोठी गैरसोय होत आहे.... उन्हाळी सुट्ट्यांमुळे कोकणात जाणाऱ्या पर्यटकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे... मात्र वाढत्या मागणीच्या तुलनेत इंधनाचा पुरेसा पुरवठा होत नसल्याने ही परिस्थिती ओढवली आहे.... त्यामुळे ज्या पंपांवर इंधन उपलब्ध होते, त्या ठिकाणी वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्याचे चित्र दिसत आहे....
META : मेटा कंपनी २० मे रोजी आठ हजार जणांना कामावरून काढणार आहे....चालू वर्षात स्नॅप, मायक्रोसॉफ्ट, ओरॅकल, ब्लॉक, अमेझॉन, नाइके आणि गोप्रो या कंपन्यांनी नोकरकपात केली..... आता मेटा कंपनी नोकरकपात करणार आहे...... चालू वर्षाच्या पहिल्या केवळ पाच महिन्यात तंत्रज्ञान क्षेत्रातील ९२ हजारांहून अधिक जणांना रोजगार गमवावा लागला आहे..... एप्रिल महिन्यात ४५ हजार जणांना कामावरून कमी केलंय... एआयचा शिरकाव झाल्यामुळे मेटा देखील स्वतःची पुन्हा बांधणी करत आहे... सर्वच टीमची पुनर्रचना केली जात आहे......
NEET EXAM :
NEET 2026ची परीक्षा अखेर रद्द
पेपरफुटी प्रकरणानंतर NTAचा मोठा निर्णय
पेपरफुटीप्रकरणी CBI चौकशीचे आदेश
3 मे रोजी झाली होती NEETची परीक्षा
परीक्षेच्या नवीन तारखा लवकरच जाहीर होणार
BHANDARA : भंडारा जिल्ह्यातील गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन प्रलंबित असून यासाठी आता काँग्रेस मैदानात उतरणार आहे.. काँग्रेसकडून 15 मे रोजी जलसमाधी आंदोलन केलं जाणार आहे...नाना पटोले खासदार प्रशांत पडोळे आणि खासदार नामदेव कीरसान यांच्या नेतृत्वात हे जलसमाधी आंदोलन केलं जाणार आहे..
CHANDRAPUR : सावकारी जाचामुळे किडनी विकणा-या चंद्रपूर जिल्ह्यातील नागभीड तालुक्यातील मिंथूर येथील शेतकरी रोशन कुळे यांना मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून 5 लाखांची मदत मंजूर करण्यात आली आहे. यासाठी आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे पाठपुरावा केला होता... जिल्हाधिका-यांच्या खात्यात पीडित शेतकऱ्यासाठी शासनाकडून पाच लाखांची रक्कम जमा करण्यात आली... सावकारी जाचामुळे रोशन कुळे यांनी कंबोडिया येथे जाऊन आपल्या किडनीची विक्री केली होती... हे प्रकरण उघडकीस येतात राज्यभरात खळबळ उडाली होती... त्यानंतर या प्रकरणाचा तपास करत असताना चंद्रपूर पोलिसांनी एका आंतरराष्ट्रीय किडनी तस्करीचा पर्दाफाश केला. मात्र या सर्व गोष्टी होत असताना पीडित शेतकऱ्याच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करून सरकारने त्याला पाच लाखांची विशेष मदत दिली आहे. 19 तारखेला आ. मुनगंटीवार यांच्या हस्ते रोशन कुळे यांना पाच लाख रुपयांच्या रकमेचा धनादेश दिला जाणार असल्याची प्राथमिक माहिती मिळाली आहे
MUMBAI : दुकाने आणि आस्थापनांचे नामफलक मराठीतूनच असावेत असा कायदा असतानाही अद्याप कायद्याची तंतोतंत अंमलबजावणी झालेली नाही. किती नामफलके मराठीत करण्यात आली, किती बाकी आहेत, सेलिब्रिटींच्या हॉटेल-रेस्टॉरंटला नामफलकाचा कायदा लागू होत नाही का?, अशा प्रश्नांची सरबत्ती सोमवारच्या मुंबई महापालिका विधि समिती बैठकीत प्रशासनावर झाली... यावर नामफलकांबाबत नेमकी वस्तुस्थिती काय आहे, याची माहिती जाणून घेण्यासाठी उद्या समितीची विशेष बैठक आयोजित करण्यात आली आहे...शहरातील किती आस्थापनांनी नामफलक मराठीत केले आहेत, किती आस्थापनांनी कायद्याची अंमलबजावणी केलेली नाही, अशी विचारणा हरकतीचा मुद्द्याद्वारे भाजपचे तेजिंदर सिंग तिवना यांनी केली. या मुद्द्यावर समितीतील सर्वच सदस्यांनी नेमकी माहिती देण्याची व मागणी प्रशासनाकडे केली आहे...
IRAN-AMERIA WAR UPDATE : अमेरिका विरुद्ध इराण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर होर्मुझमध्ये तणाव कायम असल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीचा भडका उडालाय... कच्चं तेल 104 डॉलर प्रति बॅरलवर पोहोचलंय..त्यात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे...त्यामुळे जगभरात पेट्रोल-डिझेल दराचा भडका उडण्याची शक्यता आहे...त्यातच अमेरिकेने इराणचा प्रस्ताव फेटाळला आहे त्यामुळे तणाव कायम आहे
SATARA : राज्यासह सातारा जिल्ह्यात देखील उन्हाची तीव्रता दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे.याचा परिणाम धरणांच्या पाणी पातळीवर होत आहे...महाराष्ट्राची भाग्यलक्ष्मी समजल्या जाणाऱ्या कोयना धरणाचे शिवसागर जलाशय हळूहळू आटण्याच्या मार्गावर असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. जलाशयातील पाणीसाठ्यात मोठी घट झाल्याने या भागातील पर्यटनावर देखील त्याचा परिणाम झाला आहे.105 टीएमसी क्षमतेच्या या धरणात सध्या फक्त 26 टीएमसी एवढाच पाणीसाठा शिल्लक राहिला आहे...
VEGETABLE HIKE : वाढत्या उन्हाचा फटका आता थेट सर्वसामान्यांच्या स्वयंपाक घरावर बसू लागला आहे... कडक तापमानामुळे भाजीपाल्यांचे उत्पादन घटल्याने मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये आवक कमी झाली असून, बाजारभाव झपाट्याने वाढू लागले आहेत... फरसबीचे दर किरकोळ बाजारात 250 रुपये किलोपर्यंत पोहोचले आहेत...सोमवारी बाजार समितीत सुमारे 400 वाहनांमधून 1970 टन भाजीपाल्याची आवक झाली... मात्र, मागणीच्या तुलनेत पुरवठा कमी पडत असल्याने दरवाढीचा परिणाम दिसून येत आहे.... उष्णतेमुळे भाजीपाला लवकर खराब होत असल्याने व्यापाऱ्यांनाही अतिरिक्त तोटा सहन करावा लागत आहे... होलसेल मार्केटमध्ये फरसबीला 160 ते 200 रुपये किलो दर मिळत असताना किरकोळ बाजारात ती 200 ते 250 रुपयांनी विकली जात आहे... गवार आणि घेवडा हेही १०० ते १२० रुपये किलो दराने विकले जात असून, वाटाणा आणि तोंडलीच्या दरातही मोठी वाढ झाली आहे... दरम्यान, कोथिंबिरीच्या जुडीचे दरही सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जात आहेत.... एपीएमसीमध्ये २० ते २६ रुपये जुडी दर असलेली कोथिंबीर किरकोळ बाजारात ४५ ते ५० रुपयांनी विकली जात आहे....
STATE HEAT : पुढील चार दिवस राज्यातील काही भागात उष्णतेची लाट असेल, अशी शक्यता हवामान विभागाने वर्तविली आहे... उत्तर-मध्य महाराष्ट्रात उष्णतेचा यलो अलर्ट देण्यात आला आहे... यामुळे नागरिकांच्या अंगाची काहिली होणार आहे...रविवारी राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यांत तापमानाचा पारा ४० अंशांवर पोहोचला... यामुळे राज्यात पुन्हा उन्हाचा तडाखा वाढताना दिसत आहे... मागील काही दिवसांपासून राज्यात बहुतांश भागात पश्चिमी वादळाच्या स्थितीमुळे पावसाची नोंद झाली... यामुळे नागरिकांना तीव्र उष्णतेपासून काहीसा दिलासा मिळाला होता.... मात्र आता गुजरात आणि राजस्थान येथील काही भागांत उष्णतेची लाटसदृश स्थितीची नोंद होत आहे... तसेच राजस्थान येथे काही ठिकाणी धुळीची वादळेही निदर्शनास येत आहेत... तर राज्यातही मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भातील काही भागातील कमाल तापमानात वाढ नोंदली जात आहे..