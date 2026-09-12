Maharashtra Breaking News LIVE : 12 सप्टेंबर 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

RTO : गणेशोत्सवाच्या काळात गावी जाणाऱ्या प्रवाशांची लूट रोखण्यासाठी RTOने ११ ते २६ सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत खाजगी बसेसविरोधात विशेष तपासणी मोहीम हाती घेतली आहे... सणासुदीच्या काळात खाजगी ट्रॅव्हल्स चालकांकडून प्रवाशांची मोठ्या प्रमाणावर अडवणूक करून अव्वाच्या सव्वा तिकीट भाडे आकारले जात असल्याच्या तक्रारीनंतर ही कारवाई करण्यात येत आहे...
Thane : ठाण्यातील मुंब्रा भागात एटीएसनं मोठी कारवाई कारवाई केलीये.. फरार इंडियन मुज्जाईदीन दहशतवादी तारीक खानच्या मुलीला मुंब्र्यातून अटक केलीये..बनावट पोसपोर्ट आधारे सौदी आणि पाकिस्तान मध्ये प्रवास केल्याचा तपास यंत्रणांना संशय आहे.. नमिरा तारीक खान २१ वर्षीय तरुणीचे नाव आहे.. नमिरा खान दोन वेळा बनावट पासपोर्ट आधारे सौदी येथे जावून आलीये..
गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर ठाणे-बेलापूर मार्गावर अवजड वाहनांना बंदी घालण्यात आली आहे....मार्गावरील वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी महामार्गावर मध्यम, जड आणि अवजड वाहनांना १५ दिवसांसाठी बंदी घालण्यात आली आहे. ...सकाळी ७ ते रात्री १० वाजेपर्यंत ही बंदी असणार आहे.... सुरुवातीचे १५ दिवस प्रायोगिक तत्त्वावर बंदी घालण्यात आली .... नागरिक आणि वाहनचालकांच्या हरकती, सूचना आल्यानंतर पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे...
मराठवाडा, विदर्भासह राज्याच्या उर्वरित भागातील ८३ तालुके गेली महिनाभर कोरडे आहेत. तिथे पाऊसच न झाल्याने दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे सरकारने दुष्काळ जाहीर करावा, अशी मागणी मराठवाडा, विदर्भआणि पश्चिम महाराष्ट्रातील आमदारांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
ऑगस्ट आणि सप्टेंबर या दोन महिन्यांतील आकडेवारीनुसार १९ जिल्ह्यांतील ८३ तालुक्यांमध्ये गेली ३० ते ३८ दिवस पाऊस झालेला नाही. त्यामध्ये उत्तर महाराष्ट्रातील जळगाव, अहिल्यानगर, नाशिक आणि धुळे या जिल्ह्यांतील ३२ तालुक्यांचा समावेश आहे. विदर्भातील बुलढाणा, अकोला, वाशीम, अमरावती, वर्धा आणि नागपूर जिल्ह्यामधील २० तालुक्यांमध्ये पावसाअभावी तीव्र पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे.
दिल्लीत आजपासून 18 वी ब्रिक्स शिखर परिषद आयोजित करण्यात आली आहे... या परिषदेसाठी अनेक देशांचे राष्ट्रप्रमुख, मंत्री आणि वरिष्ठ प्रतिनिधी भारतात दाखल होत आहेत... दिल्लीतील भारत मंडपममध्ये दोन दिवस ही परिषद होणार आहे... रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतीन दिल्लीत पोहोचले आहे...या दौ-यात ते पंतप्रधान मोदींसोबत द्वीपक्षीय चर्चा करतील...तर चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग आज भारतात येणार आहेत..
Manoj Jarange : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे मुंबईत जाण्याच्या तयारीत आहेत...मुंबईत जाण्याची तारीख आणि मार्ग ठरवण्याबाबत आज अंतरवाली सराटीत महत्त्वाची बैठक पार पडणार आहे...त्यासाठी सर्वांनी अंतरवालीत यावं असं आवाहन मनोज जरांगेंनी मराठा समाजाला केलंय...