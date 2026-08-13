Maharashtra Breaking News LIVE : 13 ऑगस्ट 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

Aditya Thackeray : शिवसेना नेते, युवासेना प्रमुख, आमदार आदित्य ठाकरे आज नाशिकमधील खड्ड्यांची पाहणी करणार आहेत....तसंच महापालिकेत शिवसेना नगरसेवकांशी संवाद साधणारेय... शहरात खड्डांमुळे सहा जणांचा बळी गेला आहे..... सत्ताधारी आणि प्रशासनाकडून निव्वळ धूळफेक सुरू आहे.... याची गंभीर दखल घेऊन आदित्य ठाकरे आज नाशिकमध्ये येत आहेत.... दुपारी अडीचच्या सुमारास शहरातील काही भागांत आदित्य ठाकरे खड्ड्यांची पाहणी करणार आहेत..... यानंतर महापालिकेत गटनेते केशव पोरजे यांच्या कार्यालयात ते शिवसेना नगरसेवकांशी संवाद साधणार आहेत....
Maharashtra Politics : शिवसेना पक्ष आणि चिन्हावर आज पाचव्या दिवशी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी, कपिल सिब्बल आमदार अपात्रतेच्या मुद्द्यावर युक्तिवाद करण्याची शक्यता, दुपारी 2 वाजता सुनावणी होणार सुरु
Raj Thackeray : मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आज पुणे दौऱ्यावर...पुण्यातील मनसे पक्ष कार्यालयात बैठक घेणार...पुण्यात शहर प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची बैठक...सकाळी 11 वाजता बैठकीचं आयोजन