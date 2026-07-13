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Maharashtra Breaking News LIVE : 13 जुलै 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on 13 JULY महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Written ByAashish Udas
Published: Jul 13, 2026, 07:35 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 10:14 AM IST
Maharashtra Breaking News LIVE : 13 जुलै 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर
13 July 2026 09:47 AM (IST)

राज्यात मान्सून पुन्हा सक्रिय होणार 

 

Rain Alert : राज्यात मान्सून पुन्हा एकदा सक्रिय होणार आहे.... पुढील 12 तासांत 14 राज्यात वादळी वा-यासह पावसाचा इशारा देण्यात आलायं.... हवामान विभागाने उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पंजाब, छत्तीसगड आणि आसाममध्ये मुसळधार पाऊस आणि वादळाचा इशारा दिला आहे. ... तसेच, पुढील 12 तासांत वाऱ्याचा वेग ताशी 75 किमीपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता असल्याने सतर्कतेचा इशाराही जारी करण्यात आला आहे..... 

13 July 2026 09:12 AM (IST)

जेजुरीत टेम्पोच्या धडकेत 3 वारकऱ्यांचा मृत्यू

 

Jejuri Accident : आषाढी वारीदरम्यान सासवड–जेजुरी मार्गावरील बेलसर टोल नाक्याजवळ ट्रकच्या धडकेत तीन महिला वारकऱ्यांचा जागीच मृत्यू झाला, तर चार महिला गंभीर जखमी झाल्या. नांदेडच्या लोहा येथील रंगनाथ महाराज पोखरबिसीकर दिंडीचा ट्रक आणि सांगलीच्या कसबे डिग्रज येथील दिंडीतील महिला वारकरी यांच्यात हा अपघात झाला. जखमींवर जेजुरी येथील रुग्णालयात उपचार सुरू असून जेजुरी पोलिसांनी गुन्हा नोंदवून अपघाताचे कारण शोधण्यासाठी तपास सुरू केला आहे.
 

 

13 July 2026 08:43 AM (IST)

मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या नावावर नवा विक्रम

 

Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या नावावर नवा विक्रम..मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकाळाबाबत नवा विक्रम...फडणवीसांनी शरद पवारांना टाकलं मागे..सर्वाधिक काळ CM राहिलेल्यांमध्ये तिस-या नंबरवर...फडणवीसांचा CMपदाचा कार्यकाळ 2 हजार 430 दिवस

13 July 2026 08:11 AM (IST)

लाडकी बहीण योजनेतून 92 लाख नावं वगळली

 

Ladki Bahin Yojana : लाडकी बहीण योजने'तून ९० लाखांपेक्षा जास्त महिलांची नावे वगळण्यात आली आहेत... ई-केवासी प्रक्रियेनंतर सुमारे ८० लाख नावे वगळण्यात येत असल्याचे सरकारच्या वतीने एक महिन्यापूर्वी जाहीर करण्यात आले होते... ताज्या आकडेवारीनुसार ही संख्या आता ९२ लाखांवर गेली आहे...मूळ लाभार्थी संख्या २.४ कोटी होती, त्या तुलनेत ही घट सुमारे ३८ टक्के आहे... केवळ आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण न केल्याने ही घट झालेली नाही तर पात्रतेच्या निकषांशी संबंधित विविध कारणांमुळे संख्या कमी झाल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले... सुमारे ५० ते ५५ लाख महिला मुदतीत ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करू शकल्या नाहीत... तर १२ लाख महिलांचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न योजनेसाठी निश्चित केलेल्या मवदिपेक्षा जास्त होते आणि ४.५ लाखांहून अधिक महिलांचे वय ६५ वर्षांच्या कमाल मर्यादिपेक्षा जास्त होते. याशिवाय सुमारे १४ हजार पुरुषांनी या योजनेचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न केला होता त्यामुळे त्यांनाही वगळण्यात आले. सर्वाधिक २८ लाख महिला एकट्या बीड जिल्ह्यातून वगळण्यात आल्या आहेत..

13 July 2026 07:38 AM (IST)

उद्धव ठाकरेंची आज पत्रकार परिषद

 

Uddhav Thackeray : उद्धव ठाकरेंची आज पत्रकार परिषद...मातोश्रीवर आज दुपारी 12.30 वाजता ठाकरेंची पत्रकार परिषद..उद्धव ठाकरे काय बोलणार याकडे लक्ष

 

13 July 2026 07:36 AM (IST)

मुंबईच्या पायधुनीत 7 वर्षीय चिमुरडीवर लैंगिक अत्याचार 
 

Mumbai : मुंबईच्या पायधुनीमध्ये सात वर्षाच्या मुलीवर इमारतीच्या सुरक्षारक्षकाने रविवारी सायंकाळी लैंगिक अत्याचार केल्याने खळबळ उडाली आहे... या मुलीवर सध्या रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.... अतिशय संतापजनक असलेली ही घटना उघड होताच पोलिसांनी आरोपीला अटक केली. मात्र मुलीच्या कुटुंबीयांसह संतप्त रहिवाशांनी पायधुनी पोलिस ठाण्याला रात्री घेराव घालून आरोपीला तत्काळ फाशी द्या, अशी मागणी केली...या आंदोलनामुळे परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. नागरिकांच्या आंदोलनामुळे कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती चिघळू नये, यासाठी वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. पोलिसांनी या परिसरात मोठा फौजफाटा तैनात केला आहे....

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Aashish Udas

Aashish Udas

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