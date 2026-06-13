Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

MUMBAI : मुंबईत पावसाळ्यापूर्वी शंभर टक्के नालेसफाई झाल्याचा दावा मुंबई महापालिका प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे. महानगर पालिका प्रशासनाच्या नालेसफाईच्या कामाची पोलखोल मनसेकडून करण्यात येणार आहे. मुंबईतील अनेक महत्वाच्या ठिकाणीचं नालेसफाईचं वास्तव बॅनरच्या माध्यमातून मांडून पालिकेच्या कामाचा निषेध नोंदवण्यात येणार आहे. यापूर्वी मनसेकडून मुंबई आणि उपनगरातील नालेसफाईची पाहणी करून अनेक ठिकाणी आंदोलन केले आहे.. आज दादा शिवाजी पार्क येथे मनसेकडून फोटो प्रदर्शित करून निषेध नोंदवण्यात येणार आहे
SHALARTH ID : राज्यातील अनुदानित शाळांमधील बोगस शिक्षक भरती आणि 'शालार्थ' आयडी घोटाळा अत्यंत गंभीर वळणावर पोहोचलाय... SIT तपासात नागपूर, नाशिक जळगावसह अनेक विभागांत ८५४ पैकी तब्बल ७५०हून अधिक आयडी बनावट असल्याचे निष्पन्न झाले आहे... या प्रकरणात अनेक शिक्षण अधिकारी व संस्थाचालकांना अटक झाली आहे... बोगस आयडी प्रकरणातील दोषींवर थेट पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल करून कडक कारवाई करण्याची तयारी सुरू झाली आहे...
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MUMBAI : मुंबई शहर आणि उपनगरात यंदा हवामान बदलाचे तीव्र परिमाण दिसू लागले आहेत... मागील काही दिवसांपासून रात्रीच्या उकाड्यात लक्षणीय वाढ झाली असून नागरिकांना असह्य उकाड्याचा सामना करावा लागत आहे... दरम्यान, शहरातील हवामान विभागाच्या कुलाबा केंद्रात मागील ५७ वर्षांतील जून महिन्यातील सर्वाधिक किमान तापमानाची शुक्रवारी नोंद झाली असून तेथे ३०.२ अंश सेल्सिअस किमान तापमान नोंदले गेले. याआधी २०१६ मध्ये सर्वाधिक किमान तापमानाची नोंद झाली होती...मुंबईत यंदा फेब्रुवारीच्या पहिल्याच आठवड्यात तापमानाचा पारा ३६ अशांवर गेला होता... त्यांनतर काही वेळा शहरात आणि उपनगरात उष्णतेच्या लाटेसदृश्य स्थितीची नोंद होऊन यादरम्यान कमाल तापमानाचा पारा ४० अंशांपर्यंत पोहोचला होता....मुंबईकरांसाठी मे महिनाही अधिक तापदायक ठरला, पूर्व मोसमी पावसाचा अभाव, किमान तापमानात झालेली वाढ आणि दुपारी जाणवणारे उन्हाचे चटके यामुळे मुंबईकर अक्षरशः हैराण झाले आहेत. राज्यात मान्सूनची वाटचाल संथ गतीने सुरू असून पुढील काही दिवस तरी मुंबईकरांना मोसमी पावसाची प्रतीक्षा करावी लागण्याची चिन्हे आहेत....
MONSOON : प्रशांत महासागरात एल निनो सक्रिय झाल्यामुळे देशावरील दुष्काळाचे सावट अधिक गडद झालंय...एल निनोच्या सक्रियतेचा थेट फटका मान्सूनला बसण्याचा अंदाज आहे...एल निनोमुळे देशातील पावसाचे संपूर्ण स्वरूपच बदलणार आहे...कुठे कमी तर कुठे जास्त पाऊस पडण्याचा अंदाज वर्तवला जातोय...मान्सून हा देशाच्या अर्थचक्राचा प्राणवायू मानला जातो...अशावेळी एल निनोची वाढती ताकद चिंतेचं मोठं कारण ठरत आहे...कमी पावसाच्या शक्यतेमुळे बळीराजाची चिंता वाढली आहे...
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