Add Zee Business As A Preferred Source
App
Live Now

Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on 13 JUNE महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Published: Jun 13, 2026, 06:48 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 09:36 AM IST
Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर
13 June 2026 09:35 AM (IST)

मुंबईतील नालेसफाईवरुन मनसे आक्रमक

MUMBAI : मुंबईत पावसाळ्यापूर्वी शंभर टक्के नालेसफाई झाल्याचा दावा मुंबई महापालिका प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे. महानगर पालिका प्रशासनाच्या नालेसफाईच्या कामाची पोलखोल मनसेकडून करण्यात येणार आहे. मुंबईतील अनेक महत्वाच्या ठिकाणीचं नालेसफाईचं वास्तव बॅनरच्या माध्यमातून मांडून पालिकेच्या कामाचा निषेध नोंदवण्यात येणार आहे. यापूर्वी मनसेकडून मुंबई आणि उपनगरातील नालेसफाईची पाहणी करून अनेक ठिकाणी आंदोलन केले आहे.. आज दादा शिवाजी पार्क येथे मनसेकडून फोटो प्रदर्शित करून निषेध नोंदवण्यात येणार आहे

13 June 2026 09:32 AM (IST)

854 पैकी 750हून अधिक शालार्थ आयडी बोगस

SHALARTH ID : राज्यातील अनुदानित शाळांमधील बोगस शिक्षक भरती आणि 'शालार्थ' आयडी घोटाळा अत्यंत गंभीर वळणावर पोहोचलाय... SIT तपासात नागपूर, नाशिक  जळगावसह अनेक विभागांत ८५४ पैकी तब्बल ७५०हून अधिक आयडी बनावट असल्याचे निष्पन्न झाले आहे... या प्रकरणात अनेक शिक्षण अधिकारी व संस्थाचालकांना अटक झाली आहे... बोगस आयडी प्रकरणातील दोषींवर थेट पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल करून कडक कारवाई करण्याची तयारी सुरू झाली आहे... 

बातमीचा व्हिडीओ पाहा - 

13 June 2026 09:21 AM (IST)

मुंबईच्या किमान तापमानात लक्षणीय वाढ 

MUMBAI : मुंबई शहर आणि उपनगरात यंदा हवामान बदलाचे तीव्र परिमाण दिसू लागले आहेत... मागील काही दिवसांपासून रात्रीच्या उकाड्यात लक्षणीय वाढ झाली असून नागरिकांना असह्य उकाड्याचा सामना करावा लागत आहे... दरम्यान, शहरातील हवामान विभागाच्या कुलाबा केंद्रात मागील ५७ वर्षांतील जून महिन्यातील सर्वाधिक किमान तापमानाची शुक्रवारी नोंद झाली असून तेथे ३०.२ अंश सेल्सिअस किमान तापमान नोंदले गेले. याआधी २०१६ मध्ये सर्वाधिक किमान तापमानाची नोंद झाली होती...मुंबईत यंदा फेब्रुवारीच्या पहिल्याच आठवड्यात तापमानाचा पारा ३६ अशांवर गेला होता... त्यांनतर काही वेळा शहरात आणि उपनगरात उष्णतेच्या लाटेसदृश्य स्थितीची नोंद होऊन यादरम्यान कमाल तापमानाचा पारा ४० अंशांपर्यंत पोहोचला होता....मुंबईकरांसाठी मे महिनाही अधिक तापदायक ठरला, पूर्व मोसमी पावसाचा अभाव, किमान तापमानात झालेली वाढ आणि दुपारी जाणवणारे उन्हाचे चटके यामुळे मुंबईकर अक्षरशः हैराण झाले आहेत. राज्यात मान्सूनची वाटचाल संथ गतीने सुरू असून पुढील काही दिवस तरी मुंबईकरांना मोसमी पावसाची प्रतीक्षा करावी लागण्याची चिन्हे आहेत....

13 June 2026 09:13 AM (IST)

मान्सूनच्या वाटेत एल निनोचे संकट

MONSOON : प्रशांत महासागरात एल निनो सक्रिय झाल्यामुळे देशावरील दुष्काळाचे सावट अधिक गडद झालंय...एल निनोच्या सक्रियतेचा थेट फटका मान्सूनला बसण्याचा अंदाज आहे...एल निनोमुळे देशातील पावसाचे संपूर्ण स्वरूपच बदलणार आहे...कुठे कमी तर कुठे जास्त पाऊस पडण्याचा अंदाज वर्तवला जातोय...मान्सून हा देशाच्या अर्थचक्राचा प्राणवायू मानला जातो...अशावेळी एल निनोची वाढती ताकद चिंतेचं मोठं कारण ठरत आहे...कमी पावसाच्या शक्यतेमुळे बळीराजाची चिंता वाढली आहे... 

बातमीचा व्हिडीओ पाहा 

Add Zee News as a Preferred Source
TAGS:
Latest Marathi Batmya
Latest News In marathi
Maharashtra Mumbai Breaking News Today
Breaking News
Today's Breaking News
latest news
Current Breaking News
latest news today
live news
current news
today news
breaking news today
Live News Marathi
Mumbai Pune Latest News
National International Latest News
Entertainment Latest News
maharashtra latest news today
लेटेस्ट मराठी न्यूज
महाराष्ट्र ब्रेकिंग न्यूज टुडे
मराठी ताज्या बातम्या
मराठी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट
मुंबई पुणे ताज्या बातम्या
राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय ताज्या बातम्या
मनोरंजन ताज्या बातम्या
महाराष्ट्राच्या लेटेस्ट न्यूज
मराठी न्यूज लाइव्ह
लाइव्ह न्यूज
आजच्या ठळक घडामोडी
मराठी बातम्या
झी 24 तास
मराठी ब्रेकिंग न्यूज
ताज्या मराठी बातम्या
महाराष्ट्रातील आजच्या बातम्या
राजकीय
सामाजिक
क्रीडा
एकनाथ शिंदे
देवेंद्र फडणवीस
ऱाज ठाकरे
उद्धव ठाकरे
शऱद पवार
महाराष्ट्र बातम्या
महाराष्ट्रातील लाईव्ह बातम्या
महाराष्ट्रातील ताज्या बातम्या

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Gold-Silver Rate: आज विकेंडला सोन्या-चांदीचे भाव वाढले की कमी झाले? तपासा तुमच्या शह
gold rate15 min ago
2
news1 hr ago
3
US news1 hr ago
4
Petrol Disesl Today Price1 hr ago
5
Reshma Kale1 hr ago