Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

Baramati : बारामतीमध्ये पुन्हा विमानाचा अपघात...शिकाऊ विमानाचा अपघात झाल्याची माहिती...विमानाचा पायलट सुरक्षित असल्याची माहिती
Rupali Chakankar : रुपाली चाकणकरांना ईडीचं समन्स.. शिवनिका ट्रस्ट व्यवहारप्रकरणी समन्स...सूत्रांची झी 24 तासला माहिती... ईडी रुपाली चाकणकरांची चौकशी करण्याची शक्यता
Prateek Yadav Death : उत्तरप्रदेशचे नेते, माजी मुख्यमंत्रीमुलायम सिंह यादव यांचे धाकटे पुत्र आणि अपर्णा यादव यांचे पती प्रतीक यादव यांचे निधन झाले आहे. मात्र त्यांचा मृत्यू संसशास्पद असल्याचं सांगण्यात येतंय. त्यांच्या शरीरावर अनेक जखमा आढळून आल्यात.. घटनेनंतर डॉक्टरांच्या पथकास प्रतीक यांचा मृतदेह सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये आणणा-या त्यांच्या पत्नीच्या मित्राची पोलीस चौकशी करत आहेत. ज्यावेळी प्रतीक यादव यांचा मृत्यू झाला त्यावेळी त्यांच्या पत्नी अपर्णा यादव या दिल्लीत होत्या अशीही माहिती समोर येतीये.
Milk : उन्हाचा तडाखा वाढल्याने जसा शेती पिकांवर परिणाम झालाय, तसाच उन्हाचा परिणाम दुग्धव्यावसायावर देखील झालाय... वाढत्या उन्हामुळे दूध उत्पादन 20 टक्के घटल्याचे दूध उत्पादक सांगत आहेत... हिरवा चारा हा मिळत नसल्याने दूध उत्पादनवर परिणाम झालाय...तसच ऊन वाढल्याने दुभत्या जनावरांची विशेष काळजी घ्यावी लागते.. तापमान वाढत असल्याने जनावरे धापा टाकत असून त्यांच्यावर पाणी मारावं लागत आहे.. हिरवा चारा विकत घेण्याची वेळ आल्यानं शेतक-यांना आर्थिक भूर्दंड बसतोय.
Gold : सोनं-चांदी खरेदी करणं महागणार..सरकारकडून आयात शुल्कात मोठी वाढ..सोन्या चांदीवरील आयात शुल्क 6 वरुन 15 टक्के..परदेशी चलन वाचवण्यासाठी सरकारचं पाऊल
MIM Mateen Patel : एमआयएमचे नगरसेवक मतीन पटेल यांना निदा खानला आश्रय देणं भोवलंय..मतीन पटेल यांच्या अनधिकृत घरावर छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेनं बुलडोझर चालवलाय..महापालिकेनं पटेल यांना 24 तासांचा अल्टिमेटम दिला होता..त्यानंतर त्यांनी कोर्टात धाव घेतली होती..मात्र कोर्टानंही दिलासा न दिल्यानं महापालिकेनं आज सकाळीच कारवाईत करत घरावर, तसंच इतर अतिक्रमण असलेल्या वास्तूंवर बुलडोझर चालवलाय..मतीन पटेल यांनी रात्रीच आपलं राहतं घर रिकामं केलं होतं..तसंच स्वत:च रात्रीतून कार्यालय तोडलं होतं..मतीन पटेल यांचं राहतं घर, कार्यालय आणि निदा खानला आश्रय दिलं ते घर, यावर ही कारवाई करण्यात येत आहे..यावेळी पोलीस तैनात केलेत..