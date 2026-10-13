Maharashtra Breaking News LIVE : 13 ऑक्टोबर 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

WARDHA : वर्धा जिल्ह्यात यंदा पावसानं पाठ फिरवल्यानं भाजीपाला उत्पादक शेतकऱ्यांसमोर मोठे संकट उभे राहिले आहे...पाण्याअभावी टोमॅटो आणि फुलकोबी पिकांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून, उत्पादनात मोठी घट झाली आहे. सेलू तालुक्यातील मोर्चापूर गावातील शेतकरी रमेश उमाटे यांनाही याचा मोठा फटका बसला आहे. त्यांनी आपल्या शेतात टोमॅटोचे पीक घेतले. मात्र, यंदा पावसाचे प्रमाण कमी राहिल्याने विहिरीतील पाण्याची पातळी खालावली...परिणामी टोमॅटो पिकाला पुरेसे पाणी देता आले नाही आणि पिकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले...
MALEGAON : दुष्काळामुळे रानातील गवत आणि ओला चारा संपुष्टात आला असून, त्याचा सर्वाधिक फटका मेंढपाळांना बसत आहे...सध्याच ओसांड रानात कसे तरी मेंढ्यांना चारण्याचा केविलवाणा प्रयत्न मेंढपाळ करताहेत. ऑक्टोबर महिन्यापासून मेंढ्या जगविण्यासाठी भटकंती करण्याची वेळ मेंढपाळांवर आली आहे...पुढील 8 महिने कसे काढायचे या विचारानं मेंढपाळ हतबल होतांना दिसत आहे...एक वेळ मोठ्या जनावरांना तरी शासन चारा पाण्याची सोय करेल पण फिरस्ती असणाऱ्या मेंढ्यांना चारा पाण्याअभावी जगवणं अवघड होवून बसणार आहे. मेंढ्यांना शासनानं चारा पाणी उपलब्ध करून द्यावे अशी मागणी मेंढपाळ करत आहेत...
AMRAVATI : अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघ निवडणुकीच्या रिंगणातून बातमी...महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज असोसिएशन म्हणजेच मेस्टा या संघटनेनं आपल्याच अधिकृत उमेदवाराची उमेदवारी तत्काळ रद्द केली आहे... निवडणुकीला अवघे काही दिवस शिल्लक असताना संघटनेनं घेतलेल्या या निर्णयामुळे राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे...संघटनात्मक शिस्त मोडणे निवडणुकीचे योग्य नियोजन न करणे आणि वरिष्ठांच्या आदेशांकडे दुर्लक्ष करणे या कारणांमुळे मेस्टा संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. संजय तायडे पाटील आणि प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी हा निर्णय घेतला आहे...यापुढे सदर उमेदवारानं प्रचारासाठी मेस्टाचे नाव लोगो किंवा पदाधिकाऱ्यांचे छायाचित्र वापरू नये अशी तंबीही संघटनेनं किरण चौधरी यांना दिली आहे...
MUMBAI HEAT : ऑक्टोबर महिन्यात उन्हाचा चांगलाच चटका जाणवला. सांताक्रूझ येथे कमाल तापमान 38.2 अंश सेल्सिअस नोंदवण्यात आले...ऑक्टोबर महिन्यातील हे आतापर्यंतचे दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वाधिक तापमान आहे..मुंबईत ऑक्टोबर महिन्यातील कमाल तापमानाचा विक्रम 2015 मध्ये नोंदविला गेला होता. तेव्हा नोंद 38.6 अंश सेल्सिअस होती...
DELHI : दिल्लीतील जंतर मंतरला आंदोलन स्थळांच्या यादीतून वगळण्याच्या निर्णयाविरोधात आज दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. याचिकाकर्त्यांचे वकिलांनी काल प्रभारी मुख्य न्यायाधीश नितीन सांबरे यांच्या खंडपीठासमोर याचिकांवर सुनावणी घेण्याची विनंती केली होती. त्यावेळी सुनावणी मंगळवारी घेऊ असे न्यायालयाने सांगितले.