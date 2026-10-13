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Maharashtra Breaking News LIVE : 13 ऑक्टोबर 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on 13 OCTOBER  महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Written ByAashish Udas
Published: Oct 13, 2026, 06:38 AM IST|Updated: Oct 13, 2026, 08:36 AM IST
Maharashtra Breaking News LIVE : 13 ऑक्टोबर 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर
13 October 2026 08:35 AM (IST)

पावसाअभावी भाजीपाला पिकांना फटका

WARDHA : वर्धा जिल्ह्यात यंदा पावसानं पाठ फिरवल्यानं भाजीपाला उत्पादक शेतकऱ्यांसमोर मोठे संकट उभे राहिले आहे...पाण्याअभावी टोमॅटो आणि फुलकोबी पिकांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून, उत्पादनात मोठी घट झाली आहे. सेलू तालुक्यातील मोर्चापूर गावातील शेतकरी रमेश उमाटे यांनाही याचा मोठा फटका बसला आहे. त्यांनी आपल्या शेतात टोमॅटोचे पीक घेतले. मात्र, यंदा पावसाचे प्रमाण कमी राहिल्याने विहिरीतील पाण्याची पातळी खालावली...परिणामी टोमॅटो पिकाला पुरेसे पाणी देता आले नाही आणि पिकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले...

13 October 2026 08:34 AM (IST)

दुष्काळाचा मेंढपाळांना सर्वाधिक फटका

MALEGAON : दुष्काळामुळे रानातील गवत आणि ओला चारा संपुष्टात आला असून, त्याचा सर्वाधिक फटका मेंढपाळांना बसत आहे...सध्याच ओसांड रानात कसे तरी मेंढ्यांना चारण्याचा केविलवाणा प्रयत्न मेंढपाळ करताहेत. ऑक्टोबर महिन्यापासून मेंढ्या जगविण्यासाठी भटकंती करण्याची वेळ मेंढपाळांवर आली आहे...पुढील 8 महिने कसे काढायचे या विचारानं मेंढपाळ हतबल होतांना दिसत आहे...एक वेळ मोठ्या जनावरांना तरी शासन चारा पाण्याची सोय करेल पण फिरस्ती असणाऱ्या मेंढ्यांना चारा पाण्याअभावी जगवणं अवघड होवून बसणार आहे. मेंढ्यांना शासनानं चारा पाणी उपलब्ध करून द्यावे अशी मागणी मेंढपाळ करत आहेत...

13 October 2026 08:32 AM (IST)

अमरावती शिक्षक मतदारसंघ निवडणुकीत ट्विस्ट

AMRAVATI : अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघ निवडणुकीच्या रिंगणातून बातमी...महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज असोसिएशन म्हणजेच मेस्टा या संघटनेनं आपल्याच अधिकृत उमेदवाराची उमेदवारी तत्काळ रद्द केली आहे... निवडणुकीला अवघे काही दिवस शिल्लक असताना संघटनेनं घेतलेल्या या निर्णयामुळे राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे...संघटनात्मक शिस्त मोडणे निवडणुकीचे योग्य नियोजन न करणे आणि वरिष्ठांच्या आदेशांकडे दुर्लक्ष करणे या कारणांमुळे मेस्टा संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. संजय तायडे पाटील आणि प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी हा निर्णय घेतला आहे...यापुढे सदर उमेदवारानं प्रचारासाठी मेस्टाचे नाव लोगो किंवा पदाधिकाऱ्यांचे छायाचित्र वापरू नये अशी तंबीही संघटनेनं किरण चौधरी यांना दिली आहे...

13 October 2026 08:29 AM (IST)

मुंबई तापली, पारा 38.2 अंशावर

MUMBAI HEAT : ऑक्टोबर महिन्यात उन्हाचा चांगलाच चटका जाणवला. सांताक्रूझ येथे कमाल तापमान 38.2 अंश सेल्सिअस नोंदवण्यात आले...ऑक्टोबर महिन्यातील हे आतापर्यंतचे दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वाधिक तापमान आहे..मुंबईत ऑक्टोबर महिन्यातील कमाल तापमानाचा विक्रम 2015 मध्ये नोंदविला गेला होता. तेव्हा नोंद 38.6 अंश सेल्सिअस होती...

13 October 2026 08:27 AM (IST)

जंतरमंतरवरील आंदोलन बंदीविरोधात याचिका

DELHI : दिल्लीतील जंतर मंतरला आंदोलन स्थळांच्या यादीतून वगळण्याच्या निर्णयाविरोधात आज दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. याचिकाकर्त्यांचे वकिलांनी काल प्रभारी मुख्य न्यायाधीश नितीन सांबरे यांच्या खंडपीठासमोर याचिकांवर सुनावणी घेण्याची विनंती केली होती. त्यावेळी सुनावणी मंगळवारी घेऊ असे न्यायालयाने सांगितले.

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About the Author

Aashish Udas

Aashish Udas

आशिष उदास झी 24 तास चॅनेलमध्ये असिस्टंट प्रोड्युसर पदावर कार्यरत आहे. आशिष यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. ते झी 24 तास चॅनेलमध्ये आऊटपूट विभागात काम करत आहेत. आशिष यांना क्रीडा क्षेत्रात विशेष आवड आहे. त्यात विशेष करुन क्रिकेटशी संबंधित महत्त्वाच्या बातम्यांची माहिती असते.. तसंच आशिष इतर खेळांसंबंधित घडामोडींचे अपडेट ठेवत असतात.

करिअरची सुरुवात

आशिष यांनी नोव्हेंबर 2012 पासून मीडिया क्षेत्रात आहेत.. त्यांनी टीव्ही9 मराठी या वृत्तवाहिनीद्वारे आपल्या मीडिया करिअरची सुरुवात केली. त्यानंतर त्यांनी 2013मध्ये झी 24 तासमध्ये जॉईन केलं. आशिष झी 24 तासमध्ये आऊटपूट विभागात टीकर, स्पीड न्यूज आणि जनरल न्यूजसाठी काम करतात. तसंच क्रिकेट संबंधित घडामोडी असो किंवा इतर क्रीडा क्षेत्राशी निगडित घडामोडींवर लाईव्हही दिलंय. 

शैक्षणिक पार्श्वभूमी

आशिष यांनी मुंबई विद्यापीठातून 2010 मध्ये पत्रकारितेची पदवी घेतली आहे.. तसंच झेव्हियर इन्स्टिट्यूट ऑफ कम्युनिकेशनमधून मास कम्युनिकेशन मराठी या विभागात डिप्लोपा केला आहे

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