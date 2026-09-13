Maharashtra Breaking News LIVE : 13 सप्टेंबर 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

Yavatmal : डीजेच्या समर्थनार्थ मोर्चा काढणं भोवलं...यवतमाळमध्ये 70 जणांवर गुन्हा दाखल...परवानगी नसतानाही काढला होता मोर्चा...यवतमाळ पोलिसांकडून गुन्हा दाखल
Amit Shah : केंद्रिय गृहमंत्री अमित शाह तीन दिवस मुंबई दौऱ्यावर आहेत... एशियाटिक सोसायटीला देणार भेट देणार असून हिंदी राजभाषा संमेलनालाही राहणार उपस्थित राहणार आहेत... यासह 'सेवा संकल्प अभियानाच्या पार्श्वभूमीवर अमित शाहा माध्यमांशी संवाद साधणार आहेत... यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांच्यासह इतर महत्वाचे नेते उपस्थित राहणार आहेत... अमित शाहा आणखी कोणत्या मुद्द्यांवर चर्चा करतील, याकडे सर्वांचं लक्ष आहे.
Sanjay Gaikwad : बाप तो बाप है हे विधान आमदार संजय गायकवाडांना भोवलंय.. संजय गायकवाडांविरोधात बुलढाणा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय.. महिलांबद्दल अपशब्द वापरल्याबद्दल एका महिलेच्या तक्रारीनंतर हा गुन्हा दाखल करण्यात आलाय.. गेल्या आठवड्यात चिखली मतदार संघाच्या भाजप आमदार श्वेता महाले यांचे पती विद्याधर महाले यांचा वाढदिवस साजरा करण्यात आला होता.. त्यावेळी काढण्यात आलेल्या रॅली नंतर संजय गायकवाडांनी महालेंवर टीका केली होती.. पाहूयात गायकवाड काय म्हणाले होते..
रायगड जिल्ह्यातील पेणमध्ये गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर लगबग वाढली आहे. पेणमध्ये तयार होणाऱ्या रेखीव आणि आकर्षक गणेशमूर्तीना देशाबरोबरच विदेशातूनही मोठी मागणी आहे. यंदा जवळपास 15 लाख गणेश मूर्ती परदेशात रवाना झाल्याची माहिती समोर आलीये. पेणच्या गणेशमूर्तीचे बोलके डोळे, सुबक मुख, आकर्षक रंगसंगती आणि कलात्मकता यामुळे त्यांना जगभरातील गणेशभक्तांकडून पसंती मिळते. अमेरिका, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, संयुक्त अरब अमिरातीसह विविध देशांमध्ये राहणारे भारतीय नागरिक, तसेच स्थानिक गणेशमंडळांकडून पेणच्या मूर्तीची मागणी वाढत आहे.
Mumbai : मुंबईसह परिसरात पहाटेपासून पावसाने हजेरी लावलीय... अनेक दिवसांपासू दडी मारलेल्या पावसाने पुन्हा एन्ट्री केलीय... ठाणे, नवी मुंबईत पावसाच्या हलक्या सरी हबरसतायत…उकाड्याने हैराण झालेल्या महामुंबईकरांनी दिलासा व्यक्त केलाय... आज आणि उद्या मुंबई, ठाणे आणि पालघरला पावसाचा अलर्ट देण्यात आला असून पावसासह ताशी 30 ते 40 किलोमीटर वेगाने वारे वाहण्याचा इशाराही हवामान विभागाकडून देण्यात आला आहे...