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Maharashtra Breaking News LIVE : 14 ऑगस्ट 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on 14 AUGUST महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Written ByAashish Udas
Published: Aug 14, 2026, 07:34 AM IST|Updated: Aug 14, 2026, 10:42 AM IST
Maharashtra Breaking News LIVE : 14 ऑगस्ट 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर
14 August 2026 10:37 AM (IST)

मुंबईकरांचा प्रवास महागण्याची शक्यता...

मुंबईकरांचा प्रवास महागण्याची शक्यता

 

Mumbai : मुंबईकरांचा रिक्षा टॅक्सी प्रवास महागण्याची शक्यता आहे.. शहरातील ऑटो-रिक्षा आणि टॅक्सीच्या किमान भाड्यात वाढ करण्याचा प्रस्ताव परिवहन विभागाकडून पुढे येण्याची शक्यता आहे. रिक्षाचं किमान भाडे 1 रुपयाने तर टॅक्सीचं किमान भाडे 2 रुपयाने वाढ करण्याचा प्रस्ताव आहे... प्रस्तावित दरवाढीनुसार रिक्षाचे किमान भाडे 27 रुपये करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. मुंबईतील टॅक्सीच्या किमान भाड्यातही वाढ प्रस्तावित आहे. सध्या पहिल्या 1.5 किलोमीटरसाठी किमान भाडे 31 रुपये आहे. प्रस्ताव मंजूर झाल्यास हे भाडे 33 रुपये होण्याची शक्यता आहे.
 

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14 August 2026 10:15 AM (IST)

दिवे घाट आज दुपारी 12 ते 2 वाजेपर्यंत बंद...

दिवे घाट आज दुपारी 12 ते 2 वाजेपर्यंत बंद

Dive Ghat : दिवे घाट आज रस्ता रुंदीकरणाच्या कामासाठी दुपारी 12 ते 2 वाजेपर्यंत वाहतुकीसाठी बंद राहणार आहे.... वाहन चालकांनी पर्यायी मार्गाचा वापर करण्याचे राज्य महामार्ग प्रशासनाचे आवाहन केले आहे .... बारामती जेजुरी सासवड आणि पंढरपूर कडे जाणाऱ्या वाहन चालकांनी बोगदेव घाट मार्गे जाण्याचा पर्याय देण्यात आला आहे..

14 August 2026 09:45 AM (IST)

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये आज भाजपची तिरंगा रॅली...

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये आज भाजपची तिरंगा रॅली

 

Sambhajinagar : मुंबई आणि पुण्यानंतर आज छत्रपती संभाजी नगर मध्ये भाजपच्या वतीने तिरंगा यात्रेचा आयोजन करण्यात आले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या खास उपस्थितीत ही तिरंगा यात्रा असेल दुपारी २ वाजता महात्मा फुले चौकातून सुरू होणारी ही यात्रा क्रांती चौकात पोहोचेल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे, मंत्री गिरीश महाजन यांच्यासह विविध मंत्री व वरिष्ठ नेते यात्रेत सहभागी होणार आहेत. सुरक्षेच्या उपाययोजना म्हणून दुपारी १२ वाजेपासून यात्रा संपेपर्यंत क्रांती चौक ते गोपाल टी आणि गोपाल टी ते क्रांती चौक हे दोन्ही मार्ग सर्व वाहनांसाठी बंद राहिल. नागरिकांना पर्यायी मार्गाचा वापर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. क्रांती चौकात यात्रेचा समारोप झाल्यानंतर मुख्यमंत्री - फडणवीस यांची जाहीर सभा होईल

14 August 2026 09:15 AM (IST)

रिक्षा, टॅक्सीचालकांना मराठी शिकण्यास मुदतवाढ...

रिक्षा, टॅक्सीचालकांना मराठी शिकण्यास मुदतवाढ

 

Mumbai : नव्या नियमानुसार, तपासणीच्या वेळी एखाद्या रिक्षा, टॅक्सी चालकाला मराठीचे ज्ञान नसल्याचे आढळल्यास त्याला मराठी शिकण्यासाठी एक महिन्याची मुदत देण्यात येणार आहे.नव्या नियमानुसार, अमराठी चालकांसाठी १५ ऑगस्टपर्यंत मराठी भाषेचे मूलभूत ज्ञान अनिवार्य करण्यात आले असून तपासणी दरम्यान मराठीचे ज्ञान नसल्याचे आढळल्यास चालकाला भाषेचे धडे घेण्यासाठी एका महिन्याची मुदत दिली जाईल. या मुदतीत आवश्यक ज्ञान न मिळवल्यास चालकाचे परवाना तीन महिन्यांसाठी निलंबित केले जाईल.

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14 August 2026 08:42 AM (IST)

नाशिकमध्ये खड्ड्यांमुळे सातवा बळी...

नाशिकमध्ये खड्ड्यांमुळे सातवा बळी

 

Nashik : खड्ड्यांमुळे नाशकात सातवा बळी...सातपूर अपघातात जखमीचा मृत्यू...सातपूरमधील अपघातात जखमी दिलीप काळे यांचा उपचारादरम्यान मृत्यू...अपघातानंतर तब्बल २४ दिवसांनी दिलीप काळे यांची प्राणज्योत मालवली....२० जुलै रोजी त्र्यंबक रोडवरील धावपट्टीजवळ झाला होता गंभीर अपघात.....अपघातात दिलीप काळे यांच्या डोक्याला व छातीला गंभीर दुखापत झाली होती....रुग्णालयात गेल्या २४ दिवसांपासून त्यांच्यावर उपचार होते सुरू...काल उपचारादरम्यान मृत्यू....मृत्यूची बातमी समोर येताच कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर...दिलीप काळे हे किरकोळ मजुरीचे काम करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करत होते....कुटुंबाच्या आर्थिक परिस्थितीला हातभार लागावा म्हणून महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांकडून आर्थिक मदत...कुटुंबीयांना मदत मिळावी यासाठी नागरिकांकडूनही आवाहन...सातपूर परिसरातील अपघातांची मालिका आणि रस्त्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर.....

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14 August 2026 08:11 AM (IST)

पुण्यात मनसे पदाधिकाऱ्यांची आज बैठक...

पुण्यात मनसे पदाधिकाऱ्यांची आज बैठक

 

Pune : पुण्यात मनसे पदाधिका-यांची आज बैठक...राज ठाकरेंच्या उपस्थितीत होणार बैठक...पुणे मनसेमध्ये फेरबदल होण्याची शक्यता...शहराध्यक्ष, पदाधिका-यांच्या जबाबदारीत बदल?

14 August 2026 07:42 AM (IST)

राज्यात पुढील 4 आठवड्यांसाठी पावसाचा अंदाज...

राज्यात पुढील 4 आठवड्यांसाठी पावसाचा अंदाज

 

Rain : भारतीय हवामान विभागाने पुढील चार आठवड्यांसाठी पावसाचा अंदाज जाहीर केला आहे. या काळात देशाच्या काही भागांत मुसळधार तर काही भागांत नेहमीपेक्षा कमी पाऊस पडण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. ऑगस्टच्या उर्वरित दिवसांत म्हणजे पहिल्या दोन आठवड्यांत राज्यात कोकण आणि मध्य भारतात जोरदार पाऊस होईल. सप्टेंबरच्या सुरुवातीला जोर कमी होण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती ज्येष्ठ हवामान शास्त्रज्ञ कृष्णानंद होसाळीकर यांनी दिली.

14 August 2026 07:35 AM (IST)

नवी मुंबईत सिडकोची 4 हजार 779 घरांची लॉटरी ...

नवी मुंबईत सिडकोची 4 हजार 779 घरांची लॉटरी 

 

 

 

Cidco Lottery : आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी 'सिडको'ने 4 हजार 779 घरांची नवीन गृहनिर्माण योजना जाहीर केली आहे... या योजनेसाठी 15 ऑगस्टपासून ऑनलाइन नोंदणी सुरू होणार आहे... स्वातंत्र्यदिनी सकाळी 11 वाजता 'सिडको'च्या www.cidcohomes.com या संकेतस्थळावर नोंदणीची सुविधा उपलब्ध होईल... तळोजा, कळंबोली आणि खारघर येथे या सदनिका उपलब्ध करून देण्यात आल्या असून, त्यातील काही सदनिका दिव्यांगासाठी राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत... या योजनेअंतर्गत तळोजा सेक्टर-39 येथे सर्वाधिक 4 हजार 229 सदनिका उपलब्ध आहेत... कळंबोली बस डेपो येथे 257, तर खारघर बस डेपो येथे 293 सदनिका उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत....

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About the Author

Aashish Udas

Aashish Udas

आशिष उदास झी 24 तास चॅनेलमध्ये असिस्टंट प्रोड्युसर पदावर कार्यरत आहे. आशिष यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. ते झी 24 तास चॅनेलमध्ये आऊटपूट विभागात काम करत आहेत. आशिष यांना क्रीडा क्षेत्रात विशेष आवड आहे. त्यात विशेष करुन क्रिकेटशी संबंधित महत्त्वाच्या बातम्यांची माहिती असते.. तसंच आशिष इतर खेळांसंबंधित घडामोडींचे अपडेट ठेवत असतात.

करिअरची सुरुवात

आशिष यांनी नोव्हेंबर 2012 पासून मीडिया क्षेत्रात आहेत.. त्यांनी टीव्ही9 मराठी या वृत्तवाहिनीद्वारे आपल्या मीडिया करिअरची सुरुवात केली. त्यानंतर त्यांनी 2013मध्ये झी 24 तासमध्ये जॉईन केलं. आशिष झी 24 तासमध्ये आऊटपूट विभागात टीकर, स्पीड न्यूज आणि जनरल न्यूजसाठी काम करतात. तसंच क्रिकेट संबंधित घडामोडी असो किंवा इतर क्रीडा क्षेत्राशी निगडित घडामोडींवर लाईव्हही दिलंय. 

शैक्षणिक पार्श्वभूमी

आशिष यांनी मुंबई विद्यापीठातून 2010 मध्ये पत्रकारितेची पदवी घेतली आहे.. तसंच झेव्हियर इन्स्टिट्यूट ऑफ कम्युनिकेशनमधून मास कम्युनिकेशन मराठी या विभागात डिप्लोपा केला आहे

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