Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on 14 MAY महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Written ByAashish UdasUpdated byAashish Udas
Published: May 14, 2026, 07:32 AM IST|Updated: May 14, 2026, 09:40 AM IST
14 May 2026 09:39 AM (IST)

उत्तर प्रदेशात वादळासह पावसाचं थैमान, 62 जणांचा मृत्यू

 

Uttar Pradesh : उत्तर प्रदेशात वादळी वा-यासह अवकाळी पावसानं थैमान घातलंय.. या अवकाळी पावसात 62 जणांचा मृत्यू झालाय. वादळामुळे अनेक भागातील वीज पुरवठा खंडित झालाय.. वादळामुळे बरेलीमध्ये एका बँक्वेट हॉलचा पत्र्याचा शेड हवेत उडाला.. शेडला पकडून उभा असलेला तरुणही शेड सकट हवेत फेकला गेला.. यात तरुणाचा हात आणि पाय मोडलाय.. स्थानिकांनी या तरुणाला तातडीनं रुग्णालयात दाखल केलं.. 

14 May 2026 09:09 AM (IST)

अमूल, मदर डेअरीच्या दुधाच्या दरात वाढ

 

Amul Milk : अमूल आणि मदर डेअरीच्या दुधाच्या दरात प्रति लिटर 2 रुपयांनी वाढ झालीय... यासह अमूलने विविध दुग्धजन्य पदार्थांच्या दरात वाढ केलीय... तर 500 मिलीलिटर अमूल गोल्डच्या दरात 1 रुपयाने वाढ करण्यात करण्यात आलीय.

14 May 2026 08:46 AM (IST)

NCPची तिजोरी पवार माय लेकांकडेच?

 

 

NCP : राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नव्या पदाधिकाऱ्यांच्या यादीतून ज्येष्ठ नेते प्रफुल पटेल यांना डच्चू देऊन पक्षाचा संपूर्ण निधी सुनेत्रा पवार, पार्थ पवार आणि जय पवार या माय-लेकरांनी हाती घेतलाय. या खेळीमुळे पक्षाच्या आर्थिक नाड्यांबरोबरच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षावर अजित पवार कुटुंबीयांनी आता पकड मिळवली असल्याचे स्पष्ट झालंय. या यादीमध्ये सुनेत्रा पवार राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्थ पवार राष्ट्रीय महासचिव, जय पवार राष्ट्रीय सचिवपदी नियुक्त झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. पवार कुटुंबीयांतील पार्थ आणि जय या पदाधिकाऱ्यांच्या कामाच्या वाटपामध्ये पार्थ पवार यांच्यावर पक्ष संघटनेमध्ये समन्वयाची जबाबदारी असेल. तर जय पवार राष्ट्रीय शिस्तपालन समितीचे अध्यक्ष राहतील, त्याचबरोबर ते खजिनदाराची जबाबदारीही पार पाडतील. पक्षाच्या अन्य राष्ट्रीय पदाधिकाऱ्यांकडेही विविध कामांचे वाटप करण्यात आले आहे. शिवाजीराव गर्जे यांचे खजिनदार पद कायम असले तरी त्यांच्याकडे मुख्यत्वे लेखापरीक्षण आणि हिशेबाचे काम देण्यात आले आहे. पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या कामाच्या नव्या वाटपामुळे पक्षाच्या आर्थिक निधीची सूत्रे पूर्णपणे पवार कुटुंबीयांच्या हाती आली असल्याचा दावा सूत्रांनी केला.
 

14 May 2026 08:11 AM (IST)

सरकारकडून साखर निर्यातीवर बंदी

 

Sugar : सरकारकडून साखर निर्यातीवर बंदी...सप्टेंबरपर्यंत साखर निर्यातीवर बंदी...साखरेच्या किंमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी निर्णय..-पुढील आदेश मिळेपर्यंत निर्यातबंदी लागू

 

14 May 2026 07:41 AM (IST)

माऊलींच्या पालखीचं 8 जुलैला प्रस्थान

 

Mauli Palkhi : आषाढवारीसाठी माऊलींच्या पालखी सोहळ्याचं वेळापत्रक जाहीर झालंय.. आषाढ वारीसाठी माऊलींची पालखी 8 जुलै रोजी आळंदीतून पंढरपूरकडे प्रस्थान ठेवणार आहे... 24 जुलैला हा पालखी सोहळा पंढपूरमध्ये दाखल होईल.. या पालखी सोहळ्यात परंपरेप्रमाणे तीन उभी आणि चार गोल रिंगणे पार पडतील. पुणे आणि सासवड येथे प्रत्येकी दोन मुक्काम तर अन्य ठिकाणी एक मुक्काम असेल. 33 दिवसांचा प्रवास पूर्ण करून पालखी 8 ऑगस्टला आळंदीत परतणार आहे.

14 May 2026 07:33 AM (IST)

रुपाली चाकणकरांची आज ईडी चौकशी

 

 

Rupali Chakankar : रुपाली चाकणकर यांची ईडीकडून चौकशी केली जाणार आहे.. अशोक खरात यांच्याशी असलेल्या कथित संबंधांप्रकरणी मनी लाँड्रिंग आणि खंडणी प्रकरणात ही चौकशी केली जाणार आहे.. चौकशीसाठी रूपाली चाकणकर आज ईडीच्या मुंबई कार्यालयात हजर होणार आहेत..... 

 

