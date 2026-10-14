Maharashtra Breaking News LIVE : 14 ऑक्टोबर 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

NANDAN NILEKANI : 'नीट' पेपरफुटी रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार केंद्र सरकारने इन्फोसिसरचे सहसंस्थापक नंदन निलेकणी यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्यस्तरीय कृती समिती स्थापन केलीये... पेपरफुटी रोखण्यासाठी तसेच संपूर्ण परीक्षा प्रक्रिया पारदर्शक, सुरक्षित आणि विश्वासात होण्यासाठी या समितीने एक मास्टर प्लॅन तयार केलाय... ऐनवेळी प्रश्नपत्रिका तयार करणे, एआयची मदत तसेच ऑनलाइन पद्धतीने परीक्षा घेणे आणि अशा ऑनलाइन परीक्षा केंद्रांची संख्या वाढवणे यासारख्या उपाययोजना या मास्टर प्लॅनमध्ये असल्याचे संकेत नंदन निलेकणी यांनी दिलेत...सर्वात आधी प्रश्नपत्रिका तयार करण्याच्या पद्धतीतच बदल करण्याची गरज आहे अशी सूचना त्यांनी केलीये.. प्रश्नपत्रिका तयार झाली की ती विकून पैसे कमावण्याचा मोह होतो. त्यामुळे आधीच प्रश्नपत्रिका तयार करण्याऐवजी प्रश्नांचा मोठा संग्रह तयार करावा आणि अगदी शेवटच्या क्षणी त्या दिवसाची प्रश्नपत्रिका तयार करणे हा उपाय ठरू शकतो, त्यामुळे विकण्यासाठी प्रश्नपत्रिका उपलब्धच राहणार नाही, असे निलेकणी म्हणाले.
AMRAVATI : अमरावती जिल्ह्यात पावसाने ओढ दिली आणि आता भूजल पातळीही झपाट्यानं खालावत असल्याचं चित्र समोर आल आहे...सप्टेंबरअखेर जिल्ह्यातील भूजल पातळीत सरासरी तब्बल 90 सेंटीमीटरची घट झाली आहे...भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या अहवालातून ही गंभीर बाब समोर आली आहे...विशेष म्हणजे जिल्ह्यातील 14 पैकी 12 तालुक्यांमध्ये भूजल पातळी घसरली आहे...मोर्शी आणि वरुड तालुक्यांमधील परिस्थिती अधिक चिंताजनक असल्याचं अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. एकीकडे रब्बी हंगामासाठी पाण्याची गरज वाढत आहे. तर दुसरीकडे विहिरींची पाणीपातळी खालावत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या चिंतेत मोठी भर पडली आहे. आता प्रश्न एकच जानेवारीनंतर अमरावती जिल्ह्याला पाणीटंचाईच्या झळा बसणार का आणि प्रशासन यावर काय उपाययोजना करणार याकडे सर्वांच लक्ष लागले आहे....
PUNE : विधान परिषदेच्या शिक्षक निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट आलाय.. या निवडणुकीत शिवसेनेनं अपक्ष उमेदवार सचिन सानप यांना पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतलाय. नाराजीच्या चर्चा असतानाच उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी नंदनवन इथं शिवसेना नेत्यांची बैठक बोलावली. या बैठकीला मंत्री उदय सामंत, शंभूराज देसाई, प्रकाश आबिटकर, रवींद्र धंगेकर यांच्यासह महत्त्वाचे शिवसेना आमदार, खासदार उपस्थित होते.. यावेळी शिंदेंनी शिवसेना नेत्यांसोबत चर्चा केली. यावेळी पक्षातील सर्वच नेत्यांना, खासदार, आमदारांना सचिन सानप यांना पाठिंबा देण्याचे आदेश शिंदेंनी दिलेत.. नाशिक स्थानिक स्वराज्य संस्था विधान परिषद निवडणुकीत भाजपचे बंडखोर गोकुळ गिते यांनी महायुतीचे अधिकृत उमेदवार नरेंद्र दराडे यांचा पराभव करून महायुतीतील मतविभाजनाचे राजकारण उघड केले होते. पुणे शिक्षक मतदारसंघात भाजपचे अधिकृत उमेदवार कौस्तुभ गावडे यांच्या विरोधात मंगेश चिवटे मैदानात उतरले होते. मात्र चिवटेंच्या माघारीनंतर शिवसेनेनं अपक्ष सचिन सानप यांना पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतलाय. 4 महिन्यातच शिंदेंनी नाशिक विधान परिषदेचा वचपा काढण्याच्या दिशेने खेळी केल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगलीय. मात्र यामुळे महायुतीचे अधिकृत उमेदवार कौस्तुभ गावडेंचं टेन्शन वाढलंय.
DUSHKAL & MAHAGAI : दुष्काळी स्थितीमुळे धान्य उत्पादनात घट झाली असून राज्यभर महागाईचे चटके जाणवू लागले आहेत... सण- उत्सवाच्या तोंडावर मागणीत वाढ होत असून पुरवठा कमी असल्याने डाळी, कडधान्यांच्या दरात 10 ते 15 टक्क्यांनी वाढ झालीय... भाजीपाल्याचे भावही कडाडले असून कांदा, लसूण या दैनंदिन अन्नघटकांच्या दरांनी उसळी घेतली आहे... खरीप हंगामातील मूग, उडीद, तूर आदी पिके वाळून गेल्यामुळे उत्पादनात ६० टक्क्यांपर्यंत घट होण्याचा अंदाज आहे...
AMBEMOHAR & KOLAM PRICE HIKE : आंबोमोहर आणि कोलम तांदळाचे दर सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेले आहेत... आंबेमोहर तांदळाचे दर प्रतिकिलो 200 रुपयांपार पोहोचले आहेत... कोलम तांदळाच्या दरांतही सुमारे 20 टक्क्यांची वाढ झाली आहे... आखाती युद्धामुळे निर्यात ठप्प झाल्याने बाजारात बासमती तांदळाचे दर सध्या स्थिर आहेत...
VEGETEABLE RATE : नवरात्रोत्सवात झालेल्या भाजीपाल्याच्या दरवाढीने सर्वसामान्य ग्राहकांचे आर्थिक गणित बिघडले आहे... सणासुदीच्या काळात वाढलेली मागणी आणि विस्कळीत झालेली आवक यांचा परिणाम बाजारभावांवर होत असून, किरकोळ बाजारातही ग्राहकांना महागाईचे चटके बसत आहेत... वाशीच्या मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीत मेथी आणि कोथिंबिरीच्या घाऊक दरात पाचपट वाढ झालीय... तर भेंडीचे दर दुपटीहून अधिक वाढले आहेत... हिरवी मिरची आणि फ्लॉवरच्या दरांतही मोठी वाढ झाली आहे...
BEED : ‘माझे गाव, आरोग्य संपन्न गाव’ आणि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम राबवले जात असताना, माजलगाव तालुक्यातील दिंद्रूड प्राथमिक आरोग्य केंद्रात माणूसकीला काळीमा फासणारी घटना घडलीये.. रुग्णवाहिका चालकासाठी पैसे दिले नाहीत म्हणून ११ वर्षीय बेशुद्ध मुलगी आणि तिच्या वडिलांना रुग्णवाहिकेतून खाली उतरवल्याचा आरोप पीडित कुटुंबानं केलाय.. या घटनेचा व्हिडियो सोशल मीडियावर व्हायरल झालाय.. 29 सप्टेंबर रोजी शाळेत पाचवीत शिकणाऱ्या मुलीला अचानक फीट येऊन ती बेशुद्ध पडली. शिक्षकांनी तिला दिंद्रूड प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दाखल केले. प्रकृती गंभीर असल्याने वैद्यकीय अधिकारी डॉ. निलेश ढाकणे यांनी पुढील उपचारांसाठी तिला रेफर केले. मात्र, रुग्णवाहिकेसाठी पैसे नसल्याने या गरीब कुटुंबाची कथितपणे परवड झाल्याचे समोर आलंय..आईचं छत्र हरपलेल्या या मुलीचे वडील मजुरी करून चार मुलांचा सांभाळ करतात. आयुष्यमान भारत समितीचे प्रमुख डॉ. ओमप्रकाश शेटे यांच्या गावातच घडलेल्या या प्रकारामुळे आरोग्य व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, संबंधितांवर काय कारवाई होते, याकडे लक्ष लागले आहे.
NALASOPARA : नालासोपारा पूर्वेकडील इम्पेरियल हाइट्स इमारतीला लागलेल्या भीषण आगीत दोन महिलांचा मृत्यू झाला आहे. फाल्गुनी शहा आणि आश्विनी पारकर अशी मृत महिलांची नावे आहेत. रात्री साडेअकराच्या सुमारास लागलेल्या या आगीत अनेक नागरिक इमारतीत अडकले होते. अग्निशमन दलाने शर्थीचे प्रयत्न करत २० ते २५ नागरिकांना सुरक्षित बाहेर काढले. मात्र, या दुर्घटनेमुळे इमारतीतील अग्निशमन यंत्रणा आणि अग्निसुरक्षेच्या उपाययोजनांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. इमारतीच्या आजूबाजूला अपुरी जागा असल्याने बचावकार्यातही अडथळे निर्माण झाले. त्यामुळे इमारतीला परवानगी देताना अग्निसुरक्षेच्या नियमांची योग्य तपासणी झाली होती का? इमारतीचे फायर ऑडिट झाले होते का? असे सवाल उपस्थित होत आहेत. या दुर्घटनेनंतर बाधित नागरिकांना जवळील रिजेन्सी हॉटेलमध्ये तात्पुरते स्थलांतरित करण्यात आले आहे. आगीचे नेमके कारण आणि सुरक्षेतील त्रुटींचा तपास सुरू आहे
NAGPUR : 20 रुपयांसाठी एका 13 वर्षीय विद्यार्थ्यानं टोकाचं पाऊल उचललंय.. नागपूरच्या रामटेत तालुक्यात ही काळीज पिळवटून टाकणारी घटना घडलीये.. रोजंदारीवर काबाडकष्ट करून संसाराचा गाडा हाकणा-या आईकडे मुलाने शाळेत जाताना 20 रुपये मागितले... मात्र, पैसे कशाला हवेत असं आईनं विचरालं.. त्यावर मुलानं काहीही उत्तर दिलं नाही.. आईने पैसे देण्यास नकार दिल्यानंतर काहीही न बोलता तो घराबाहेर पडला आणि त्यानं गळफास लावून जीवन संपवलं.. नैतिक दशमेर असं या मृत मुलाचं नाव आहे.. तो आठव्या इयत्तेत शिकत होता.. या घटनेने सर्वजण सुन्न झालेत..नैतिकचे आई-वडील मोलमजुरी करतात.. या घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी पोहोचून नागरिकांच्या मदतीने मृतदेह खाली उतरविला. ग्रामीण रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तपासणीअंती त्याला मृत घोषित केले...
MUMBAI HEAT : मुंबईत उष्णतेची लाट कायम असून दोन दिवसांपासून तापमानाचा पारा ३८ अंशावर स्थिर आहे. त्यामुळे मुंबईकर उकाड्यामुळे हैराण झालेत. हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार पुढील काही दिवस मुंबईकारांना उष्णतेचा त्रास सहन करावा लागण्याची शक्यता आहे... दरम्यान मुंबईतील हवेच्या प्रदूषणातही कमालीची वाढ झाली असून संसर्गजन्य आजारांचं प्रमाणही वाढू लागलंय.. त्यामुळे नागरिकांनी काळजी घ्यावी असं आवाहन करण्यात आलंय.