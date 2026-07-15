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Maharashtra Breaking News LIVE : 15 जुलै 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on 15 JULY महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Written ByAashish Udas
Published: Jul 15, 2026, 07:19 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 08:33 AM IST
Maharashtra Breaking News LIVE : 15 जुलै 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर
15 July 2026 08:31 AM (IST)

लवकरच राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार- सूत्र, सरकारमधील वादग्रस्त मंत्र्यांना डच्चू?

 

Maharashtra Politics : केंद्रातील मोदी सरकारप्रमाणेच महाराष्ट्रातही लवकरच मंत्रिमंडळाचा विस्तार होणार असल्याची चर्चा आहे. फडणवीस सरकारमधील वादग्रस्त आणि सुमार कामगिरी असणाऱ्या मंत्र्यांना डच्चू देऊन नव्या चेहऱ्यांना संधी दिली जाण्याची शक्यता आहे. अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ, सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट, जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांच्या मंत्रिपदावर टांगती तलवार असल्याची माहिती मिळतेय.. तर संतोष देशमुख हत्या प्रकरणामुळे मंत्रिमंडळाबाहेर जावे लागलेले धनंजय मुंडे यांना पुन्हा मंत्रिपद मिळू शकते अशी चर्चा आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या 'वर्षा' निवासस्थानी भाजपच्या कोअर कमिटीची महत्त्वाची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत केंद्रीय आणि राज्य मंत्रिमंडळातील संभाव्य विस्तारावर चर्चा झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीय.. 

15 July 2026 08:18 AM (IST)

पुण्यात टोळक्याकडून वाहनांची तोडफोड, 18 जणांवर गुन्हा दाखल

 

Pune : पुण्यात टोळक्याकडून वाहनांची तोडफोड...पुण्यातील सहकारनगर भागातील घटना...शिवीगाळ करुन रहिवाशांना धमकावलं...18 जणांवर गुन्हा दाखल

15 July 2026 07:38 AM (IST)

विठ्ठल भक्तांसाठी खूशखबर

 

Pandharpur Vitthal Temple : आषाढी एकादशीनिमित्त लाडक्या विठ्ठलाचं दर्शन आता 24 तास सुरू झालंय. आजपासून ते 29 जुलैपर्यंत भाविकांना 24 तास दर्शनाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलीये. आषाढी एकादशी 25 जुलैला आहे. यात्रा कालावधीत जवळपास 18 ते 20 लाख भाविक येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भाविकांना ही विशेष सोय करून देण्यात आलीये. 

15 July 2026 07:19 AM (IST)

पवारांची एनसीपी NDAला पाठिंबा देणार?

 

NCP : दोन्ही राष्ट्रवादीच्या दिग्गज नेत्यांनी मंगळवारी रात्री मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली आहे... पवारांच्या राष्ट्रवादीचे नेते जयंत पाटील, अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीचे नेते सुनील तटकरे आणि प्रफुल पटेल यांची मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक पार पडलीये..जवळपास दीड तास झालेल्या बैठकीत दोन्ही राष्ट्रवादीच्या एकत्रिकरणावर चर्चा झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीय..तर दुसरीकडे पवारांची राष्ट्रवादी एनडीएला पाठिंबा देणार..अशी देखील चर्चा मागील काही दिवसांपासून राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.. त्या पार्श्वभूमीवरही बैठकीत चर्चा झाल्याची माहिती आहे... त्यामुळे पुन्हा एकदा राज्याच्याराजकारणात राजकीय भूकंप होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जातेय... 
 

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Aashish Udas

Aashish Udas

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