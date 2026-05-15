Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

केंद्रीय मंत्रिमडळात फेरबदलाची शक्यता...जूनच्या दुस-या आठवड्यात फेरबदल, विस्ताराची शक्यता...नवीन चेह-यांना संधी, काहींना डच्चू मिळणार- सूत्र...पंतप्रधान मोदी युरोप दौ-यावरून आल्यानंतर कॅबिनेटची बैठक होईल, या बैठकीत फेरबदलाबाबत चर्चेची शक्यता आहे...21 मे रोजी केंद्रीय कॅबिनेटची बैठक होणार आहे
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात इंधनाची टंचाई...सुट्टीमुळे जिल्ह्यात वाहनांच्या संख्येत 30 टक्के वाढ...पेट्रोल, डिझेल, CNGसाठी वाहनांच्या रांगा..इंधन टंचाईमुळे स्थानिकांसह प्रवाशांचेही हाल
Nashik : नाशिक लैंगिक अत्याचार आणि धर्मांतर प्रकरण...SIT लवकरच आरोपपत्र दाखल करणार-सूत्र...900 पानांचं आरोपपत्र सोमवारी दाखल होणार-सूत्र..9 गुन्ह्यांचा तपास अंतिम टप्प्यात- सूत्र..तपास यंत्रणांकडून पुरावे आणि आर्थिक व्यवहारांची छाननी सुरू
Gold : सोन्याच्या वाढत्या आयातीला आळा घालण्यासाठी सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. शुल्कमुक्त सोने आयात करणाऱ्या निर्यातदारांसाठी आता प्रति परवाना १०० किलोची कमाल मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. सोन्यावरील आयात शुल्क ६% वरून १५% पर्यंत वाढवल्यानंतर, सरकारने आता आणखी एक कठोर पाऊल उचलले आहे. परकीय व्यापार महासंचालनालयाने रत्न आणि दागिन्यांच्या निर्यातदारांसाठी शुल्कमुक्त सोन्याच्या आयातीचे नियम कडक केले आहेत. देशाचा सतत वाढणारा आयात खर्च रोखणे, हेच या निर्णयाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
Petrol, Diesel Price : देशात पेट्रोल-डिझेल महागलं...पेट्रोल प्रतिलीटर 3 रुपयांनी महागलं....डिझेलच्या दरही 3 रुपये 11 पैशांनी महाग...पेट्रोल-डिझेलचे नवे दर आजपासून लागू...मुंबईत आता पेट्रोल 106 रुपये 68 पैसे तर डिझेलसाठी मोजावे लागणार 93 रुपये 14 पैसे ...