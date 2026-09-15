Maharashtra Breaking News LIVE : 15 सप्टेंबर 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

Manoj Jarange : मनोज जरांगे आज एकटेच मुंबईला रवाना होणार आहेत...जरांगेंच्या उपोषणाचा आज 18 दिवस आहे, जरांगेंनी आता सलाईनही बंद केलंय...दोनदा पोलिसांनी परवानगी नाकारल्यावरही जरांगेंनी तिसऱ्यांदा अर्ज केलाय...सर्व अटी, नियमांचं पालन करून उपोषण करू, असं जरांगेंनी अर्जा नमूद केलंय. तसंच आंदोलनात सहभागी होणा-या आंदोलकांची संख्याही कळवलीये...दरम्यान जरांगेंच्या तिस-या अर्जानंतर पोलीस आंदोलनाला परवानगी देतात की नाकारतात, याकडे लक्ष लागून आहे.
शिवसेना कुणाची? यावर आज पुन्हा महासुनावणी पार पडणार आहे...सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडणार आहे. उद्धव ठाकरेंच्या वकिलांकडून बाजू मांडल्यानंतर आता एकनाथ शिंदेंचे वकील नीरज कौल युक्तिवाद करणार आहेत. मागल्या सुनावणीत नीरज कौल यांनी पक्षात लोकशाही राहिली नव्हती, एकतर्फी निर्णय घेतले जात असल्याच्या दावा केला होता. 2018 च्या पक्षघटनेचे अधिकांचे केंद्रीकरण, निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेचे समर्थन देखील त्यांनी केले होते. आज दुपारी 2 वाजता सुनावणी सुरू होण्याची शक्यता आहे. आता शिंदेंचे वकील उद्या काय युक्तिवाद करणार हे पाहणं महत्त्वाचं असेल...