/Maharashtra Breaking News LIVE : 26 सप्टेंबर 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर
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Maharashtra Breaking News LIVE : 26 सप्टेंबर 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर
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नवी मुंबईत 24 हजार 390 गणेश मूर्तींचं विसर्जन...23 हजार 891 घरगुती बाप्पांना जल्लोषात निरोप..348 सार्वजनिक गणेश मूर्तींचं विसर्जन...पालिकेकडून 151 कृत्रिम तलावांची निर्मिती करणयात आली होती..
26 September 2026 08:22 AM (IST)
लालबागचा राजा गिरगाव चौपाटीवर दाखल
Lalbaugcha Raja : लालबागचा राजा गिरगाव चौपाटीवर दाखल
26 September 2026 07:55 AM (IST)
चिंचपोकळीचा चिंतामणी गिरगाव चौपाटीवर दाखल
चिंचपोकळीचा चिंतामणी गिरगाव चौपाटीवर दाखल
26 September 2026 07:54 AM (IST)
महाराष्ट्रातील अनेक राज्यांना पावसाचा अलर्ट
भारतीय हवामान विभागाने शनिवारी महाराष्ट्रासह देशातील अनेक राज्यांत वादळी पावसाचा इशारा दिला आहे. मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात मेघगर्जना, विजांचा कडकडाट आणि ताशी ४० ते ५० किलोमीटर वेगाने वारे वाहण्याची शक्यता आहे. बंगालच्या उपसागरातील हवामान प्रणालीच्या प्रभावामुळे पूर्व विदर्भातील चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया आणि नागपूर जिल्ह्यांत मेघगर्जनेसह मुसळधार पावसाची शक्यता आहे
26 September 2026 07:47 AM (IST)
लालबाग राजाच्या विसर्जनाला विलंब होणार
Lalbaghcha Raja : शुक्रवारी सकाळी ११ वाजता चिवडा गल्लीतून निघालेली लालबागच्या राजाची मिरवणूक तब्बल 21 तासांनी गिरगाव चौपाटीजवळ दाखल झालीये... बाप्पाला खोल समुद्रात नेण्यासाठी तराफा सज्ज ठेवण्यात आलाय.. गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या असा गजर करत मुंबईच्या लाडक्या लालबाबगच्या राजाला निरोप देण्यासाठी गणेशभक्त मोठ्या संख्येनं गिरगाव चौपाटीवर दाखल झालेत..
आशिष उदास झी 24 तास चॅनेलमध्ये असिस्टंट प्रोड्युसर पदावर कार्यरत आहे. आशिष यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. ते झी 24 तास चॅनेलमध्ये आऊटपूट विभागात काम करत आहेत. आशिष यांना क्रीडा क्षेत्रात विशेष आवड आहे. त्यात विशेष करुन क्रिकेटशी संबंधित महत्त्वाच्या बातम्यांची माहिती असते.. तसंच आशिष इतर खेळांसंबंधित घडामोडींचे अपडेट ठेवत असतात.
करिअरची सुरुवात
आशिष यांनी नोव्हेंबर 2012 पासून मीडिया क्षेत्रात आहेत.. त्यांनी टीव्ही9 मराठी या वृत्तवाहिनीद्वारे आपल्या मीडिया करिअरची सुरुवात केली. त्यानंतर त्यांनी 2013मध्ये झी 24 तासमध्ये जॉईन केलं. आशिष झी 24 तासमध्ये आऊटपूट विभागात टीकर, स्पीड न्यूज आणि जनरल न्यूजसाठी काम करतात. तसंच क्रिकेट संबंधित घडामोडी असो किंवा इतर क्रीडा क्षेत्राशी निगडित घडामोडींवर लाईव्हही दिलंय.
शैक्षणिक पार्श्वभूमी
आशिष यांनी मुंबई विद्यापीठातून 2010 मध्ये पत्रकारितेची पदवी घेतली आहे.. तसंच झेव्हियर इन्स्टिट्यूट ऑफ कम्युनिकेशनमधून मास कम्युनिकेशन मराठी या विभागात डिप्लोपा केला आहे