Add Zee Business As A Preferred Source
App
Live Now

Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on 15JUNE महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Written ByAashish Udas
Published: Jun 15, 2026, 07:35 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 09:48 AM IST
Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर
15 June 2026 09:46 AM (IST)

नवी मुंबईत आरोग्य सेवांचं लोकार्पण, निमंत्रण पत्रिकेत शिंदेंचं नाव नाही

Navi Mumbai : नवी मुंबईत आज विविध आरोग्य सुविधांचं उद्घाटन होणार आहे... मात्र या महापालिकेने प्रसिद्ध केलेल्या कार्यक्रम पत्रिकेवरून नवा वाद रंगण्याची चिन्ह आहेत... वनमंत्री गणेश नाईक यांच्या हस्ते आरोग्य सुविधांचं उद्घाटन होणार आहे, मात्र कार्यक्रम पत्रिकेमध्ये उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री एकनाथ शिंदेंचं नावच नाही... शिंदेंचं नाव नसल्याने खासदार नरेश म्हस्के यांनी नाराजी व्यक्त केलीय...  

15 June 2026 09:13 AM (IST)

संभाजीनगरात रेशनिंगचा काळाबाजार उघड 

 

Sambhajinagar : छत्रपती संभाजीनगरमध्ये पोलिसांच्या छाप्यात एक  मोठा गैरव्यवहार चव्हाट्यावर आला आहे.... किराडपुरा भागातील एका गोदामात बेकायदेशीरपणे साठवून ठेवलेला रेशनिंगचा मोठा साठा पोलिसांनी जप्त केला... या कारवाईत रेशनिंगचे धान्य आणि वाहतुकीसाठी वापरण्यात येणारे वाहन असा एकूण १७ लाख ६ हजारांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे... या छाप्यात रेशनच्या धान्याचाच काळाबाजार उघड झाला सोबतच त्याहूनही धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे... बाल विकास प्रकल्पांतर्गत अंगणवाडीतील ६ महिने ते ३ वर्षांच्या मुलांसाठी आणि गरोदर मातांसाठी शासनाकडून मोफत दिला जाणारा पोषण आहारही या माफियांच्या गोदामात सापडला.... १ किलोच्या प्लास्टिक पॅकिंग फोडून त्यातील तांदूळ आणि मिक्स पावडर गोण्यांमध्ये पलटी केली जात असतानाच रंगेहात पकडण्यात आले... धक्कादायक म्हणजे सगळा गोरखधंदा इस्लाम पार्टीचा नेता कलीम कुरेशी चालवत होता तो सध्या फरार आहे... तर पोलिसांनी समीर बाबर कुरेशी, फहाद लईक शुतरी आणि फरदीन गणी पठाण या तिघांना अटक केली आहे. याप्रकरणी जिन्सी पोलीस ठाण्यात जीवनावश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत दोन स्वतंत्र गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत...

बातमीचा व्हिडीओ पाहा- 

 

15 June 2026 08:41 AM (IST)

तेजस एक्स्प्रेससह 8 गाड्या दादर, ठाण्यापर्यंतच

 

CSMT Redevelopment : तेजससह आठ गाड्या दादर, ठाण्यापर्यंतच...8 जुलैपर्यंत रेल्वेच्या वेळापत्रकांत बदल...CSMT फलाटांच्या विकासकामासाठी विशेष ब्लॉक..16 आणि 17 प्लॅटफॉर्मवर ट्रॅफिक, पॉवर ब्लॉक

 

15 June 2026 08:25 AM (IST)

छ. संभाजीनगर-गोवा विमानसेवा बंद 

 

Sambhajinagar : इंडिगो एअरलाइन्सने छत्रपती संभाजीनगर विमानतळावरील गोवा आणि सायंकाळची हैदराबाद विमानसेवा १६ जूनपासून ३० सप्टेंबरपर्यंत तात्पुरती बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे... त्यामुळं प्रवासी नाराजी व्यक्त करत आहेत..महत्वाचं म्हणजे गेल्या १२ वर्षात छत्रपती संभाजीनगर विमानतळावरील प्रवासी संख्या ४ लाखांवरून ७ लाखांपर्यंत गेली आहे... विमानतळाने सुविधा, तांत्रिक क्षमता आणि विस्ताराच्या दृष्टीनेही मोठी झेप घेतली आहे... परंतु, आगामी काही दिवसांत कमी होणारी ही विमाने चिंतेचा विषय ठरतोय..

 

15 June 2026 07:54 AM (IST)

पुणेकरांनो, पाणी जपून वापरा !, आजपासून दिवसाआड पाणी 

 

Pune : पुणे शहरात आजपासून पाणीकपात सुरू होणार आहे... ५० टक्के शहराला सम आणि ५० टक्के शहराला विषम तारखांना होणार आहे... पाण्याची उपलब्धता कमी असल्याने नागरिकांनी पाण्याचा वापर काटकसरीने करावा, असे आवाहन महापालिकेतर्फे करण्यात आले आहे... खडकवासला धरण साखळीमध्ये केवळ 5 टीएमसी पाणी शिल्लक आहे...त्यापैकी महापालिकेसाठी तीन टीएमसी पाणी शिल्लक आहे... हा पाणीसाठा प्रत्यक्ष पाणी वाटपाच्या तुलनेत खूप कमी आहे... या पार्श्वभूमीवर पुणे शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या खडकवासला धरण साखळी, भामा आसखेड धरण आणि पवना धरणांतील उपलब्ध जलसाठा, पाटबंधारे विभागाकडून प्राप्त सूचना, तसेच आगामी कालावधीतील पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता याबाबत महापालिकेमार्फत आढावा घेण्यात आला.... त्यानंतरच एकदिवसाआड पाणीपुरवठ्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

15 June 2026 07:36 AM (IST)

युद्ध थांबलं, जगात शांतता नांदणार, अमेरिका-इराणमध्ये अखेर शांतता करार

 

 

 

America-Iran war update : गेल्या 4 महिन्यांपासून आखातात सुरु असलेल्या संघर्ष अखेर संपलाय...अमेरिका आणि इराणमध्ये गेल्या अनेक दिवसांपासून रखडलेल्या शांतता कराराच्या मसुद्यावर दोन्ही बाजूने सहमती झाली असून लवकरच त्यावर स्वाक्षरी होईल अशी घोषणा डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केलीय...युद्ध थांबल्यामुळे आता जगाची इंधनवाहिनी असलेली होर्मुझ सामुद्रधुनी संपूर्ण जगासाठी खुली होणार आहे..

 

Add Zee News as a Preferred Source
TAGS:
Maharashtra breaking news
marathi news live
zee 24 taas live
ताज्या मराठी बातम्या
लेटेस्ट मराठी न्यूज
आजच्या ठळक घडामोडी
Breaking News in Maharashtra
marathi batmy
mumbai news today
Pune News Live Update
अशोक खरात
शिवराज मोटेगावकर
Neet Paper Leak Case
rain
संभाजीनगर मुंबई पुणे ताज्या बातम्या
महाराष्ट्रातील आजच्या बातम्या
baramati
Maharashtra District News
Ashok Kharat
Local News Maharashtra
Maharashtra Weather Updates
अवकाळी पाऊस अलर्ट
gold rate today Maharashtra
सोन्याचे भाव आज
मनोरंजन ताज्या बातम्या
sports news marathi
क्रीडा घडामोडी

About the Author

Aashish Udas

Aashish Udas

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
बनावट ‘ब्रिगेडियर’चा भांडाफोड; 21 वर्षीय तरुणाने सैन्य अधिकाऱ्याचा आव का आणला? तपास
army news5 min ago
2
comedian26 min ago
3
tukaram mundhe1 hr ago
4
Trinamool1 hr ago
5
marathi news1 hr ago