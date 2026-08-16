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Maharashtra Breaking News LIVE : 16 ऑगस्ट 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on 16 AUGUST महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Written ByAashish Udas
Published: Aug 16, 2026, 06:41 AM IST|Updated: Aug 16, 2026, 09:15 AM IST
Maharashtra Breaking News LIVE : 16 ऑगस्ट 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर
16 August 2026 09:12 AM (IST)

महाड MIDCमध्ये गॅस गळती, एकाचा मृत्यू

RAIGAD : महाड एमआयडीसीतील मधील इंडो आमाईन्स कंपनीत शनिवारी संध्याकाळी गॅस गळती झाल्याने एकच खळबळ उडाली. हायड्रोक्लोरिक ऍसिडमधून निघालेल्या गॅसमुळे कंपनीतील कामगारांसह मुख्य रस्त्यावरून जाणाऱ्या आठ जणांना गॅसची बाधा झाली. यातील एकाचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. अचानक झालेल्या या दुर्घटनेमुळे परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झालं..गॅसच्या संपर्कात आलेल्या सर्वांना तातडीने उपचारासाठी महाडमधील MMA रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्यापैकी काही जणांना पुढील उपचारासाठी खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र, या दुर्घटनेत अमित कुमार या 28 वर्षीय कामगाराचा उपचारादरम्यान दुर्दैवी मृत्यू झाला. दरम्यान, गॅस गळती नेमकी कशामुळे झाली, याचा तपास सुरू असून कंपनीतील सुरक्षाव्यवस्थेबाबतही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

16 August 2026 07:15 AM (IST)

मनोज जरांगे घेणार मराठा अभ्यासकांची बैठक

MANOJ JARANGE : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील आज अंतरवाली सराटीत मराठा समाजाच्या अभ्यासकांची बैठक घेणार आहेत. या बैठकीत मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत अभ्यासकांसोबत चर्चा होणार आहे. आज दुपारी 12 वाजता ही बैठक सुरु होईल. सध्या जरांगे यांची तब्बेत खालावलेली असल्यानं त्यांच्यावर दोन दिवसांपासून छत्रपती संभाजीनगरच्या खाजगी रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत.मात्र उपचार घेणं सोडून जरांगे या बैठकीसाठी येणार आहेत. बैठक संपल्यानंतर जरांगे पुन्हा पुढील उपचारासाठी छत्रपती संभाजीनगरकडे रवाना होणार आहेत.29 ऑगस्ट पासून जरांगे यांनी आमरण उपोषणाचा ईशारा दिलेला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आजच्या बैठकीत आरक्षणावर अभ्यासकांसोबत चर्चा होणार असल्यानं ही बैठक महत्त्वाची समजली जात आहे.

16 August 2026 07:14 AM (IST)

उद्योगमंत्री उदय सामंत चाकण दौऱ्यावर

CHAKAN : चाकणमधील रस्त्यांच्या दुरावस्थेचा उद्योजकांना मोठा फटका बसत आहे... याच पार्श्वभूमीवर मंत्री उदय सामंत आज चाकणचा दौरा करणार आहेत.... उद्योजकांच्या समस्या जाणून घेत त्यावर तोडगा काढण्यासाठी उदय सामंत उद्योजकांसोबत बैठक घेणार आहेत... चाकण मध्ये जात उद्योजकांची प्रत्यक्ष भेट घेत चर्चा करणार आहेत... चाकणमधील रस्त्यांच्या दुरवस्थेमुळे अनेक उद्योक बंद झाल्याचा आरोप शरद पवारांनी केला होता... त्यानंतर चाकणमधील रस्त्यांच्या बिकट अवस्थेवरून राजकारण तापलं होतं... आता उद्योग मंत्र्यांनी पुढाकार घेत थेट चाकणमध्ये जात उद्योजकांसोबत चर्चा करण्याचा निर्णय घेतलाय...

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About the Author

Aashish Udas

Aashish Udas

आशिष उदास झी 24 तास चॅनेलमध्ये असिस्टंट प्रोड्युसर पदावर कार्यरत आहे. आशिष यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. ते झी 24 तास चॅनेलमध्ये आऊटपूट विभागात काम करत आहेत. आशिष यांना क्रीडा क्षेत्रात विशेष आवड आहे. त्यात विशेष करुन क्रिकेटशी संबंधित महत्त्वाच्या बातम्यांची माहिती असते.. तसंच आशिष इतर खेळांसंबंधित घडामोडींचे अपडेट ठेवत असतात.

करिअरची सुरुवात

आशिष यांनी नोव्हेंबर 2012 पासून मीडिया क्षेत्रात आहेत.. त्यांनी टीव्ही9 मराठी या वृत्तवाहिनीद्वारे आपल्या मीडिया करिअरची सुरुवात केली. त्यानंतर त्यांनी 2013मध्ये झी 24 तासमध्ये जॉईन केलं. आशिष झी 24 तासमध्ये आऊटपूट विभागात टीकर, स्पीड न्यूज आणि जनरल न्यूजसाठी काम करतात. तसंच क्रिकेट संबंधित घडामोडी असो किंवा इतर क्रीडा क्षेत्राशी निगडित घडामोडींवर लाईव्हही दिलंय. 

शैक्षणिक पार्श्वभूमी

आशिष यांनी मुंबई विद्यापीठातून 2010 मध्ये पत्रकारितेची पदवी घेतली आहे.. तसंच झेव्हियर इन्स्टिट्यूट ऑफ कम्युनिकेशनमधून मास कम्युनिकेशन मराठी या विभागात डिप्लोपा केला आहे

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