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Maharashtra Breaking News LIVE : 16 जुलै 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on 16 JULY महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Written ByAashish Udas
Published: Jul 16, 2026, 07:35 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 09:50 AM IST
Maharashtra Breaking News LIVE : 16 जुलै 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर
16 July 2026 09:35 AM (IST)

संजय राऊतांचं मुख्यमंत्री फडणवीसांना पत्र

 

Sanjay Raut : संजय राऊतांचं मुख्यमंत्री फडणवीसांना पत्र...रामरक्षा आंदोलनात सहभागी होण्याचं आवाहन...18 जुलैला उद्धव ठाकरेंचं रामरक्षा आंदोलन..फडणवीसांना आंदोलनात सहभागी होण्याचं आवाहन

16 July 2026 09:16 AM (IST)

वर्ध्यात 12 वर्षाच्या मुलीची निर्घृण हत्या

 

 

Wardha :  वर्ध्यात 12 वर्षीय अल्पवयीन मुलीची दगडाने ठेचून हत्या करण्यात आलीये... वर्ध्याच्या रोठा शिवारातील धक्कादायक घटना घडली असून परिसरात खळबळ उडाली आहे. मृत मुलगी दुपारच्या सुमारास परिसरात असलेल्या जिल्हा परिषद शाळेतून आपल्या राहत्या घरी आली असताना आधी मुलीवर अत्याचार करून तिचा दगडाने ठेचून खून करण्यात आल्याचा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. मुलीचे कपडे शेतातील असलेल्या कोट्याच्या कुटारामध्ये फेकून होते आणि मुलगी दुसऱ्या बाजूच्या रूममध्ये पडलेली होती.. ही घटना मुलीचे आई-वडील घरी आल्यावर उघडकीस आली..या प्रकरणी चार ते पाच लोकांना ताब्यात घेण्यात आलंय.

16 July 2026 08:43 AM (IST)

मुंबईकर पावसाळी आजारांनी बेजार

 

Mumbai : मुंबईत पावसाळी आजारांचा धोका वाढलाय. जानेवारी ते १४ जुलै या कालावधीत मलेरिया, डेंग्यू, लेप्टोस्पायरोसिसच्या रुग्णसंख्येत वाढ होत असल्याची माहिती महापालिकेच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने दिली. अनेक भागांत साचलेल्या दूषित पाण्यामुळे विशेषतः लेप्टोस्पायरोसिसचा संसर्ग होण्याचा धोका वाढल्याने नागरिकांनी पाण्यातून चालणे टाळावे, आवश्यक असल्यास डॉक्टरांच्या सल्ल्याने प्रतिबंधक औषधे घ्यावीत, असे आवाहन महापालिकेने नागरिकांना केले आहे.

16 July 2026 08:15 AM (IST)

राष्ट्रवादीतील विसंवाद चव्हाट्यावर?, वर्षावरील बैठकीबाबत सुनेत्रा पवार अनभिज्ञ?

 

NCP : राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरे हे मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीला गेले होते ही माहिती उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आणि पार्थ पवार यांना माहीत नव्हती..काल उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी देवगिरी या शासकीय निवासस्थानी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची कोर कमिटीची बैठक घेतली या बैठकीला हसन मुश्रीफ,छगन भुजबळ,सुनील तटकरे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्यात ही बैठक झाली...मुख्यमंत्र्यांची भेट का घेतली याची माहिती सुनील तटकरे यांनी या बैठकीत उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांना दिली...सुनेत्रा पवार यांना भेटीबाबत पूर्व कल्पना न दिल्याने वरिष्ठ नेत्यांमधला विसंवाद चव्हाट्यावर

16 July 2026 07:40 AM (IST)

कुर्ला रेल्वे स्टेशनमध्ये गुंडांची दहशत?

 

Kurla : कुर्ला रेल्वे स्टेशनमध्ये गुंडांची दहशत?..-लाकडी दांडा घेऊन प्लटफॉर्मवर दहशत...रेल्वे प्रवाशांमध्ये भीतीचं वातावरण...रेल्वे प्रवाशांची सुरक्षा ऐरणीवर...आरोपी रेल्वे पोलिसांच्या ताब्यात...मानसिक रुग्ण असल्याची पोलिसांची माहिती

16 July 2026 07:35 AM (IST)

लोकलमध्ये प्रवाशावर कोयत्यानं हल्ला, अंबरनाथला जाणाऱ्या लोकलमधील घटना

 

Mumbai : मुंबईहून अंबरनाथला जाणाऱ्या लोकल ट्रेनमध्ये एका प्रवाशावर कोयत्याने हल्ला झाला. जखमी प्रवाशाला कल्याण येथील रुक्मिणीबाई रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. ही घटना ठाकुर्ली रेल्वे स्टेशनवर मध्यरात्री १२:१० वाजता घडली. जनरल डब्यात जागेवरून दोन प्रवाशांमध्ये वाद सुरू होता. जनरल डब्यात जागेवरून दोन प्रवाशांमध्ये वाद सुरू होता. ट्रेन ठाकुर्ली स्टेशनवर पोहोचताच तीन प्रवाशांनी दुसऱ्या एका प्रवाशावर कोयत्याने हल्ला केला. हल्लेखोर ठाकुर्ली स्टेशनवर उतरले आणि फरार झाले. कल्याण स्टेशनवर रेल्वे पोलिसांनी जखमी प्रवाशाला ताब्यात घेऊन रुग्णालयात पाठवले.

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Aashish Udas

Aashish Udas

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