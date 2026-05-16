Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on 16 MAY महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Written ByAashish UdasUpdated byAashish Udas
Published: May 16, 2026, 06:33 AM IST|Updated: May 16, 2026, 08:57 AM IST
16 May 2026 08:55 AM (IST)

काही बेरोजगार तरुण झुरळासारखे - सरन्यायाधीश

CJI SURYAKANT : समाजातील काही बेरोजगार तरुण झुरळासारखे असतात अशी टिप्पणी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी केलीय. दिल्लीतील एका वकिलाच्या याचिकेवर ताशेरे ओढताना सरन्यायाधीशांनी व्यवस्थेवर हल्ले चढवणारे परजीवींसारखे असल्याचेही म्हटलंय. बेरोजगारांमधील काही माध्यमे, समाजमाध्यमांत जातात, काही माहिती अधिकार कार्यकर्ते बनतात आणि व्यवस्थेवर हल्ले चढवतात असं निरीक्षण सरन्यायाधीशांनी नोंदवलंय...

16 May 2026 08:26 AM (IST)

मनोज जरांगे आज आंदोलनाची घोषणा करणार

MANOJ JARANGE : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांनी पुन्हा एकदा आंदोलनाचं हत्यार उपसलं असून आज सकाळी 11 वाजता जरांगे आंदोलनाची घोषणा करणार आहेत.. हैदराबाद गॅजेटिअरचा जीआर निघून सुद्धा सरकार कुणबी प्रमाणपत्राचं वाटप करत नाही, वाटप केलेल्यांना व्हॅलिडिटी प्रमाणपत्र दिले जात नाहीत. सातार संस्थानचं गॅजेट जीआर काढत नाहीत, मराठा आंदोलनात बळी गेलेल्यांच्या कुटुंबियांना मदत आणि नोकरी देत नाहीयेत. अशा विविध मुद्द्यांना घेऊन जरांगे पुन्हा आंदोलन करणार आहेत..या आंदोलनात सरकारला किंमत मोजावी लागणार असा गंभीर इशारा जरांगे यांनी दिला आहे...

16 May 2026 08:24 AM (IST)

राज्यात पुढील 4 दिवस पावसाचा इशारा

STATE RAIN ALERT : राज्यात पुढचे ४ दिवस काही भागात पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. कोकणसह, गोव्यात वादळी वाऱ्यासह पाऊस पडण्याची शक्यता आहे..दक्षिण मध्य महाराष्ट्र आणि दक्षिण मराठवाड्यातील काही जिल्ह्यात तापमान कमी झाले आहे. त्या ठिकाणी वादळी वाऱ्यासह पाऊस होण्याचा अंदाज आहे. येत्या ४ दिवस काही जिल्ह्यात कमी तापमान असेल त्यामुळे वादळी पावसाची शक्यता आहे.

16 May 2026 08:23 AM (IST)

26 मे रोजी मान्सून केरळममध्ये दाखल होणार 

MONSOON : उकाड्याने हैराण झालेल्या नागरिकांसाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. भारतीय हवामान विभागाने  दिलेल्या माहितीनुसार, यंदा मान्सून वेळेआधीच केरळममध्ये दाखल होण्याची शक्यता आहे. हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार 26 मे रोजी मान्सून केरळम किनारपट्टीवर पोहोचू शकतो. दक्षिण अंदमान समुद्र, बंगालचा उपसागर आणि अंदमान-निकोबार बेटांमध्ये मान्सूनच्या आगमनासाठी अनुकूल वातावरण तयार होत आहे. उद्यापर्यंत मान्सून अंदमान परिसरात दाखल होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. तर 26 मे रोजी मान्सून केरळममध्ये दाखल होणार असल्याचा अंदाज भारतीय हवामान विभागाने वर्तवला आहे. यामुळे शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे..

