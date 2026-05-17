Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on 16 MAY महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.
ROHIT PAWAR : मला कर्जत जामखेनं लढायला शिकवलं त्यामुळे बारामतीमधून निवडणूक लढणार नाही... मात्र दादा नसल्यानं बारामतीमध्ये लक्ष घालावं लागतंय असं रोहित पवार म्हणालेत.. निवडणूक कर्जत जामखेडमधूनच लढणार मात्र अडचणी सोडवण्यासाठी बारामतीत जात राहणार असं त्यांनी म्हटलंय.. बारामती आणि पवार कधीच वेगळे होणार नाही असा दावाही त्यांनी केलाय... झी २४तासच्या टू द पॉइंट या विशेष मुलाखतीमध्ये त्यांनी हा दावा केलाय.
ROHIT PAWAR : परिस्थितीनुसार स्वभाव बदलावा लागतो... पार्थ पवारांनी प्रामाणिक नेत्यांना विश्वासात घ्यावं आणि जाहीर केलेल्या यादीत बदल करावा असा कानमंत्र रोहित पवारांनी पार्थ पवारांना दिलाय.. झी २४तासच्या टू द पॉइंट मुलाखतीमध्ये बोलताना त्यांनी पार्थ पवारांना हा सल्ला दिलाय..
ROHIT PAWAR : शरद पवार, सुप्रिया सुळे भाजपसोबत जाणार नाहीत.. आणि जर हे नेते भाजपसोबत गेल्यास मी पवारांची माफी मागून वेगळा निर्णय घेईल असं वक्तव्य आमदार रोहित पवारांनी केलंय.. झी 24तासच्या टू द पॉईंट या विशेष मुलाखतीत रोहित पवारांनी हे विधान केलंय..