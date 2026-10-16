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Maharashtra Breaking News LIVE : 16 ऑक्टोबर 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on 16 OCTOBER  महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Written ByAashish Udas
Published: Oct 16, 2026, 07:28 AM IST|Updated: Oct 16, 2026, 09:36 AM IST
Maharashtra Breaking News LIVE : 16 ऑक्टोबर 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर
16 October 2026 09:35 AM (IST)

मालेगावातील डोंगराळे अत्याचार प्रकरणी आज अंतिम निकाल

Malegaon : मालेगावातील डोंगराळे अत्याचार आणि हत्येप्रकरणी आज अंतिम निकाल लागण्याची शक्यता आहे.. डोंगराळे गावात एका चार वर्षाच्या चिमुकलीवर नराधम विजय खैरनार याने अत्याचर करुन तीची हत्या केली होती.. त्यांतर मोठा जनक्षोभ उसळला होता.. पोलिसांनी आरोपीला तातडीनं अटक केली आणि खटला फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवला.. होती.. दरम्यान सरकारी पक्षातर्फे उज्ज्वल निकम यांनी बाजू मांडली... यात आरोपी विजय खैरनार याला दोषी ठरवण्यात आलं.. या प्रकरणी दोन्ही बाजूंचे युक्तीवाद पूर्ण झालेत.. त्यामुळे आज आरोपीला फाशीची शिक्षा सुनावणार की जन्मठेप याकडे सा-याचं लक्ष लागलयं.. 

16 October 2026 09:08 AM (IST)

दिवाळीआधीच केंद्रीय मंत्रिमंडळात फेरबदल होणार?

केंद्रीय मंत्रिमंडळात फेरबदलाच्या चर्चा...दिवाळीआधीच मंत्रिमंडळात फेरबदल होणार? ...4 दिवस मोदींचा मुक्काम दिल्लीत, चर्चांना उधाण 

 

16 October 2026 08:25 AM (IST)

शाळा प्रवेशासाठी एकसमान फॉर्म्युला, नर्सरीसाठी 3 वर्ष वयाची अट

School : राज्य मंडळाबरोबरच विविध मंडळांच्या शाळांमध्ये पहिली आणि पूर्वप्राथमिक प्रवेशप्रक्रियेत एकसमानता आणण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने राज्यातील सर्व शाळांमध्ये आता प्रवेशासाठी किमान वय निश्चित केले आहे... त्यानुसार नर्सरीसाठी तीन वर्षे, ज्युनिअर केजीसाठी चार वर्षे, सीनिअर केजीसाठी पाच वर्षे आणि इयत्ता पहिलीसाठी सहा वर्षे किमान वय निश्चित करण्यात आले आहे... हे निकष शैक्षणिक वर्ष २०२७-२८ पासून टप्प्याटप्प्याने लागू होतील..

16 October 2026 08:10 AM (IST)

मुंबईत 3 दिवस रात्री उशिरापर्यंत गरबा खेळता येणार

Mumbai : मुंबईत तीन दिवस रात्री उशिरापर्यंत गरबा खेळता येणार आहे... शनिवार, रविवार, आणि सोमवारी मध्यरात्रीपर्यंत ध्वनिक्षेपक वापरण्यास परवानगी देण्यात आलीय... यामुळे गरब्याचे कार्यक्रम 3 दिवस मध्यरात्रीपर्यंत सुरू राहणार आहेत... मात्रा याकाळात ध्वनी प्रदूषणाच्या निर्धारित मर्यादांचे पालन करण्याची अट असणार आहे... यापूर्वी अष्टमी आणि नवमी या दोन दिवसांसाठीच ही सवलत दिली जात होती मात्र यंदा 17 ऑक्टोबरला सप्तमीच्या दिवशीही अटी शिथिल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत... 

16 October 2026 07:41 AM (IST)

मुंबईत CJPचं लहरा दो तिरंगा आंदोलन

Mumbai : दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे परवानगीशिवाय तिरंगा फडकवल्याच्या आरोपावरून CJPच्या आशुतोष रांका आणि सौरव दास यांना अटक करण्यात आली होती...तसेच दोघांनाही 5 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे... त्यांच्या अटकेच्या निषेधार्थ आणि त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी CJPचे प्रमुख अभिजित दीपके यांनी या देशव्यापी आंदोलनाची हाक दिली आहे...त्याअंतर्गत मुंबईतही लहरा दो तिरंगा आंदोलन होणार आहे...सीजेपीच्या या आंदोलनाला पोलिसांनी परवानगी दिलेली आहे...सकाळी 10वाजता आझाद मैदानात या आंदोलनाला सुरुवात होईल..यासाठी नागरिकांनी मोठ्या संख्येनं सहभागी व्हावं असं आवाहन सीजेपीकडून करण्यात आलंय... 
 

16 October 2026 07:40 AM (IST)

दिल्लीत आज CJPचं लहरा दो तिरंगा आंदोलन

Delhi CJP : सौरभ दास आणि आशुतोष रांकाच्या अटकेविरोधात सीजेपी मैदानात..उतरलीये...सीजेपीने आज दिल्लीत लहरा दो तिरंगा आंदोलनाची हाक दिलीय...दिल्लीतील कनॉट प्लेसमधील सेंट्रल पार्कमध्ये सीजेपीकडून आंदोलन करण्यात येणार आहे... दरम्यान या आंदोलनाआधीच प्रशासकीय कारण देत महापालिकेनं सेंट्रल पार्क बंद केलंय...त्यामुळे संघर्ष वाढण्याची शक्यता वर्तवली जातेय...तसेच दिल्ली पोलिसांकडून परिसरात कलम 163 लागू करण्यात आलं असून कनॉट प्लेस भागात मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आलाय.. 

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About the Author

Aashish Udas

Aashish Udas

आशिष उदास झी 24 तास चॅनेलमध्ये असिस्टंट प्रोड्युसर पदावर कार्यरत आहे. आशिष यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. ते झी 24 तास चॅनेलमध्ये आऊटपूट विभागात काम करत आहेत. आशिष यांना क्रीडा क्षेत्रात विशेष आवड आहे. त्यात विशेष करुन क्रिकेटशी संबंधित महत्त्वाच्या बातम्यांची माहिती असते.. तसंच आशिष इतर खेळांसंबंधित घडामोडींचे अपडेट ठेवत असतात.

करिअरची सुरुवात

आशिष यांनी नोव्हेंबर 2012 पासून मीडिया क्षेत्रात आहेत.. त्यांनी टीव्ही9 मराठी या वृत्तवाहिनीद्वारे आपल्या मीडिया करिअरची सुरुवात केली. त्यानंतर त्यांनी 2013मध्ये झी 24 तासमध्ये जॉईन केलं. आशिष झी 24 तासमध्ये आऊटपूट विभागात टीकर, स्पीड न्यूज आणि जनरल न्यूजसाठी काम करतात. तसंच क्रिकेट संबंधित घडामोडी असो किंवा इतर क्रीडा क्षेत्राशी निगडित घडामोडींवर लाईव्हही दिलंय. 

शैक्षणिक पार्श्वभूमी

आशिष यांनी मुंबई विद्यापीठातून 2010 मध्ये पत्रकारितेची पदवी घेतली आहे.. तसंच झेव्हियर इन्स्टिट्यूट ऑफ कम्युनिकेशनमधून मास कम्युनिकेशन मराठी या विभागात डिप्लोपा केला आहे

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