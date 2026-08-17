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Maharashtra Breaking News LIVE : 17 ऑगस्ट 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on 17 AUGUST महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Written ByAashish Udas
Published: Aug 17, 2026, 07:33 AM IST|Updated: Aug 17, 2026, 09:39 AM IST
Maharashtra Breaking News LIVE : 17 ऑगस्ट 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर
17 August 2026 09:35 AM (IST)

राष्ट्रवादी (SP)चं शिष्टमंडळ आज निवडणूक आयोगाला भेटणार

NCP(SP) : राष्ट्रवादी SPचं शिष्टमंडळ आज निवडणूक आयोगाला भेटणार...आज सकाळी 11 वाजता निवडणूक आयोगाची भेट घेणार..SIR मोहिमेतील अनियमिततेबाबत घेणार भेट...निवडणूक आयोगाने न ऐकल्यास कोर्टात जाण्याचा इशारा  

17 August 2026 09:09 AM (IST)

रिक्षा-टॅक्सी चालकांवर कारवाई होणार, मराठी न बोलल्यास आजपासून कारवाई

मराठीत न बोलणा-या रिक्षा-टॅक्सी चालकांवर आजपासून कारवाई होणार आहे. आरटीओकडून नियमांची कडक अंमलबजावणी केली जाणारेय. त्यामुळे अमराठी रिक्षा-टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा बोलता येणं आता अनिवार्य आहे. मराठी न बोलल्यास परवाना मिळणार नाही, या भूमिकेवर परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक ठाम आहेत. अमराठी रिक्षा-टॅक्सी चालकांना मराठी शिकण्यासाठी दिलेली मुदत 15 ऑगस्टला संपली आहे. त्यामुळे आजपासून आरटीओकडून कडक कारवाई होणार आहे.
 

17 August 2026 08:39 AM (IST)

राज्यात एक हजार 440 डॉक्टरांची नियुक्ती होणार

Doctor Recruitment : राज्यात एक हजार 440 डॉक्टरांची नियुक्ती होणार...आरोग्य व्यवस्था अधिक सक्षम करण्याचा प्रयत्न..येत्या काही दिवसांत डॉक्टरांची नियुक्ती होणार...600 डॉक्टरांच्या भरतीसाठी जाहिरात काढणार...250 दंतचिकित्सही लवकरच आरोग्य सेवेस दाखल होणार...आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकरांची माहिती

17 August 2026 08:03 AM (IST)

रेल्वे स्थानकांवरील पाणी पिताय, सावधान !

Railway Station Water : रेल्वे स्थानकांमध्ये प्रवाशांसाठी उपलब्ध असलेल्या पिण्याच्या पाण्याच्या गुणवत्तेसह मूलभूत सुविधांबाबत नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक अर्थात 'कॅग'च्या अहवालातून अनेक गंभीर बाबी समोर आल्या आहेत. या तपासणीत अनेक स्थानकांवर पिण्याच्या पाण्याच्या गुणवत्तेत त्रुटी आढळल्या असून अनेक रेल्वे स्थानकांतील पाणी हे दूषित आहे, असे या अहवालात म्हटले आहे. संसदेत सादर करण्यात आलेल्या या अहवालात देशातील ५१२ रेल्वे स्थानकांवरील प्रवासी सुविधा आणि स्वच्छतेची तपासणी करण्यात आल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. देशातील काही रेल्वे स्थानकांतील पाण्यामध्ये मानवी विष्ठेत आढळणारे ई-कोलाय जीवाणू आढळले आहेत. रेल्वे स्थानकांवरील वॉटर कूलर आणि नळांमधून घेतलेल्या पाण्याच्या नमुन्यांची तपासणी केल्यानंतर हा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या नमुन्यांच्या तपासणीत टोटल कोलिफॉर्म्स जीवाणू आढळले असून यात ई-कोलायचाही समावेश आहे. ई-कोलायच्या काही प्रकारामुळे अन्नातून विषबाधा, अतिसार आणि गंभीर परिस्थितीत मूत्रपिंड निकामी होण्याची समस्या उद्भवू शकते.

17 August 2026 07:45 AM (IST)

राज्यातील 14 जिल्ह्यांत सरासरीपेक्षा कमी पाऊस

Rain : राज्यातील तब्बल १४ जिल्ह्यांमध्ये पावसाची २० ते ४० टक्क्यांपर्यंत सर्वाधिक तूट नोंदवली गेली आहे. दरम्यान पुढील काही दिवस राज्यात सर्वदूर पावसाची शक्यता कमी आहे, असा अंदाज हवामान अभ्यासकांनी व्यक्त केला आहे. ऑगस्टच्या सुरुवातीपासूनच पावसाचा जोर ओसरल्याने अनेक भागांत ही तूट निर्माण झाली आहे. सध्या कोकण, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड्यातील काही जिल्हे आणि विदर्भातील बहुतांश भागात सरासरीच्या आसपास पाऊस झाला आहे.

17 August 2026 07:33 AM (IST)

नाशिकमध्ये खड्ड्यांविरोधात आज शिवसेना UBTचा मोर्चा

Nashik : नाशिकमधील खड्ड्यांवरुन शिवसेना UBT आक्रमक...खड्ड्यांविरोधात आज शिवसेना UBTचा मोर्चा...-बॅनरबाजी करत नाशिककरांना मोर्चात सहभागी होण्याचं आवाहन...बॅनरवरील यमराज आणि रेड्यामधील संवाद वेधतोय लक्ष
 

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About the Author

Aashish Udas

Aashish Udas

आशिष उदास झी 24 तास चॅनेलमध्ये असिस्टंट प्रोड्युसर पदावर कार्यरत आहे. आशिष यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. ते झी 24 तास चॅनेलमध्ये आऊटपूट विभागात काम करत आहेत. आशिष यांना क्रीडा क्षेत्रात विशेष आवड आहे. त्यात विशेष करुन क्रिकेटशी संबंधित महत्त्वाच्या बातम्यांची माहिती असते.. तसंच आशिष इतर खेळांसंबंधित घडामोडींचे अपडेट ठेवत असतात.

करिअरची सुरुवात

आशिष यांनी नोव्हेंबर 2012 पासून मीडिया क्षेत्रात आहेत.. त्यांनी टीव्ही9 मराठी या वृत्तवाहिनीद्वारे आपल्या मीडिया करिअरची सुरुवात केली. त्यानंतर त्यांनी 2013मध्ये झी 24 तासमध्ये जॉईन केलं. आशिष झी 24 तासमध्ये आऊटपूट विभागात टीकर, स्पीड न्यूज आणि जनरल न्यूजसाठी काम करतात. तसंच क्रिकेट संबंधित घडामोडी असो किंवा इतर क्रीडा क्षेत्राशी निगडित घडामोडींवर लाईव्हही दिलंय. 

शैक्षणिक पार्श्वभूमी

आशिष यांनी मुंबई विद्यापीठातून 2010 मध्ये पत्रकारितेची पदवी घेतली आहे.. तसंच झेव्हियर इन्स्टिट्यूट ऑफ कम्युनिकेशनमधून मास कम्युनिकेशन मराठी या विभागात डिप्लोपा केला आहे

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