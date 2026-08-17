Maharashtra Breaking News LIVE : 17 ऑगस्ट 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

NCP(SP) : राष्ट्रवादी SPचं शिष्टमंडळ आज निवडणूक आयोगाला भेटणार...आज सकाळी 11 वाजता निवडणूक आयोगाची भेट घेणार..SIR मोहिमेतील अनियमिततेबाबत घेणार भेट...निवडणूक आयोगाने न ऐकल्यास कोर्टात जाण्याचा इशारा
मराठीत न बोलणा-या रिक्षा-टॅक्सी चालकांवर आजपासून कारवाई होणार आहे. आरटीओकडून नियमांची कडक अंमलबजावणी केली जाणारेय. त्यामुळे अमराठी रिक्षा-टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा बोलता येणं आता अनिवार्य आहे. मराठी न बोलल्यास परवाना मिळणार नाही, या भूमिकेवर परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक ठाम आहेत. अमराठी रिक्षा-टॅक्सी चालकांना मराठी शिकण्यासाठी दिलेली मुदत 15 ऑगस्टला संपली आहे. त्यामुळे आजपासून आरटीओकडून कडक कारवाई होणार आहे.
Doctor Recruitment : राज्यात एक हजार 440 डॉक्टरांची नियुक्ती होणार...आरोग्य व्यवस्था अधिक सक्षम करण्याचा प्रयत्न..येत्या काही दिवसांत डॉक्टरांची नियुक्ती होणार...600 डॉक्टरांच्या भरतीसाठी जाहिरात काढणार...250 दंतचिकित्सही लवकरच आरोग्य सेवेस दाखल होणार...आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकरांची माहिती
Railway Station Water : रेल्वे स्थानकांमध्ये प्रवाशांसाठी उपलब्ध असलेल्या पिण्याच्या पाण्याच्या गुणवत्तेसह मूलभूत सुविधांबाबत नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक अर्थात 'कॅग'च्या अहवालातून अनेक गंभीर बाबी समोर आल्या आहेत. या तपासणीत अनेक स्थानकांवर पिण्याच्या पाण्याच्या गुणवत्तेत त्रुटी आढळल्या असून अनेक रेल्वे स्थानकांतील पाणी हे दूषित आहे, असे या अहवालात म्हटले आहे. संसदेत सादर करण्यात आलेल्या या अहवालात देशातील ५१२ रेल्वे स्थानकांवरील प्रवासी सुविधा आणि स्वच्छतेची तपासणी करण्यात आल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. देशातील काही रेल्वे स्थानकांतील पाण्यामध्ये मानवी विष्ठेत आढळणारे ई-कोलाय जीवाणू आढळले आहेत. रेल्वे स्थानकांवरील वॉटर कूलर आणि नळांमधून घेतलेल्या पाण्याच्या नमुन्यांची तपासणी केल्यानंतर हा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या नमुन्यांच्या तपासणीत टोटल कोलिफॉर्म्स जीवाणू आढळले असून यात ई-कोलायचाही समावेश आहे. ई-कोलायच्या काही प्रकारामुळे अन्नातून विषबाधा, अतिसार आणि गंभीर परिस्थितीत मूत्रपिंड निकामी होण्याची समस्या उद्भवू शकते.
Rain : राज्यातील तब्बल १४ जिल्ह्यांमध्ये पावसाची २० ते ४० टक्क्यांपर्यंत सर्वाधिक तूट नोंदवली गेली आहे. दरम्यान पुढील काही दिवस राज्यात सर्वदूर पावसाची शक्यता कमी आहे, असा अंदाज हवामान अभ्यासकांनी व्यक्त केला आहे. ऑगस्टच्या सुरुवातीपासूनच पावसाचा जोर ओसरल्याने अनेक भागांत ही तूट निर्माण झाली आहे. सध्या कोकण, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड्यातील काही जिल्हे आणि विदर्भातील बहुतांश भागात सरासरीच्या आसपास पाऊस झाला आहे.
Nashik : नाशिकमधील खड्ड्यांवरुन शिवसेना UBT आक्रमक...खड्ड्यांविरोधात आज शिवसेना UBTचा मोर्चा...-बॅनरबाजी करत नाशिककरांना मोर्चात सहभागी होण्याचं आवाहन...बॅनरवरील यमराज आणि रेड्यामधील संवाद वेधतोय लक्ष