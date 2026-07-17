Maharashtra Breaking News LIVE : 17 जुलै 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

Ravi Rana on NCP : राजकारणात अशक्य शक्य झालं आहे असं म्हणत आमदार रवी राणा यांनी खळबळजनक दावा केलाय.. येत्या 15 दिवसांत दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येतील.. सुप्रिया सुळे केंद्रात मंत्री बनतील तर राज्य सुनेत्रा पवार बघतील असा दावा रवी राणांनी केलाय.. तसंच उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदेही भविष्यात एकत्र दिसू शकतील असा दावाही रवी राणांनी केलाय.. त्यांच्या या दाव्यामुळे राजकीय क्षेत्रात खळबळ उडालीये..
Mumbai : मुंबईमध्ये अन्न आणि औषध प्रशासनानं मोठी कारवाई केली आहे. मरीन लाईन्स परिसरातील प्रसिद्ध पारशी डेअरी फार्मचा परवाना निलंबित करण्यात आला आहे. स्वच्छतेसंदर्भातील नियमांचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आल्याची माहिती आहे. १९१६ मध्ये स्थापन झालेले पारशी डेअरी फार्म हे मुंबईतील ऐतिहासिक आणि प्रतिष्ठित खाद्य आस्थापनांपैकी एक मानले जाते. मात्र, तपासणीत आढळलेल्या कथित स्वच्छतेच्या त्रुटींमुळे अन्न आणि औषध प्रशासनाने ही कारवाई केली आहे.
Pune : पुण्यातील केशवनगर मुंढवा भागात तीन अज्ञात तरुणांनी गाड्यांची तोडफोड केल्याची घटना समोर आलीये.. सीसीटीव्ही कॅमे-यात तोडफोडीची ही घटना चित्रित झालीये.. पहाटे साडेतीन वाजता हा सगळा प्रकार घडलाय. या घटनेमुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झालंय... तोडफोडीची ही घटना पूर्व वैमनस्यातून घडल्याची प्राथमिक माहिती समोर आलीये.
Parth Pawar met CM Fadnavis : सुनील तटकरे आणि प्रफुल्ल पटेल यांच्या भेटीनंतर पार्थ पवार यांनी देखील घेतली मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट...प्रफुल पटेल आणि सुनील तटकरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली त्यावेळी शरद पवार गटाचे नेते जयंत पाटील देखील वर्षा निवासस्थानी पोहचल्याने अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीत भूकंप माजला होता. कारण या भेटीची माहिती खुद्द पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा सुनेत्रा पवार यानाच नव्हती. या घटनेमुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील अंतर्गत समन्वय आणि कलह देखील समोर आला होता. या घटनेमुळे हादरा बसल्यानंतर तत्काळ खासदार पार्थ पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट बुधवारी रात्री मुंबईत घेतली.
Kalyan : लोकलट्रेनमधील वादाची आणखी एक घटना समोर आलीये.. लोकल ट्रेनमध्ये सीटवरुन झालेल्या वादातून महिला प्रवाशांवर थेट पेपर स्प्रेचा मारा करण्याची घटना काल घडलीये.. या घटनेमुळे लोकलच्या डब्यात भीती आणि गोंधळाचं वातावरण निर्माण झालं होतं.. कल्याण-सीएसएमटी जलद लोकलमध्ये ही घटना घडली.. डोंबिवली आणि कल्याणच्या महिला प्रवासांमध्ये हा वाद झाला होता.. दरम्यान पोलिसांच्या मध्यस्थीनंतर हा वाद मिटला.. त्यामुळे या प्रकरणी कोणतीही पोलीस तक्रात दाखल करण्यात आली नाही..
Ladki Bahin Yojana : लाडकी बहीण योजनेतून 92 लाख महिलांची नावे वगळण्यात आल्याची घटना ताजी असतानाच आता मोफत साडी योजनाही बंद करण्यात आलीय...आर्थिक चणचणीमुळे मोफत साडी बंदचा निर्णय प्रशासनाने घेतलाय...वस्रोद्योग विभागाने त्याबाबत शासन निर्णयही काढलाय..
तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 2023मध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर अंत्योदय शिधापत्रिकाधारक कुटुंबांना दरवर्षी एक साडी मोफत देण्याची महत्त्वाकांक्षी 'कॅप्टिव्ह मार्केट योजना' सुरू केली होती... मात्र, ही योजना आर्थिक चणचणीमुळे बंद करण्यात आली आहे.
राज्यातील सुमारे २५ लाख अंत्योदय शिधापत्रिकाधारक कुटुंबांना ही साडी दिवाळीत वितरित केली जात होती.... योजनेसाठी वार्षिक १०० कोटी रुपयांची तरतूद केली जात होती... २०२३, २०२४ आणि २०२५ अशी सलग तीन वर्षे साड्यांचे वितरण करण्यात आले आहे... या वर्षी योजना बंद झाल्यामुळे दिवाळीत साड्यांचे वितरण केले जाणार नाही, अशी माहिती वस्त्रोद्योग विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली.
होती.
Jayant Patil : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबतच्या भेटीवर जयंत पाटील यांची प्रतिक्रिया समोर आलीय...नगर विकास खात्यातील आणि माझ्या काही वैयक्तिक कामांसाठी एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली.... नगराध्यक्षांच्या अपात्रतेसंदर्भात अपील केल्याचंही त्यांच्या कानावर घातल्याचं जयंत पाटील यांनी म्हटलंय...