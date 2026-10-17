Maharashtra Breaking News LIVE : 17 ऑक्टोबर 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

Kolhapur : गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीत आता राजकीय वातावरण चांगलंच तापलं आहे... निवडणुकीतील २५ उमेदवारांना निवडून आणण्यासाठी ठरावधारकांना थेट देवीच्या साक्षीने शपथ घेण्याचं आवाहन करण्यात आलंय.... कर्नाटकातील सौंदत्ती येथील रेणुका यल्लमा देवीच्या दर्शनावेळी मंत्री हसन मुश्रीफ आणि खासदार धनंजय महाडिक यांच्या भाषणांचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत... सभासदांनी गद्दारी करू नये, सर्व उमेदवारांना मतदान करावं, असं आवाहन या व्हिडिओंमध्ये करण्यात आल्याचं दिसतंय... त्यामुळे गोकुळच्या निवडणुकीत आता राजकीय निष्ठेसोबतच देवीच्या शपथेचीही चर्चा रंगू लागली आहे...दरम्यान कालच प्रचार संपला असून उद्या गोकुळसाठी मतदान होणार आहे...यात कोणी बाजी मारणार याकडे लक्ष असणार आहे..
Mumbai : दरवर्षीप्रमाणे यंदाही दादरच्या शिवाजी पार्क मैदानावर ठाकरेंच्या शिवसेनेचा दसरा मेळावा होणार आहे. मुंबई महापालिकेनं या मेळाव्याला परवानगी दिलीये.. मनपाच्या पत्रानुसार 20 ऑक्टोबर रोजी मुख्य दसरा मेळाव्यासाठी आणि 19 ऑक्टोबर रोजी पूर्वतयारीसाठी 2 दिवसांची परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र यासाठी पालिकेने 24 कठोर अटी-शर्ती घातल्या आहेत. मैदानाच्या वापरासाठी प्रतिदिन 500 रुपये + 18% GST आणि 250 रुपये परवाना शुल्क भरावे लागणार आहे. 20 हजार रुपयांची अनामत रक्कम भरावी लागणार आहे.
Ulhasnagar : बदलापूर स्त्रीबीज तस्करी प्रकरणात आता ईडीनंही तपास सुरू केलाय.. या तस्करीतून कमावलेल्या काळ्या पैशांचा माग काढण्यासाठी ईडीच्या एका विशेष पथकाने उल्हासनगरातील एका महिला आरोपीच्या घरावर छापा टाकत तेथे झडती घेतली.
बदलापूर परिसरातील महिलांना पैशांचे आमिष दाखवून त्यांच्या स्त्रीबिजांची बेकायदा तस्करी केल्याचा धक्कादायक प्रकार काही महिन्यांपूर्वी उघडकीस आला होता. या आंतरराज्यीय टोळीचा पोलिसांकडून तपास सुरू
असतानाच, 'इंडी'च्या पथकाने उल्हासनगर कॅम्प क्रमांक ४ मधील सुभाष टेकडी परिसरातील दहा चाळ भागात सकाळी महिला आरोपीच्या घराची झडती घेतली. यावेळी तिच्या बँक खात्यांचे तपशील, मालमत्तेची कागदपत्रे आणि इतर आर्थिक व्यवहारांची तपासणी करण्यात आली. या प्रकरणात पैशांची देवाणघेवाण हवाला किंवा अन्य कोणत्या बेकायदा माध्यमातून झाली का? याचा सखोल तपास अधिकारी करत असल्याची माहिती पोलिस सूत्रांनी दिली आहे.
L. K. Advani : भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी उपपंतप्रधान लालकृष्ण आडवाणी यांना शुक्रवारी संध्याकाळी दिल्लीच्या अपोलो रुग्णालयात दाखल करण्यात आलंय... छातीत इन्फेक्शन झाल्याने त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलंय... आडवाणी यांची प्रकृती आता स्थिर आहे.. त्यांना पल्मोनरी डिपार्टमेंटमध्ये भरती करण्यात आलं होतं. या ठिकाणी फुफ्फुस आणि श्वासाशी संबंधित आजारांवर उपचार केले जातात... अशी माहिती सूत्रांनी दिलीये.
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CJP : दिल्ली, मुंबईनंतर आता सीजेपी पुणे आणि नागपुरात आंदोलन करणार आहे... सीजेपी नेत्यांच्या अटकेच्या निषेधार्थ पुणे आणि नागपुरात लहरा दो तिरंगा आंदोलन केलं जाईल... पुण्यात दुपारी 4 ते संध्याकाळी 7 दरम्यान हे आंदोलन होईल..
Abhijeet Dipke Arrested : सौरभ दास, आशुतोष रांकाच्या अटकेच्या निषेधार्थ सीजेपीने पुकारलेल्या लहरा दो तिरंगा आंदोलनामुळे दिल्लीत वातावरण चांगलेच तापलं होतं...शुक्रवारी सकाळपासूनच दिल्लीत नाट्यमय घडामोडी घडत होता...सीजेपीच्या मोर्चाआधीच दिल्ली पोलिसांनी धरपकड सत्र सुरु केलं होतं...अभिजीत दिपके,नेहा बोरासह 150 जणांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं...पोलीस कारवाईनंतर कार्यकर्ते आक्रमक झाले...महत्त्वाच्या लोकांच्या धरपकडीनंतरही तरुणांनी कनॉट प्लेस परिसरात तिरंगा फडकावला....दरम्यान रात्री उशिरा पोलिसांनी नेहा बोराला सोडलं असून दिपकेला अटक करण्यात आलीय...दिपकेला
BNSS कलम 126 आणि 170 अंतर्गत अटक केली असून आज कोर्टात हजर केलं जाईल..