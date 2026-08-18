Maharashtra Breaking News LIVE : 18 ऑगस्ट 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

GANPATI VISARJAN : बाप्पाच्या समुद्रातील विसर्जन स्थळांवर आता ओहोटी रेषा दाखवणारे सिग्नल बसवण्यात येणार आहेत. यामध्ये मुंबईतील २१ विसर्जन स्थळांवर ही मार्गदर्शक तरंगती चिन्हे बसवण्यात येणार आहेत. यामध्ये मूरिंग यंत्रणा आणि सोलर दिवेही बसवण्यात येतील. याबाबतचा प्रस्ताव आगामी स्थायी समितीत मंजुरीसाठी मांडण्यात येणार आहे. मुंबईत ४३ ठिकाणी समुद्रात मूर्ती विसर्जन होते. या ४३ ठिकाणांपैकी संवेदनशील २१ ठिकाणी मरीन नेव्हिगेशन बॉयज बसवण्यात येतील.
MALEGAON : नाशिकच्या पेठ तालुक्यातील जिल्हा परिषद शाळेच्या भिंतींना भूकंपामुळे तडे गेलेत. आधीच या शाळेच्या वर्ग खोल्यांची अत्यंत दयनीय अवस्था झालीये. त्यात भूकंपामुळे वर्गखोल्यांना तडे गेलेत. यामुळे शाळेतील 267 विद्यार्थ्यांचा जीव टांगणीला आलाय. शाळेच्या इमारतीला ठिकठिकाणी तडे गेले असून, अनेक वर्गखोल्यांची अवस्था चिंताजनक आहे. सध्या पावसाळ्याचे दिवस असल्याने विद्यार्थ्यांना मोठ्या गैरसोयीला सामोरे जावे लागत आहे. त्यातच गेल्या काही दिवसांपासून पेठ तालुक्यात भूकंपाचे धक्के जाणवत असल्याने शाळेच्या इमारतीवरील तडे अधिक गंभीर झाल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे
JHARKHAND : झारखंडची राजधानी रांची येथे विद्यार्थ्यांनी भरती परीक्षांच्या मुद्यावरुन आंदोलन सुरु केलं होतं. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी विद्यार्थी आंदोलकांची मागणी मान्य करत JSSC-CGL परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 2014 पासून झालेल्या सर्व छोट्या मोठ्या गैरप्रकारांची देखील चौकशी केली जाणार आहे. सरकारकडून केंद्र सरकारकडून एमएमडीआर कायद्यात करण्यात आलेल्या बदलांबाबत चर्चा करण्यासाठी लवकर बैठक बोलावली जाईल, असं म्हटलं. यासंदर्भातील चर्चेसाठी झारखंड विधानसभेचं विशेष सत्र बोलावण्याची तयारी देखील हेमंत सोरेन सरकारनं दर्शवली आहे. दुसरीकडे उपोषणकर्ते देवेंद्र महतो यांनी उपोषण सोडत असून संघर्ष सुरु ठेवणार असल्याचं म्हटलं आहे.
GANPATI VISARJAN : बाप्पाच्या समुद्रातील विसर्जन स्थळांवर आता ओहोटी रेषा दाखवणारे सिग्नल बसवण्यात येणार आहेत. यामध्ये मुंबईतील २१ विसर्जन स्थळांवर ही मार्गदर्शक तरंगती चिन्हे बसवण्यात येणार आहेत. यामध्ये मूरिंग यंत्रणा आणि सोलर दिवेही बसवण्यात येतील. याबाबतचा प्रस्ताव आगामी स्थायी समितीत मंजुरीसाठी मांडण्यात येणार आहे. मुंबईत ४३ ठिकाणी समुद्रात मूर्ती विसर्जन होते. या ४३ ठिकाणांपैकी संवेदनशील २१ ठिकाणी मरीन नेव्हिगेशन बॉयज बसवण्यात येतील.
BMC : राज्य सरकारने मुंबई महापालिकेवर मेट्रो परिसरातील सुधारणा करण्याचे काम सोपवले आहे.... कुलाबा ते सिप्झ मेट्रो अॅक्वा लाईन मार्गावरील २७ स्थानका भोवतालच्या ५०० मीटर परिसरात विविध सुधारणा करण्याचे काम मुंबई महापालिकेवर सोपवण्यात आलं... मुंबई विकास आराखडा आणि विकास नियंत्रण नियमावलीत राज्य सरकारने 'ट्रान्झिट ओरिएंटेड डेव्हलपमेंट'चा समावेश केला आहे.... या 'टीओडी' अंतर्गत सायन्स सेंटर मेट्रो स्थानकाची पथदर्शी प्रकल्पासाठी निवड करण्यात आली असून या स्थानकापासून सागरी किनारा मार्गापर्यंत भूमिगत पादचारी मार्ग तयार करण्यात येणार आहे..... या कामाची अंमलबजावणी 'एमएमआरसीएल' करणार असून त्यासाठी ७०२ कोटी रुपयांचा निधी मुंबई महापालिका उपलब्ध करून देणार आहे....
SHIVSENA HEARING : शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाबाबत आज पुन्हा सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे...कपिल सिब्बल कोर्टासमोर ठाकरे गटाची बाजू मांडतील...गेल्या सुनावणीवेळी त्यांनी थेट निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांवरच प्रश्न उपस्थित केला होता.... आमदारांनी स्वतंत्र बैठक घेणे म्हणजे थेट राजकीय पक्षात फूट पडली, असा निष्कर्ष काढता येणार नाही, असंही कपिल सिब्बल यांनी नमूद केलं होतं..त्यामुळे आजच्या सुनावणीदरम्यान काय होणार याकडे सर्वांचं लक्ष असणार आहे....
THANE : ठाण्यातील एका कार्यक्रमात निमंत्रण असूनही भाजपचे काही लोकप्रतिनिधी गैरहजर होते...या गैरहजेरीबाबत बोलताना मराठीवर प्रेम असलेले लोक कार्यक्रमाला आले होते असं परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईकांनी म्हटलं...त्यामुळे पुन्हा एकदा भाजप-शिवसेनेत अंतर्गत वाद असल्याची चर्चा सुरु झालीय...