Maharashtra Breaking News LIVE : 18 जुलै 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

GARY SOBBERS : क्रिकेट जगतातून एक अत्यंत दुःखाची आणि मोठी बातमी समोर आली आहे. क्रिकेट इतिहासातील महानतम ऑलराउंडर आणि वेस्टइंडीजचे दिग्गज खेळाडू सर गारफील्ड सोबर्स यांचे वयाच्या 89 व्या वर्षी निधन झाले आहे. येत्या 28 जुलै रोजी त्यांचा 90 वा वाढदिवस होता, परंतु त्यापूर्वीच त्यांनी या जगाचा निरोप घेतला. त्यांच्या निधनानंतर क्रिकेट वेस्टइंडीजने सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत सोबर्स यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली वाहिली आहे. सर गारफील्ड सोबर्स यांना जगभरात 'सर गॅरी सोबर्स' या नावानेही ओळखले जात असे. सर गॅरी सोबर्स यांना क्रिकेट इतिहासातील सर्वात 'परिपूर्ण खेळाडू' मानले जाते. त्यांनी फलंदाजी, गोलंदाजी आणि क्षेत्ररक्षण या तिन्ही आघाड्यांवर ठसा उमटवला, ज्याचा आदर्श आजही दिला जातो. सोबर्स यांनी अशा काळात क्रिकेट खेळले जेव्हा वेस्टइंडीजची टीम जागतिक क्रिकेटमध्ये सर्वात मजबूत आणि आक्रमक मानली जात होती. त्यांच्या अष्टपैलू कामगिरीमुळे त्यांचे नाव खेळाच्या इतिहासात सुवर्णअक्षरांनी कोरले गेले आहे.
STATE RAIN ALERT : राज्यात मान्सूनने काही दिवस विश्रांती घेतल्यानंतर आता पुन्हा पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली.. वायव्य बंगालच्या उपसागरात निर्माण झालेल्या कमी दाबाच्या क्षेत्रामुळे आज राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये वादळी पावसाचा प्रभाव राहण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आलाय.. याच पार्श्वभूमीवर अनेक जिल्ह्यांसाठी 'येलो अलर्ट' जारी करण्यात आलाय.. गेल्या 2 दिवसांत काही ठिकाणी हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची नोंद झाली असून पुढील 3 दिवस वादळी वाऱ्यासह पावसाची शक्यता आहे.. त्यामुळे नागरिकांनी सतर्क राहून हवामान विभागाच्या सूचनांचे पालन करण्याचे आवाहन करण्यात आलंय..
ST TICKET PRICE HIKE : राज्यातील एसटी प्रवाशांसाठी महत्त्वाची बातमी.. राज्य परिवहन प्राधिकरणाने एसटी महामंडळाच्या 13.56 टक्के भाडेवाढीला मंजुरी दिलीय.. आजपासूनच ही दरवाढ लागू करण्यात आलीये.. आंतरराष्ट्रीय युद्धजन्य परिस्थितीमुळे इंधनाच्या वाढलेल्या किमती, डिझेल दरवाढ, एसटी कर्मचाऱ्यांच्या विविध भत्त्यांतील वाढ तसंच वाहनांचे सुटे भाग आणि टायरच्या वाढलेल्या किंमतींमुळे हा निर्णय अपरिहार्य असल्याचं महामंडळाने स्पष्ट केलंय.. या भाडेवाढीमुळे एसटी महामंडळाच्या आर्थिक स्थितीला काहीसा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा असली तरी दुसरीकडे राज्यभरातील लाखो प्रवाशांच्या प्रवासखर्चात वाढ होणार आहे..