Add Zee Business As A Preferred Source
App
Live Now

Maharashtra Breaking News LIVE : 18 जुलै 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on 18 JULY महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Written ByAashish Udas
Published: Jul 18, 2026, 06:19 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 09:06 AM IST
Maharashtra Breaking News LIVE : 18 जुलै 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर
18 July 2026 09:05 AM (IST)

महान अष्टपैलू सर गारफिल्ड सोबर्स यांचं निधन

GARY SOBBERS : क्रिकेट जगतातून एक अत्यंत दुःखाची आणि मोठी बातमी समोर आली आहे. क्रिकेट इतिहासातील महानतम ऑलराउंडर आणि वेस्टइंडीजचे दिग्गज खेळाडू सर गारफील्ड सोबर्स यांचे वयाच्या 89 व्या वर्षी निधन झाले आहे. येत्या 28 जुलै रोजी त्यांचा 90 वा वाढदिवस होता, परंतु त्यापूर्वीच त्यांनी या जगाचा निरोप घेतला. त्यांच्या निधनानंतर क्रिकेट वेस्टइंडीजने सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत सोबर्स यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली वाहिली आहे. सर गारफील्ड सोबर्स यांना जगभरात 'सर गॅरी सोबर्स' या नावानेही ओळखले जात असे. सर गॅरी सोबर्स यांना क्रिकेट इतिहासातील सर्वात 'परिपूर्ण खेळाडू' मानले जाते. त्यांनी फलंदाजी, गोलंदाजी आणि क्षेत्ररक्षण या तिन्ही आघाड्यांवर ठसा उमटवला, ज्याचा आदर्श आजही दिला जातो. सोबर्स यांनी अशा काळात क्रिकेट खेळले जेव्हा वेस्टइंडीजची टीम जागतिक क्रिकेटमध्ये सर्वात मजबूत आणि आक्रमक मानली जात होती. त्यांच्या अष्टपैलू कामगिरीमुळे त्यांचे नाव खेळाच्या इतिहासात सुवर्णअक्षरांनी कोरले गेले आहे.

18 July 2026 08:57 AM (IST)

राज्यात 4 दिवस वादळी वा-यासह पावसाचा अंदाज

STATE RAIN ALERT : राज्यात मान्सूनने काही दिवस विश्रांती घेतल्यानंतर आता पुन्हा पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली.. वायव्य बंगालच्या उपसागरात निर्माण झालेल्या कमी दाबाच्या क्षेत्रामुळे आज राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये वादळी पावसाचा प्रभाव राहण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आलाय.. याच पार्श्वभूमीवर अनेक जिल्ह्यांसाठी 'येलो अलर्ट' जारी करण्यात आलाय.. गेल्या 2 दिवसांत काही ठिकाणी हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची नोंद झाली असून पुढील 3 दिवस वादळी वाऱ्यासह पावसाची शक्यता आहे.. त्यामुळे नागरिकांनी सतर्क राहून हवामान विभागाच्या सूचनांचे पालन करण्याचे आवाहन करण्यात आलंय.. 

18 July 2026 08:56 AM (IST)

एसटीच्या तिकीट दरात 13.56 टक्क्यांची वाढ

ST TICKET PRICE HIKE :  राज्यातील एसटी प्रवाशांसाठी महत्त्वाची बातमी.. राज्य परिवहन प्राधिकरणाने एसटी महामंडळाच्या 13.56 टक्के भाडेवाढीला मंजुरी दिलीय.. आजपासूनच ही दरवाढ लागू करण्यात आलीये.. आंतरराष्ट्रीय युद्धजन्य परिस्थितीमुळे इंधनाच्या वाढलेल्या किमती, डिझेल दरवाढ, एसटी कर्मचाऱ्यांच्या विविध भत्त्यांतील वाढ तसंच वाहनांचे सुटे भाग आणि टायरच्या वाढलेल्या किंमतींमुळे हा निर्णय अपरिहार्य असल्याचं महामंडळाने स्पष्ट केलंय..  या भाडेवाढीमुळे एसटी महामंडळाच्या आर्थिक स्थितीला काहीसा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा असली तरी दुसरीकडे राज्यभरातील लाखो प्रवाशांच्या प्रवासखर्चात वाढ होणार आहे..

Add Zee News as a Preferred Source
TAGS:
Latest Marathi Batmya
Latest News In marathi
Maharashtra Mumbai Breaking News Today
Breaking News
Today's Breaking News
latest news
Current Breaking News
latest news today
live news
current news
today news
breaking news today
Live News Marathi
Mumbai Pune Latest News
National International Latest News
Entertainment Latest News
maharashtra latest news today
लेटेस्ट मराठी न्यूज
महाराष्ट्र ब्रेकिंग न्यूज टुडे
मराठी ताज्या बातम्या
मराठी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट
मुंबई पुणे ताज्या बातम्या
राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय ताज्या बातम्या
मनोरंजन ताज्या बातम्या
महाराष्ट्राच्या लेटेस्ट न्यूज
मराठी न्यूज लाइव्ह
लाइव्ह न्यूज
आजच्या ठळक घडामोडी
मराठी बातम्या
झी 24 तास
मराठी ब्रेकिंग न्यूज
ताज्या मराठी बातम्या
महाराष्ट्रातील आजच्या बातम्या
राजकीय
सामाजिक
क्रीडा
एकनाथ शिंदे
देवेंद्र फडणवीस
ऱाज ठाकरे
उद्धव ठाकरे
शऱद पवार
महाराष्ट्र बातम्या
महाराष्ट्रातील लाईव्ह बातम्या
महाराष्ट्रातील ताज्या बातम्या

About the Author

Aashish Udas

Aashish Udas

आशिष उदास झी 24 तास चॅनेलमध्ये असिस्टंट प्रोड्युसर पदावर कार्यरत आहे. आशिष यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. ते झी 24 तास चॅनेलमध्ये आऊटपूट विभागात काम करत आहेत. आशिष यांना क्रीडा क्षेत्रात विशेष आवड आहे. त्यात विशेष करुन क्रिकेटशी संबंधित महत्त्वाच्या बातम्यांची माहिती असते.. तसंच आशिष इतर खेळांसंबंधित घडामोडींचे अपडेट ठेवत असतात.

करिअरची सुरुवात

आशिष यांनी नोव्हेंबर 2012 पासून मीडिया क्षेत्रात आहेत.. त्यांनी टीव्ही9 मराठी या वृत्तवाहिनीद्वारे आपल्या मीडिया करिअरची सुरुवात केली. त्यानंतर त्यांनी 2013मध्ये झी 24 तासमध्ये जॉईन केलं. आशिष झी 24 तासमध्ये आऊटपूट विभागात टीकर, स्पीड न्यूज आणि जनरल न्यूजसाठी काम करतात. तसंच क्रिकेट संबंधित घडामोडी असो किंवा इतर क्रीडा क्षेत्राशी निगडित घडामोडींवर लाईव्हही दिलंय. 

शैक्षणिक पार्श्वभूमी

आशिष यांनी मुंबई विद्यापीठातून 2010 मध्ये पत्रकारितेची पदवी घेतली आहे.. तसंच झेव्हियर इन्स्टिट्यूट ऑफ कम्युनिकेशनमधून मास कम्युनिकेशन मराठी या विभागात डिप्लोपा केला आहे

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
तापमानामुळे अंडी महागली! नॉनव्हेज प्रेमींच्या खिशाला महागाईची झळ
egg1 min ago
2
LPG Cylinder Price7 min ago
3
marriage39 min ago
4
Petrol Diesel Price Today52 min ago
5
FIFA World Cup 2026 Final1 hr ago