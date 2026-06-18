Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

MUMBAI : महानगरपालिका प्रशासनाने मुंबईतील अनधिकृत शाळांवर कारवाईचा बडगा उगारला असून संबंधित शाळांविरोधात पोलीस ठाण्यात गुन्हे नोंदविण्यास सुरुवात केली आहे. महापालिकेच्या एम पूर्व विभागातील ३६ शाळांवर नुकतेच पोलीस ठाण्यात गुन्हे नोंदविण्यात आले. मालाडमधील शाळांविरोधातही पालिकेने बुधवारी पोलीस ठाण्यात तक्रार केली. दरम्यान, अनधिकृत शाळेतून कोणताही विद्यार्थी प्रवेशासाठी आल्यास त्याला तात्काळ शाळेत प्रवेश देण्याचे आदेश शिक्षण विभागाने महापालिका शाळा व अनुदानित – विनाअनुदानित शाळांच्या मुख्याध्यापकांना दिले आहेत
PUNE : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील मेस बंद करण्यात आलीयं... मध्यवर्ती भोजनगृह चालवणाऱ्या मे श्री स्वामी समर्थ भोजनालय अँड केटरिंग सर्विसेसचा अन्न परवाना अन्न आणि औषध प्रशासनाने निलंबित केला.... अन्नसुरक्षाशी संबंधित गंभीर त्रुटी आढळून आल्याने ही कारवाई करण्यात आली ... एफडीएचे आयुक्त तुकाराम मुंढेंच्या निर्देशाने ही कारवाई करण्यात आली ..... या भोजनगृहाची अन्नसुरक्षा अधिकाऱ्यांनी 16 जूनला तपासणी केली.... तपासणी दरम्यान अनेक गंभीर त्रुटी आढळून आल्या .... त्यामुळे अन्नसुरक्षतेस बाधा निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने कारवाई केली...