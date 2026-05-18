Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

LIVE Updates on 18 MAY महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.
Written ByAashish UdasUpdated byAashish Udas
Published: May 18, 2026, 06:56 AM IST|Updated: May 18, 2026, 09:57 AM IST
18 May 2026 09:56 AM (IST)

वर्धा, अमरावती ठरलं राज्यातील सर्वात उष्ण शहरं

WARDHA, AMRAVATI HEAT : वर्धा आणि अमरावती ही राज्यातील सर्वाधिक उष्ण शहरं ठरलीत...... या दोन्ही शहरांमध्ये पारा 46 अंशावर पोहोचलाय.. दक्षिण अंदमान मध्ये मान्सून पोहोचला आहे अशी घोषणा भारतीय हवामान खात्याने केली आहे. मात्र दुसरीकडे पश्चिम विदर्भात सूर्य पार तळपला असून मोठ्या प्रमाणात आग ओकत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे पारा 46 अंशावर गेलाय.. पश्चिम विदर्भात पुढील 5 दिवस उष्णतेची लाट कायम राहण्याची शक्यता आहे. 23 मेनंतर विदर्भात मानसुनपुर्व पावसाच्या सरी कोसळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे 24 मेपासून तापमानात घट होईल असा अंदाज हवामान खात्यानं वर्तवलाय..

18 May 2026 09:55 AM (IST)

विदर्भात उष्णतेचा जोर सर्वाधिक

STATE HEAT : राज्यात उन्हाचा तडाखा वाढलाय. विदर्भातील अकोला-वर्ध्यात तर तापमान थेट 46 अंशावर गेलंय. विदर्भ आणि मराठवाड्यात उष्णतेची लाट अधिक तीव्र असल्याचे दिसते. राज्यातील तब्बल 15 शहरांमध्ये कमाल तापमान 40 अंश सेल्सिअसपेक्षा जास्त नोंदवण्यात आले. त्यात अमरावती, परभणी, नागपूर, यवतमाळ, ब्रह्मपुरी, जळगाव, वाशीम, छत्रपती संभाजीनगर यांसारख्या शहरांचा समावेश आहे. मराठवाड्यातही परभणी आणि छत्रपती संभाजीनगर येथे पारा चांगलाच वाढल्याचे दिसून आले. पश्चिम महाराष्ट्रातील सोलापूरमध्ये ४४ अंश, तर साताऱ्यात ४०.२ अंश तापमानाची नोंद झाली.

18 May 2026 09:47 AM (IST)

बुलढाण्यातील रोहणा आरोग्य केंद्रात अस्वच्छता

BULDHANA : बुलढाणा जिल्ह्यातील रोहणा प्राथमिक आरोग्य केंद्रात घाणीचं साम्राज्य पाहायला मिळतंय. आरोग्य केंद्र परिसरात मोठ्या प्रमाणावर दारूच्या बाटल्यांचा खच तसंच वैद्यकीय वेस्ट मटेरियल पडून असल्याचं चित्र समोर आलंय. परिसरात अस्वच्छता पसरल्याने रुग्ण आणि नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यावरून आरोग्य विभागाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. 

18 May 2026 09:45 AM (IST)

शुभम खैरनारचं टार्गेट होते श्रीमंत पालक

NEET - SHUBHAM KHAIRNAR : नीट प्रवेश परीक्षेत देशभरात खळबळ उडवून देणाऱ्या पेपरफुटीचे धागेदोरे आता उत्तर महाराष्ट्रात येऊन पोहोचले आहेत. या रॅकेटची सर्व जबाबदारी शुभम खैरनारकडे असल्याची धक्कादायक माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली. पैशांच्या जोरावर आपल्या अभ्यासात कच्च्या मुलांना डॉक्टर बनवू पाहणाऱ्या बड्या धेंडांना गाठून कोट्यवधी रुपयांची डील केल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. शुभम खैरनारचा डोळा अशा विद्यार्थ्यांवर आणि पालकांवर होता, जे आर्थिकदृष्ट्या प्रचंड श्रीमंत आहेत; मात्र त्यांचे पाल्य अभ्यासात अत्यंत सुमार आहेत. मुलाला डॉक्टर बनवण्याकरिता पाहिजे तेवढी किंमत मोजून पेपर घेतल्याचा संशय आहे. या हायटेक रॅकेटमध्ये नामंकित कोचिंग क्लासेसच्या संचालकांची भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात आली आहे. क्लासेसचे संचालक १० वी आणि १२ वीमधील गुणांच्या आधारे कमी गुण मिळालेल्या, पण ''''नीट''''ची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना हेरून ''''मुलाची प्रगती सुमार आहे, पण चिंता नाही'''' असे सांगून पालकांना थेट शुभमचा रेफरन्स देत होते. याआड मोठ्या कमिशनच्या टक्केवारीचा संशय व्यक्त होत आहे. त्यासाठी विविध बँक खात्यांचीही तपासणी केली जात आहे, ज्यातून शुभमकडे मोठ्या रकमा वर्ग झाल्या आहेत.

18 May 2026 09:29 AM (IST)

अशोक खरातला आज सिन्नर न्यायालयात हजर करणार

ASHOK KHARAT : भोंदूबाबा अशोक खरातची पोलीस कोठडी आज संपणार आहे..खरातला आज सिन्नर न्यायालयात हजर केलं जाणार आहे..पोलिसांकडून खरातला पुन्हा कोठडीची मागणी केली जाण्याची शक्यता आहे.. त्यामुळे खरातला पुन्हा कोठडी मिळणार का? हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.. 

18 May 2026 08:12 AM (IST)

केरळममध्ये आज नव्या मंत्रिमंडळाचा शपथविधी

KERALAM : केरळमचे नवे मुख्यमंत्री म्हणून व्ही.डी.सतीशन आज मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेणार आहेत..त्यांच्याबरोबर २१ मंत्री देखील मंत्रि‍पदाची शपथ घेणार आहेत. या शपथविधी सोहळ्याला राहुला गांधी, मल्लीकार्जून खरगे यांच्यासह काँग्रेसशासीत राज्यांचे मुख्यमंत्री उपस्थित राहणार आहेत.. केरळम विधानसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेसप्रणीत यूडीएफ आघाडीला मोठं यश मिळाल्यानंतर देखील जवळपास दहा दिवस केरळच्या मुख्यमंत्री पदावरून अनेक राजकीय घडामोडी पाहायला मिळाल्या. केरळमचा मुख्यमंत्री कोण होणार? याबाबत दहा दिवस चर्चा सुरू होत्या. मुख्यमंत्री निवडीवरुन काँग्रेसच्या सुरू असलेल्या बैठकांमधून ठोस निर्णय होत नव्हता. कारण के.सी. वेणूगोपाल, रमेश चेन्नीथला आणि व्ही.डी.सतीशन यांच्यात रस्सीखेच सुरू असल्याच्या चर्चा रंगल्या होत्या. मात्र, त्यानंतर अखेर काँग्रेस नेतृत्वाने व्ही.डी.सतीशन यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केलं.

18 May 2026 07:17 AM (IST)

नागपूरच्या कोठीरोड महाल भागात गोळीबार

NAGPUR : गोळीबाराच्या घटनेनं राज्याची उपराजधानी नागपूर हादरलीये.. नागपूरच्या कोठीरोड महाल भागात गोळीबार झालाय..  रात्री साडेअकरा ते बाराच्या सुमारास तीन बाईकवर आलेल्या सहा जणांनी या भागात दोनवेळा गोळीबार केलाय.. रवी मोहतो आणि गंगा काकडे या दोघांनी हा गोळीबार केल्याची माहिती पोलिसांनी दिलीये.. हे दोघेही रेकॉर्डवरील गुन्हेगार असून वर्चस्व आणि दहशत पसरवण्यासाठी हा गोळीबार करण्यात आल्याची माहिती पोलिसांनी दिलीये. कोतवाली पोलीस या घटनेचा अधिक तपास करत आहेत.

