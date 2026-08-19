Maharashtra Breaking News LIVE : 19 ऑगस्ट 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

JUNNAR : जुन्नरमध्ये नसरापूरच्या घटनेची पुनरावृत्ती झालीये.. जुन्नर तालुक्यातील पिंपळवंडी येथे साडेनऊ वर्षांच्या चिमुरडीवर लैंगिक अत्याचार करून तिची निर्घृण हत्या करण्यात आलीये.. शेजारीच राहणाऱ्या एका तरुणाने साडेनऊ वर्षांच्या अल्पवयीन मुलीला ओळखीचा गैरफायदा घेत गावातून बाहेर नेले. त्यानंतर उसाच्या शेताजवळ तिच्यावर पाशवी लैंगिक अत्याचार करून तिचा गळा दाबून खून केला. मुलगी बेपत्ता असल्याची तक्रार कुटुंबीयांनी दिल्यानंतर पोलिसांनी सीसीटीव्ही आणि स्थानिक माहितीच्या आधारे अवघ्या काही तासांत संशयित आरोपीला ताब्यात घेतलंय.. घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पुणे जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक संदीप गिल यांनी फॉरेन्सिक पथकासह घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली असून पंचनाम्याचे काम पूर्ण केले आहे. या घटनेमुळे पिंपळवंडी परिसरात प्रचंड संतापाचे वातावरण असून आरोपीला फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी ग्रामस्थ करत आहेत.
MUMBAI BEST : मुंबईची लाईफलाईन मानल्या जाणाऱ्या 'बेस्ट' (BEST) उपक्रमाच्या तब्बल २२ बस आगारांच्या सुमारे 28 हजार कोटी रुपयांच्या पुनर्विकासाच्या आणि आधुनिकीकरणाच्या महत्त्वाकांक्षी प्रस्तावाला बेस्ट समितीत मंजुरी देण्यात आली आहे. सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी अर्थात PPP तत्त्वावर हा पुनर्विकास केला जाणार असून, आगारांची मूळ जमीन बेस्टच्या मालकीचीच राहील...
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KOLKATA : कोलकातामध्ये भीषण आग लागलीये.. कोलकाताच्या मिर्जा गालिब स्ट्रीटवरील एका हॉटेलमध्ये पहाटे भीषण आग लागली. या दुर्घटनेत ९ जणांचा मृत्यू झाल्याची भीती व्यक्त केली जात असून, काही जण गंभीर जखमी झाले आहेत. आग विझवण्यासाठी अग्निशामक दलाच्या चार गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या होत्या आणि त्यांनी आगीवर नियंत्रण मिळवले आहे. प्राथमिक अंदाजानुसार शॉर्ट सर्किटमुळे ही आग लागल्याची शक्यता वर्तवण्यात आलीये.
MUMBAI : मुंबईकरांसाठी मोठी बातमी, ओसी वीना रखडलेल्या इमारतींचा मार्ग मोकळा झालाय.. ओसीसंदर्भातील प्रस्तावाला मुंबई महापालिका सभागृहानं मंजुरी दिलीये.. महापालिका सभागृहात रात्री उशीरा याबाबत महत्वपूर्ण प्रस्ताव मंजूर करण्यात आलाय.. यामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या इमारतींच्या ओसी प्रक्रियेला गती मिळणार आहे.. तसंच जुन्या आणि पुनर्विकसित इमारतींच्या ओसीचा प्रश्न मार्गी लागण्याची शक्यता आहे.. यामुळे ओसीअभावी अडचणीत असलेल्या रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे..
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NTA KARVAI : NTAनं मोठी कारवाई केलीय. पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता वाढविण्याच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून सहाशे विषयतज्ज्ञ हटवण्यात आलंय.. तीन विषयांची UGC-NETची परीक्षा रद्द झाल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आलाय.. सहाशे विषयतज्ज्ञ हटवल्यानंतर ताबडतोब नवे विषयतज्ज्ञ नेमण्यात येणार आहेत. तसंच प्रश्नपत्रिका तपासणीसाठी चार स्तरीय पद्धत राबवली जाणार आहे. 2 ते 3 आठवड्यात 25 नवे अधिकारी नियुक्त करण्यात येणार आहेत. तसंच एनटीएच्या ऑफिसचंही स्थलांतर होणार असून त्याला CISFची सुरक्षा देण्यात येणार आहे.
FOOTBALL MAIDAN AARKASHAN : वांद्रे रेक्लमेशन इथल्या 8 हजार 450 चौरस मीटर क्षेत्राच्या प्रसिद्ध नेव्हिल डिसोझा फुटबॉल मैदानावरील खेळाचं मैदान आरक्षण बदलून तिथं 'कन्व्हेन्शन सेंटर' उभारण्याच्या प्रस्तावाला मंगळवारी पालिका सभागृहाने मंजुरी दिली. मुंबई महापालिकेच्या महासभेत हा प्रस्ताव चर्चेसाठी आला असता, सत्ताधारी आघाडीने बहुमताच्या जोरावर मंजूर करून घेतला. या प्रकरणाशी संबंधित याचिका न्यायालयात प्रलंबित असताना महापालिका मैदानाचे आरक्षण बदलण्याची प्रक्रिया कोणत्या आधारावर पुढे नेत आहे, असा सवाल काँग्रेसनं सभागृहात उपस्थित केलाय.
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EL NINO : देशात एल-निनोचं संकट आणखी गहिरं झालंय. त्यामुळे आता दुष्काळाचा धोका वाढण्याची भीती व्यक्त करण्यात येतेय. देशात यंदा केवळ 85 टक्के पाऊस होण्याची भीती वर्तवण्यात येतेय... एल निनोचं प्रमाण वाढल्यानं पाऊसमान घटणार आहे. परिणामी ऐन पावसाळ्यात दुष्काळाची भीती वाढण्याची शक्यता आहे..
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