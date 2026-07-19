Maharashtra Breaking News LIVE : 19 जुलै 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

Ramesh Mhatre : डोंबिवलीमधील डॉक्टर मारहाण प्रकरणातील आरोपी रमेश म्हात्रेचा जामीन उच्च न्यायालयाकडून रद्द करण्यात आलाय.. तसेच आज संध्याकाळी 5पर्यंत रमेश म्हात्रेनं पोलिसांना शरण जावं, अन्यथा त्यांच्या मालमत्तांवर टाच आणली जावी,असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेत..तसंच डॉक्टरांना संप मागे घेण्याचं आवाहनही न्यायाल केलंय..
Nashik : नाशिकचे माजी महापौर अशोक मुर्तडक यांच्या कुटुंबाची तब्बल २०० तोळे सोन्याची फसवणूक झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. घरातील सोन्याचे दागिने दुप्पट करून देण्याचे आमिष दाखवत एका सराफ व्यावसायिकाने हा गंडा घातल्याचा आरोप असून, पंचवटी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
Delhi : संसदेचं उद्यापासून पावसाळी अधिवेशन...अधिवेशनाआधी आज दिल्लीत सर्वपक्षीय बैठक...केंद्र सरकारने बोलावली सर्वपक्षीय बैठक...सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणाचा मुद्दा गाजणार...जंतरमंतरवरील कारवाईवरून बैठकीत खडाजंगीची शक्यता
Mumbai : चेंबूरमधील झाड दुर्घटनेच्या अहवालावरून राजकारण तापलेले असताना या गदारोळात साकीनाका येथे मॅनहोलमध्ये पडून एका व्यक्तीचा मृत्यू झाल्याच्या दुर्घटनेचा चौकशी अहवाल मात्र रखडला आहे... दुर्घटनेला 15 दिवस उलटून गेले तरी अद्याप प्रशासनाने अहवाल जाहीर केलेला नाही...साकीनाका येथील खैरानी भागात मॅनहोलवर संरक्षक जाळी बसवण्याची काम सुरू असताना 2 जुलै रोजी असलम इसाक शेख तिथून जात होते व अचानक ते मॅनहोलमध्ये पडले आणि वाहून गेले... १०० मीटर अंतरावर असलेल्या दुसऱ्या मॅनहोलमध्ये त्यांचा मृतदेह मिळाला... या दुर्घटनेची पालिका आयुक्त आश्विनी भिडे यांनी गंभीर दखल घेतली व या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचे आदेश दिले. चौकशीचा अहवाल सात दिवसांत देण्याचे आदेशही पालिका आयुक्तांनी दुर्घटनेच्या दिवशी दिले होते... चौकशीसाठी समितीही स्थापन करण्यात आली होती... मात्र दुर्घटनेला १५ दिवसांपेक्षा अधिक कालावधी उलटल्यानंतरही या घटनेचा चौकशी अहवाल प्रशासनाने जाहीर केलेला नाही...
Buldhana : बुलढाण्यातील मलकापूरमध्ये धारदार शस्त्रांचा धाक दाखवून १९ वर्षीय विवाहितेवर दोघांनी अत्याचार केल्याची घटना समोर आली.. या प्रकरणी मलकापूर ग्रामीण पोलिस ठाण्यात दोन अज्ञात आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, आरोपींच्या शोधासाठी पोलिसांनी पाच विशेष पथके नियुक्त केली आहेत.... पीडित महिला आणि तिचा पती शेतातील घरात राहत होते...इथं रात्री दोघेही घरात असताना दोन अज्ञात व्यक्तींनी दरवाजा तोडून जबरदस्तीने प्रवेश केला.. त्यापैकी एकाच्या हातात चाकू, तर दुसऱ्याच्या हातात विळा होता... शस्त्रांचा धाक दाखवत आरोपींनी मोबाइल फोन आणि रोख रक्कम हिसकावून घेतल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.. त्यानंतर आरोपींनी पती- पत्नीला घराबाहेर शेतात ओढत नेले.. तेथे पतीला रोखून धरत दोघांनी महिलेवर अत्याचार केलाय...दरम्यान पोलिसांकडून आरोपींचा शोध सुरु आहे...
Ashok Kharat : भोंदू अशोक खरातभोवती ईडीने आता फास अधिक घट्ट करत खरातसह त्याच्या पत्नीची १९ कोटी २० लाख रुपयांची स्थावर मालमत्ता जप्त केलीय. यापूर्वी एप्रिल आणि मे २०२६ मध्ये करण्यात आलेल्या छाप्यांदरम्यान १७ कोटी ७० लाख रुपयांची मालमत्ता, बैंक लॉकरमधील ठेवी आणि वाहनं जप्त केली होती. त्यामुळे या प्रकरणात आतापर्यंत एकूण ३६ कोटी ९० लाख रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आलीये. खरात याने भाविकांच्या धार्मिक श्रद्धेचा गैरफायदा घेतल्याचे उघड झालंय. यासाठी खंडणी, फसवणूक आणि धमकावण्यात आल्याचे ईडीने म्हटले आहे.
Rain Alert : राज्यात पाऊस पुन्हा कमबॅक करणार आहे.. पुणे सातारा सोलापूर अहिल्यानगरमध्ये मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आलाय..तर मराठवाडा आणि विदर्भातही जोरदार पाऊस बरसण्याचा अंदाज आहे...जुलै महिना संपत आला तरी मराठवाड्यात अद्याप समाधानकारक पाऊस झाला नाही..अनेक ठिकाणी अद्याप पेरण्यादेखील झाल्या नाहीत.. काही ठिकाणी पेरण्या झाल्या असल्या तरी पावसाने दडी दिल्याने दुबार पेरणीचं संकट उभ ठाकलंय..शेतकरी चातकाप्रमाणे आभाळाकडे आस लाऊन बसलाय..आता पाऊस पुन्हा सक्रिय होणार असल्याने शेतक-यांच्या आशा पुन्हा पल्लवीत झाल्या आहेत..
Mumbai : मुंबईत महिनाभरात ९०२ झाडे उन्मळून पडली, तर १ हजार २५१ फांद्या तुटून पडल्याची माहिती मुंबई महापालिका प्रशासनाने जाहीर केली... महानगरपालिका क्षेत्रात ३६७ झाडे उन्मळून पडली तर खासगी क्षेत्रात ५२४ झाडे पडली. त्यामुळे झाडांच्या फाद्या छाटणीच्या कामाबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होऊ लागले आहे...
यावर्षी पावसाळ्यात झाड अंगावर पडून तिघांचा मृत्यू झाला आहे...तर चेंबूर येथील दुर्घटनेत शाळेच्या बसवर झाड पडून एका शाळकरी मुलाचा जीव गेला. त्यामुळे पालिका प्रशासनावर मोठ्या प्रमाणावर टीका होत आहे. या प्रकरणी तयार करण्यात आलेल्या चौकशी अहवालात अधिकाऱ्यांना निर्दोष सोडल्यावरून सत्ताधाऱ्यांनीच प्रशासनाचा अहवाल फेटाळला आहे. त्यामुळे झाडे व फांद्या पडण्याच्या दुर्घटनांचे गांभीर्य वाढले आहे.
Sonam Wangchuk : सोनम वांगचुक यांच्यासाठी ठाकरे बंधू मैदानात उतरलेत....आज ठाकरे बंधू दादरमधील शिवतीर्थ अर्थात छत्रपती शिवाजी महाराज पार्कमध्ये एकत्र येऊन वांगचुक यांच्या आंदोलनाला सक्रिय पाठिंबा देणार आहेत.. मीनाताई ठाकरे यांच्या पुतळ्यासमोर दोन्ही नेते एकत्र उपस्थित राहणार असून या कार्यक्रमाला शिवसैनिक आणि मनसैनिक मोठ्या संख्येने उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे..जंतरमंतर मैदानावरील दिल्ली पोलिसांनी केलेल्या कारवाईबाबत राज ठाकरे काय बोलणार याकडे सर्वाचं लक्ष लागलंय..