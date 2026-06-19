Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

BJP : सोमवारी भाजप आमदार-खासदारांची बैठक...मुख्यमंत्री घेणार आमदार-खासदारांची बैठक...पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी आमदारांचा क्लास...भाजप प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडणार आमदारांचे रिपोर्ट कार्ड..पक्षाने दिलेल्या कार्यक्रमांकडे दुर्लक्ष करणा-या आमदारांना दिला जाणार इशारा
Pune : पुण्यातील खेड शिवापूर इथल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात रुग्णांना मुदतबाह्य औषधांचं वाटप करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप स्थानिक नागरिकांनी केलाय... वितरित औषधांच्या पॅकेटवरील मुदत संपल्याचं निदर्शनास आल्यानंतर नागरिकांनी संबंधित प्रकाराचे मोबाईलवर चित्रीकरण केलंय... या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झालाय.. या प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी नागरिकांनी केलीये..
Mumbai Water : पाऊस लांबला, मुंबईवर जलसंकट...7 धरणांत अवघा 9.67 टक्के पाणीसाठा...जुलैपासून मुंबईत 25 टक्के पाणीकपात?...प्रशासनाकडून 25 टक्के पाणीकपातीबाबत हालचाली...10 दिवसांत पाऊस न झाल्यास 25 टक्के पाणीकपात अटळ
Mumbai Police : आज दोन्ही शिवसेनेचा वर्धापन दिन सोहळा पार पडणार आहे. या पार्श्वभूमीवर मुंबई शहरात पोलिसांचा कडक बंदोबस्त तैनात करण्यात आलाय़. सध्या ऑपरेशन टायगरच्या चर्चेमुळे मुंबई पोलिस अलर्ट मोडवर आलेत. यामुळे विशेष सर्तकता बाळगली जातेय. ऑपरेशन टायगरमुळे शिवसेना UBT च्या कार्यकर्त्यांकडून निषेध आंदोलन होण्याची शक्यता आहे. दोन्ही गटांचे कार्यकर्ते आमनेसामने येऊन तणाव निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने संवेदनशील ठिकाणी विशेष लक्ष ठेवण्याचे निर्देश आहेत. त्यामुळे मुंबई शहरातील सर्व हालचालींवर पोलिसांची बारकाईने नजर राहणार आहे.
Shivsena Melava : ऑपरेशन टायगरच्या राजकीय गरमागरमीत आज शिवसेनेचा वर्धापन दिन होत आहे...दोन शिवसेनेचे दोन स्वतंत्र मेळावे होणार आहेत...षण्मुखानंद सभागृहात शिवसेना UBTचा वर्धापन दिन तर गोरेगावच्या नेस्को सेंटरमध्ये शिंदेंच्या शिवसेनेचा जाहीर मेळावा पार पडणार आहे...शिवसेना UBTने अस्सल शिवसेनेचा वर्धापन दिन म्हणत शिंदेंना डिवचण्याचा प्रयत्न केलाय...तर जनात शिवसेना, मनात शिवसेना या लाईनसह शिंदेंच्या शिवसेनेकडून मेळाव्याची जय्यत तयारी सुरू आहे... या दोन्ही मेळाव्यांकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचं आणि राजकीय वर्तुळाचं लक्ष असणार आहे...सोबतच ठाकरेंचे फुटीर खासदार मेळाव्याला येणार की नाही हे ही पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे...सोबतच ठाकरे या फुटीर लोकांबाबत काय बोलणार याकडे लक्ष असणार आहे...तसेच एकनाथ शिंदे ऑपरेशन टायगरबाबत काही बोलतात का हे पाहणेही महत्त्वाचं असणार आहे...तसेच फुटलेल्या खासदारांविरोधात असलेल्या रोषामुळे शिवसैनिक आक्रमक होण्याची शक्यता आहे...त्यामुळे मुंबई पोलिसांनीही विशेष खबरदारी घेतलेली दिसतेय..