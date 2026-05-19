Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on 19 MAY महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Written ByAashish UdasUpdated byAashish Udas
Published: May 19, 2026, 07:09 AM IST|Updated: May 19, 2026, 11:24 AM IST
19 May 2026 11:22 AM (IST)

देशात कोचिंग क्लासेस व्यवसाय 20 हजार कोटींवर

COACHING CLASSES : देशातील कोचिंग क्लासेस उद्योगाचं वास्तव समोर आलंय... कोचिंग क्लासेसचा व्यवसाय अंदाजे 20 हजार कोटींवर पोहोचलाय... JEE आणि NEET सारख्या प्रवेशपूर्व परीक्षा आणि ऑनलाईन शिक्षणाच्या वाढत्या मागणीमुळे कोचिंग क्लासेसचा हा व्यवसाय दिवसेंदिवस विस्तारत चाललाय.. देशातील दिल्ली, कोटा, पुणे, हैदराबाद, नागपूर, मुंबई, बंगळुरुसारख्या प्रमुख शहरांमध्ये कोचिंग क्लासेसचं जाळं निर्माण झालंय. यशाचं आमिष दाखवत पालकांकडून कोट्यवधीची लूट केली जाते. त्यामुळे इतका मोठा व्यवसाय करणाऱ्या वर्गांना निकाल देणे क्रमप्राप्त होते. त्यामुळे या वर्गाचे संचालक पेपरफुटीच्या मार्गाचा अवलंब करताना दिसून येतात.

19 May 2026 09:59 AM (IST)

नसरापूर प्रकरणात 21 मेपासून सुनावणी

NASRAPUR CRIME UPDATE : नसरापूर येथील अवघ्या तीन वर्षाच्या बालिकेवर अत्याचार करून तिची निघृण हत्या केल्याच्या घटनेने संपूर्ण महाराष्ट्रात खळबळ उडाली. या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार पुणे येथे विशेष न्यायालय स्थापन करण्यात आले असून, 21 पासून या प्रकरणावर नियमित सुनावणी घेत जलद गतीने या खटल्याची सुनावणी होणार आहे. खटल्याचे गांभीर्य आणि पीडितेचे वय लक्षात घेता ही सुनावणी इन-कॅमेरा घेतली जाणार आहे. जिल्हा न्यायाधीश व विशेष सत्र न्यायाधीश एस. आर. साळुंखे यांच्या विशेष न्यायालयात कडेकोट पोलिस बंदोबस्तात या खटल्याची सुनावणी पार पडणार आहे. ग्रामीण पोलिस अधीक्षक संदीप गिल यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास पथकाने रात्रंदिवस मेहनत घेऊन घटनेच्या अवघ्या १४ दिवसांत तब्बल ११०० पानांचे भक्कम दोषारोपपत्र न्यायालयात सादर केले आहे. सीसीटीव्ही फुटेज, एफ.एस.एल रिपोर्टस, वैद्यकीय अहवाल तसेच पीडितेसोबत आरोपीला शेवटचे बघण्यात आल्याबाबतचा पुरावा यावर दोषारोपपत्र आधारलेले आहे.

19 May 2026 08:59 AM (IST)

भारत रशियाकडूनच तेल खरेदी करणार

INDIA TO PURCHASE CRUED OIL FROM RUSSIA : अमेरिकेने भारतावर लादलेले निर्बंध वा त्यामध्ये दिलेली तात्पुरती सवलत या मुद्द्यांचा विचार न करता भारताने रशियाकडून कच्च्या तेलाची खरेदी सुरूच ठेवली आहे, असे पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या सहसचिव सुजाता शर्मा यांनी सोमवारी आंतर-मंत्रालयीन सचिवांच्या पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले. "अमेरिकेने भारतावरील निर्बंध लादण्यापूर्वी, निर्बंध शिथिल झाले तेव्हाही आणि आत्ताही रशियाकडून कच्च्या तेलाची आपण खरेदी करतच आहोत," असे शर्मा म्हणाल्या.अमेरिकेने भारताला रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी करण्याबाबत दिलेल्या सवलतीची मुदत रविवारी १७ मे रोजी संपुष्टात आली आहे. या निर्बंधांवरील सवलत पुन्हा लागू होईल की नाही ही बाब अजून स्पष्ट झालेली नाही. कदाचित पुन्हा अमेरिकेकडून सवलतीला मुदतवाढ मिळूही शकते. पण, तसे न झाल्यास भारताला दुहेरी आर्थिक ताण सहन करावा लागू शकतो.

19 May 2026 08:05 AM (IST)

प्राध्यापिका मनीषा मांढरे अखेर निलंबित 

NEET CASE : नीट पेपरफुटी प्रकरणात पुण्यातील मॉडर्न कॉलेजची जीवशास्त्राची प्राध्यापिका मनीषा मांढरेला निलंबित करण्यात आलंय.. सीबीआयच्या अटकेनंतर मांढरेला निलंबित करण्यात आलंय.. मॉडर्न कॉलेज प्रशासनाने मांढरेवर निलंबनाची कारवाई केलीये..

19 May 2026 08:02 AM (IST)

उद्या देशभरातील मेडिकल स्टोअर्स बंद

MEDICAL STORES : देशभरातील औषध विक्रेते आणि फार्मासिस्ट संघटना आता ऑनलाइन औषध विक्रीविरोधात उघडपणे आक्रमक झाल्या आहेत. उद्या या औषधविक्रेत्यांनी एकदिवसीय राष्ट्रव्यापी बंदची घोषणा करण्यात आली असून, लाखो मेडिकल दुकाने बंद राहण्याची शक्यता आहे. ऑल इंडिया केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट असोसिएशन यांच्या नेतृत्वाखाली हा आंदोलनात्मक बंद आयोजित करण्यात आला आहे. संघटनेच्या दाव्यानुसार, देशभरातील सुमारे 12 लाख 50 औषध दुकानदार या संपात सहभागी होऊ शकतात. महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांतील स्थानिक केमिस्ट संघटनांनीही या बंदला पाठिंबा दिला आहे. काही राज्यांमध्ये सकाळी 6 ते संध्याकाळी 6 पर्यंत दुकाने बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे.

19 May 2026 08:01 AM (IST)

शासकीय रक्तपेढ्यांमध्ये रक्ताचा तुटवडा

MUMBAI BLOOD SHORTAGE : मुंबईतील शासकीय रक्तपेढ्यांत काही दिवसांपासून अनेक गटाचे रक्त उपलब्ध होत नसल्याने रुग्णांच्या नातेवाईकांना खासगी रक्तपेढ्यांकडे धाव घ्यावी लागत आहे. त्यामुळे रुग्णांच्या नातेवाईकांना आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत आहे. शासकीय रुग्णालयांच्या रक्तपेढ्यांत रक्ताचा तुटवडा असल्याने थॅलेसेमिया रुग्णांच्या अडचणीही वाढल्या आहेत. एप्रिलमध्ये परीक्षा आणि मेमध्ये उन्हाळी सुटीमुळे गावी जाण्याकडे नागरिकांचा असलेला कल असतो. त्यामुळे या दोन महिन्यांमध्ये रक्तदान शिबिरांचे आयोजन केले जात नाही. त्यामुळे रक्तपेढ्यांकडील रक्ताचा साठा कमी होऊन दरवर्षी या कालावधीत रक्ताचा तुटवडा निर्माण होतो. यंदा राज्य रक्त संक्रमण परिषदेकडून मुंबईत रक्ताचा पुरेसा साठा असल्याचा दावा केला जात असला तरी प्रत्यक्षात सरकारी रुग्णालयांत फारच कमी रक्तसाठा उपलब्ध आहे. सहज उपलब्ध होणाऱ्या A या गटाचे रक्तही अनेक शासकीय रुग्णालयात उपलब्ध नाही. त्यामुळे नागरिकांनी रक्तदान करावं असं आवाहन रुग्णालयांकडून करण्यात आलंय. 

19 May 2026 08:00 AM (IST)

सोनं-चांदी आयातीत मोठी वाढ

GOLD & SILVER : उच्च दर असूनही भारतात सोन्याच्या आयातीत एप्रिल महिन्यात मोठी वाढ झाली आहे..... एप्रिलमध्ये देशाची सोन्याची आयात तब्बल 81 टक्क्यांनी वाढून ५.६२ अब्ज डॉलरवर पोहोचली आहे... तर चांदीच्या आयातीत 157  टक्क्यांहून अधिक वाढ नोंदवली गेली आहे.... वाढत्या आयातीमुळे देशाची व्यापार तूटही उच्चांकावर गेली आहे......

19 May 2026 07:58 AM (IST)

एसटीची भाडेवाढ अटळ

ST TICKET : वाढत्या इंधन दरांमुळे राज्य परिवहन महामंडळाच्या आर्थिक अडचणीत भर पडली असून, प्रवासी भाडेवाढीचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे. कर्मचारी वेतन, महागाई भत्ता, एसटीचा संचित तोटा, घटलेले उत्पन्न या सर्व बाबींमुळे एसटी महामंडळ आर्थिक गर्तेत अडकले आहे. आगामी एसटी तिकीट दरवाढ ५ रुपयांच्या पटीत करण्याची मागणी एसटी कर्मचारी संघटनांनी केली आहे. त्यामुळे एसटीची भाडेवाढ अटळ आहे. परिणामी, महागाईने ग्रस्त असलेल्या नागरिकांच्या खिशाला आणखी कात्री लागणार आहे.

19 May 2026 07:56 AM (IST)

खरातचा ताबा घेण्यासाठी ED अ‍ॅक्शन मोडवर

ASHOK KHARAT CASE : भोंदू अशोक खरातला ताब्यात घेण्यासाठी ईडी अ‍ॅक्शन मोडवर आलीये... 70 कोटींची फसवणूक आणि मनी लाँड्रिंग प्रकरणी ईडीनं नाशिक कोर्टाकडे खरातचा ताबा देण्याची मागणी केलीये.. नाशिकमध्ये ईडीची न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण झाली असून नाशिक न्यायालयाचे अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी देवकर यांनी खरातचा ताबा देण्याची ईडीची विनंती मान्य केलीय.. त्यामुळे आज ईडीचं पथक नाशिकमध्ये जाऊन खरातचा ताबा घेणार आहे.. त्यानंतर खरातला PMLA कोर्टात केले जाणार हजर केलं जाणार आहे.. 

  • News
