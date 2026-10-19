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Maharashtra Breaking News LIVE : 19 ऑक्टोबर 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on 19 OCTOBER  महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Written ByAashish Udas
Published: Oct 19, 2026, 07:37 AM IST|Updated: Oct 19, 2026, 08:34 AM IST
Maharashtra Breaking News LIVE : 19 ऑक्टोबर 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर
19 October 2026 08:13 AM (IST)

अभिनेता टायगर श्रॉफच्या कारवर गोळीबार प्रकरणी गुन्हा दाखल

Tiger Shroff : अभिनेता टायगर श्रॉफच्या कारवर गोळीबार प्रकरण...जुहू पोलिसांकडून 3 अज्ञातांविरोधात गुन्हा दाखल
 

19 October 2026 07:41 AM (IST)

गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीसाठी आज मतमोजणी

Kolhapur : गोकुळचा कारभारी कोण होणार, हे आज स्पष्ट होणारेय...कोल्हापूरच्या गोकुळ दूध संघ निवडणुकीसाठी सकाळी 8 वाजल्यापासून मतमोजणी सुरु होईल...एकूण 25 संचालकांच्या जागांसाठी 50 उमेदवार निवडणूक रिंगणात आहेत...गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीसाठी 99.88 टक्के मतदान पार पडलं...जवळपास 5 हजार 416 मतदारांनी आपला मतदानाचा हक्क बजावलाय...या निवडणुकीसाठी मंत्री हसन मुश्रीफ, मंत्री चंद्रकांत पाटील, खासदार धनंजय महाडिक, जिल्ह्यातील महायुतीचे आमदार आणि समविचारी आघाडीचे नेते सतेज पाटील या दिग्गजांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे...दरम्यान गोकुळचा गुलाल कोण उधळणार, याकडे लक्ष लागून आहे...

19 October 2026 07:37 AM (IST)

अभिनेता टायगर श्रॉफच्या कारवर गोळीबार

Tiger Shroff : बॉलिवूड अभिनेता टायगर श्रॉफच्या कारवर रविवारी रात्री गोळीबार झालाय...मुंबईतील जुहू परिसरातील पुष्पा पार्कजवळ दुचाकीवरुन आलेल्या तिघांनी त्याच्या कारवर अंदाधुंद गोळीबार केलाय... फुटबॉल खेळून टायगर श्रॉफ मैदानातून बाहेर पडत असताना त्याच्या कारवर अचानक हा हल्ला करण्यात आला....हल्ल्यात टायगर श्रॉफ सुरक्षित असून त्याच्या चालकासह आणखी एक जण जखमी झाल्याची माहिती आहे...दरम्यान बिश्नोई गँगने हल्ल्याची जबाबदारीस्वीकारली आहे...त्याबाबत सोशल मीडियावर एक ऑडिओ क्लिप पोस्ट करण्यात आलीय...

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About the Author

Aashish Udas

Aashish Udas

आशिष उदास झी 24 तास चॅनेलमध्ये असिस्टंट प्रोड्युसर पदावर कार्यरत आहे. आशिष यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. ते झी 24 तास चॅनेलमध्ये आऊटपूट विभागात काम करत आहेत. आशिष यांना क्रीडा क्षेत्रात विशेष आवड आहे. त्यात विशेष करुन क्रिकेटशी संबंधित महत्त्वाच्या बातम्यांची माहिती असते.. तसंच आशिष इतर खेळांसंबंधित घडामोडींचे अपडेट ठेवत असतात.

करिअरची सुरुवात

आशिष यांनी नोव्हेंबर 2012 पासून मीडिया क्षेत्रात आहेत.. त्यांनी टीव्ही9 मराठी या वृत्तवाहिनीद्वारे आपल्या मीडिया करिअरची सुरुवात केली. त्यानंतर त्यांनी 2013मध्ये झी 24 तासमध्ये जॉईन केलं. आशिष झी 24 तासमध्ये आऊटपूट विभागात टीकर, स्पीड न्यूज आणि जनरल न्यूजसाठी काम करतात. तसंच क्रिकेट संबंधित घडामोडी असो किंवा इतर क्रीडा क्षेत्राशी निगडित घडामोडींवर लाईव्हही दिलंय. 

शैक्षणिक पार्श्वभूमी

आशिष यांनी मुंबई विद्यापीठातून 2010 मध्ये पत्रकारितेची पदवी घेतली आहे.. तसंच झेव्हियर इन्स्टिट्यूट ऑफ कम्युनिकेशनमधून मास कम्युनिकेशन मराठी या विभागात डिप्लोपा केला आहे

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