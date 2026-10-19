Maharashtra Breaking News LIVE : 19 ऑक्टोबर 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

Tiger Shroff : अभिनेता टायगर श्रॉफच्या कारवर गोळीबार प्रकरण...जुहू पोलिसांकडून 3 अज्ञातांविरोधात गुन्हा दाखल
Kolhapur : गोकुळचा कारभारी कोण होणार, हे आज स्पष्ट होणारेय...कोल्हापूरच्या गोकुळ दूध संघ निवडणुकीसाठी सकाळी 8 वाजल्यापासून मतमोजणी सुरु होईल...एकूण 25 संचालकांच्या जागांसाठी 50 उमेदवार निवडणूक रिंगणात आहेत...गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीसाठी 99.88 टक्के मतदान पार पडलं...जवळपास 5 हजार 416 मतदारांनी आपला मतदानाचा हक्क बजावलाय...या निवडणुकीसाठी मंत्री हसन मुश्रीफ, मंत्री चंद्रकांत पाटील, खासदार धनंजय महाडिक, जिल्ह्यातील महायुतीचे आमदार आणि समविचारी आघाडीचे नेते सतेज पाटील या दिग्गजांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे...दरम्यान गोकुळचा गुलाल कोण उधळणार, याकडे लक्ष लागून आहे...
Tiger Shroff : बॉलिवूड अभिनेता टायगर श्रॉफच्या कारवर रविवारी रात्री गोळीबार झालाय...मुंबईतील जुहू परिसरातील पुष्पा पार्कजवळ दुचाकीवरुन आलेल्या तिघांनी त्याच्या कारवर अंदाधुंद गोळीबार केलाय... फुटबॉल खेळून टायगर श्रॉफ मैदानातून बाहेर पडत असताना त्याच्या कारवर अचानक हा हल्ला करण्यात आला....हल्ल्यात टायगर श्रॉफ सुरक्षित असून त्याच्या चालकासह आणखी एक जण जखमी झाल्याची माहिती आहे...दरम्यान बिश्नोई गँगने हल्ल्याची जबाबदारीस्वीकारली आहे...त्याबाबत सोशल मीडियावर एक ऑडिओ क्लिप पोस्ट करण्यात आलीय...