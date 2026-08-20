Add Zee Business As A Preferred Source
App
Live Now

Maharashtra Breaking News LIVE : 20 ऑगस्ट 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on 20 AUGUST महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Written ByAashish Udas
Published: Aug 20, 2026, 07:41 AM IST|Updated: Aug 20, 2026, 10:03 AM IST
Maharashtra Breaking News LIVE : 20 ऑगस्ट 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर
20 August 2026 09:48 AM (IST)

कोकण म्हाडाची लॉटरी अडचणीत

Mhada Home : मुंबई महानगर प्रदेशात म्हणजे ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, वसई-विरारमध्ये राहणाऱ्या आणि स्वतःच्या हक्काच्या घराचे स्वप्न पाहणाऱ्या सर्वसामान्यांसाठी धक्कादायक माहिती आहे. यंदा दिवाळीत म्हाडाच्या कोकण मंडळाकडून निघणारी सुमारे ६ हजार घरांची लॉटरी आता अडचणीत सापडली आहे. नगर विकास विभागाच्या प्रस्तावानुसार २० टक्के योजनेअंतर्गत मिळणारी परवडणारी घरे 'म्हाडा'कडे हस्तांतरित न होता, संबंधित स्थानिक नियोजन प्राधिकरणांकडे म्हणजे पालिका किंवा स्थानिक विकास प्राधिकरणाकडे सुपूर्द केली जातील. त्यामुळे म्हाडाला घरे मिळणे कठीण होणार आहे. कोकण मंडळ या माध्यमातून दरवर्षी हजारो परवडणारी घरे नागरिकांसाठी लॉटरीद्वारे उपलब्ध करून देत होते. मात्र आता ही घरे थेट महापालिका किंवा स्थानिक प्राधिकरणांकडे जाणार असल्याने म्हाडाच्या कोकण मंडळाच्या ताब्यातील घरांची संख्या मोठ्या प्रमाणात घटणार आहे. दरम्यान, कोकण मंडळाकडे याबाबत प्रतिक्रिया विचारण्यासाठी संपर्क साधण्यात आला. मात्र प्रतिक्रिया प्राप्त झाली नाही.

20 August 2026 09:17 AM (IST)

नाशिकमध्ये एडिस डासांची दहशत

Nashik : पावसाने विश्रांती घेताच नाशिकमध्ये साथीच्या आजारांनी डोकं वर काढलंय.. डेंग्यूसह मलेरीया, चिकनगुनियाच्या रुग्णसंख्येत मोठी वाढ होऊ लागलीये.. एडिस डासांची संख्या वाढल्यानं नाशिक जिल्ह्यातल 15 गावं हाय रिस्कवर आहेत.. शहरात डेंग्यूसह साथीच्या आजारांचा प्रकोप वाढल्यानंतर महापालिकेचा मलेरिया विभाग अॅक्शन मोड वर आला आहे.या प्रकरणी शासकीय कार्यालयांसह एकूण २०८ आस्थापनांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.

20 August 2026 08:45 AM (IST)

पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना मिळणार मोफत दप्तर

School Bag : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना आता मोफत दप्तर मिळणार आहे. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने या योजनेला प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. जवळपास 41 लाख ४३ हजार विद्यार्थ्यांना त्याचा लाभ मिळेल. विद्यमान योजनेअंतर्गत दप्तरांचे वाटप केले जाईल. ज्या पालिकांकडून त्यांच्या स्वनिधीतून विद्यार्थ्यांना दप्तर किंवा त्यासाठीची रक्कम दिली जाते, त्या शाळांना राज्यस्तरीय योजनेचा लाभ मिळणार नाही.

20 August 2026 08:07 AM (IST)

मुंबईत टॅक्सी चालकाची मुजोरी

Mumbai : आजपासून मुंबईत मराठी न येणा-या रिक्षा-टॅक्सी चालकांवर कारवाई सुरु करण्यात येणार आहे.. मात्र असं असलं तरी कारवाईच्या पहिल्याच दिवशी मुंबईत एका टॅक्सीचालकाची मुजोरी दिसून आली... प्रवाशाने ओटीपी मराठीत सांगितल्यावर कॅबचालकानं प्रवाशासोबत वाद घातला.. ओटीपी इंग्रजीतूनच सांगावा असा आग्रह या टॅक्सीचालकानं केला.. इतकच नाही तर टॅक्सीचालकानं प्रवाशावर आरेरावीही केल्याचं या व्हिडिओतून दिसून येतंय.. आता या मुजोर टॅक्सी चालकावर काय कारवाई होते याकडे सा-यांचं लक्ष लागलंय.

20 August 2026 07:44 AM (IST)

राज्यावर चिंतेचे ढग, पावसाची तूट वाढतेय

Rain : महाराष्ट्रावर चिंतेचे ढग दाटून आलेत. राज्यातील अनेक जिल्ह्यांत सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाल्यानं चिंता वाढलीये. गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात कमी पावसाचे भाग हळूहळू वाढत चालले आहेत. ऑगस्टच्या सुरुवातीपासून अनेक भागांत पावसाने ओढ दिल्यामुळे पूर्वी समाधानकारक स्थितीत असणारे भाग आता हळूहळू तुटीत जात आहेत. मराठवाड्यातील बीड, हिंगोली, जालना, लातूर, विदर्भातील अमरावती, नागपूर, वर्धा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील नंदुरबार जिल्ह्यांमध्ये सरासरीपेक्षा खूपच कमी पाऊस झालाय. पुणे, नाशिक आणि कोकण-मुंबईचा काही भाग वगळता, उर्वरित महाराष्ट्रात पावसाचे प्रमाण सरासरीपेक्षा कमी नोंदवले गेले आहे. पावसाचा हा खंड असाच राहिल्यास बळीराजा आणि पिकांसाठी येणारे दिवस अधिक आव्हानात्मक ठरू शकतात.

20 August 2026 07:42 AM (IST)

शिवसेना पक्ष,चिन्हावर आज सुनावणी

Maharashtra Politics : शिवसेना पक्ष आणि चिन्हासंदर्भात सुप्रीम कोर्टात आज पुन्हा सुनावणी पार पडणार आहे.. महत्त्वाचं म्हणजे ठाकरे गटाची बाजू मांडणारे वकील कपिल सिब्बल यांनी काल आपला युक्तिवाद संपवलाय... आज ठाकरेंकडून देवदत्त कामत तर शिंदेंगटाकडून मुकूल रोहितगी युक्तिवाद करणार आहेत.. काल झालेल्या सुनावणीत कपिल सिब्बल यांनी शिंदे गटाला पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्ह देता येणार नाही...त्यामुळे धनुष्याबाण गोठवा असा युक्तिवाद केला..त्यानंतर ठाकरे गटाचे वकील देवदत्त कामत यांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत..यामुळे आजच्या सुनावणीकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष लागलंय..  

Add Zee News as a Preferred Source
TAGS:
Maharashtra breaking news
marathi news live
zee 24 taas live
ताज्या मराठी बातम्या
लेटेस्ट मराठी न्यूज
आजच्या ठळक घडामोडी
Breaking News in Maharashtra
marathi batmy
mumbai news today
Pune News Live Update
अशोक खरात
शिवराज मोटेगावकर
Ketan Agarwal Murder case
Siya Goyal
chetan chaudhary
Neet Paper Leak Case
rain
abhijeet dipke
CJP
cockroach janata party संभाजीनगर मुंबई पुणे ताज्या बातम्या
महाराष्ट्रातील आजच्या बातम्या
baramati
Maharashtra District News
Ashok Kharat
Local News Maharashtra
Maharashtra Weather Updates
अवकाळी पाऊस अलर्ट
gold rate today Maharashtra
सोन्याचे भाव आज
मनोरंजन ताज्या बातम्या
sports news marathi
क्रीडा घडामोडी

About the Author

Aashish Udas

Aashish Udas

आशिष उदास झी 24 तास चॅनेलमध्ये असिस्टंट प्रोड्युसर पदावर कार्यरत आहे. आशिष यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. ते झी 24 तास चॅनेलमध्ये आऊटपूट विभागात काम करत आहेत. आशिष यांना क्रीडा क्षेत्रात विशेष आवड आहे. त्यात विशेष करुन क्रिकेटशी संबंधित महत्त्वाच्या बातम्यांची माहिती असते.. तसंच आशिष इतर खेळांसंबंधित घडामोडींचे अपडेट ठेवत असतात.

करिअरची सुरुवात

आशिष यांनी नोव्हेंबर 2012 पासून मीडिया क्षेत्रात आहेत.. त्यांनी टीव्ही9 मराठी या वृत्तवाहिनीद्वारे आपल्या मीडिया करिअरची सुरुवात केली. त्यानंतर त्यांनी 2013मध्ये झी 24 तासमध्ये जॉईन केलं. आशिष झी 24 तासमध्ये आऊटपूट विभागात टीकर, स्पीड न्यूज आणि जनरल न्यूजसाठी काम करतात. तसंच क्रिकेट संबंधित घडामोडी असो किंवा इतर क्रीडा क्षेत्राशी निगडित घडामोडींवर लाईव्हही दिलंय. 

शैक्षणिक पार्श्वभूमी

आशिष यांनी मुंबई विद्यापीठातून 2010 मध्ये पत्रकारितेची पदवी घेतली आहे.. तसंच झेव्हियर इन्स्टिट्यूट ऑफ कम्युनिकेशनमधून मास कम्युनिकेशन मराठी या विभागात डिप्लोपा केला आहे

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
गॅस सिलेंडर बुक करण्यापूर्वी आजचा दर तपासा; तुमच्या शहरात LPG ची किती किंमत? जाणून घ्या
2
3
4
5