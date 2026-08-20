Maharashtra Breaking News LIVE : 20 ऑगस्ट 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

Mhada Home : मुंबई महानगर प्रदेशात म्हणजे ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, वसई-विरारमध्ये राहणाऱ्या आणि स्वतःच्या हक्काच्या घराचे स्वप्न पाहणाऱ्या सर्वसामान्यांसाठी धक्कादायक माहिती आहे. यंदा दिवाळीत म्हाडाच्या कोकण मंडळाकडून निघणारी सुमारे ६ हजार घरांची लॉटरी आता अडचणीत सापडली आहे. नगर विकास विभागाच्या प्रस्तावानुसार २० टक्के योजनेअंतर्गत मिळणारी परवडणारी घरे 'म्हाडा'कडे हस्तांतरित न होता, संबंधित स्थानिक नियोजन प्राधिकरणांकडे म्हणजे पालिका किंवा स्थानिक विकास प्राधिकरणाकडे सुपूर्द केली जातील. त्यामुळे म्हाडाला घरे मिळणे कठीण होणार आहे. कोकण मंडळ या माध्यमातून दरवर्षी हजारो परवडणारी घरे नागरिकांसाठी लॉटरीद्वारे उपलब्ध करून देत होते. मात्र आता ही घरे थेट महापालिका किंवा स्थानिक प्राधिकरणांकडे जाणार असल्याने म्हाडाच्या कोकण मंडळाच्या ताब्यातील घरांची संख्या मोठ्या प्रमाणात घटणार आहे. दरम्यान, कोकण मंडळाकडे याबाबत प्रतिक्रिया विचारण्यासाठी संपर्क साधण्यात आला. मात्र प्रतिक्रिया प्राप्त झाली नाही.
Nashik : पावसाने विश्रांती घेताच नाशिकमध्ये साथीच्या आजारांनी डोकं वर काढलंय.. डेंग्यूसह मलेरीया, चिकनगुनियाच्या रुग्णसंख्येत मोठी वाढ होऊ लागलीये.. एडिस डासांची संख्या वाढल्यानं नाशिक जिल्ह्यातल 15 गावं हाय रिस्कवर आहेत.. शहरात डेंग्यूसह साथीच्या आजारांचा प्रकोप वाढल्यानंतर महापालिकेचा मलेरिया विभाग अॅक्शन मोड वर आला आहे.या प्रकरणी शासकीय कार्यालयांसह एकूण २०८ आस्थापनांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.
School Bag : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना आता मोफत दप्तर मिळणार आहे. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने या योजनेला प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. जवळपास 41 लाख ४३ हजार विद्यार्थ्यांना त्याचा लाभ मिळेल. विद्यमान योजनेअंतर्गत दप्तरांचे वाटप केले जाईल. ज्या पालिकांकडून त्यांच्या स्वनिधीतून विद्यार्थ्यांना दप्तर किंवा त्यासाठीची रक्कम दिली जाते, त्या शाळांना राज्यस्तरीय योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
Mumbai : आजपासून मुंबईत मराठी न येणा-या रिक्षा-टॅक्सी चालकांवर कारवाई सुरु करण्यात येणार आहे.. मात्र असं असलं तरी कारवाईच्या पहिल्याच दिवशी मुंबईत एका टॅक्सीचालकाची मुजोरी दिसून आली... प्रवाशाने ओटीपी मराठीत सांगितल्यावर कॅबचालकानं प्रवाशासोबत वाद घातला.. ओटीपी इंग्रजीतूनच सांगावा असा आग्रह या टॅक्सीचालकानं केला.. इतकच नाही तर टॅक्सीचालकानं प्रवाशावर आरेरावीही केल्याचं या व्हिडिओतून दिसून येतंय.. आता या मुजोर टॅक्सी चालकावर काय कारवाई होते याकडे सा-यांचं लक्ष लागलंय.
Rain : महाराष्ट्रावर चिंतेचे ढग दाटून आलेत. राज्यातील अनेक जिल्ह्यांत सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाल्यानं चिंता वाढलीये. गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात कमी पावसाचे भाग हळूहळू वाढत चालले आहेत. ऑगस्टच्या सुरुवातीपासून अनेक भागांत पावसाने ओढ दिल्यामुळे पूर्वी समाधानकारक स्थितीत असणारे भाग आता हळूहळू तुटीत जात आहेत. मराठवाड्यातील बीड, हिंगोली, जालना, लातूर, विदर्भातील अमरावती, नागपूर, वर्धा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील नंदुरबार जिल्ह्यांमध्ये सरासरीपेक्षा खूपच कमी पाऊस झालाय. पुणे, नाशिक आणि कोकण-मुंबईचा काही भाग वगळता, उर्वरित महाराष्ट्रात पावसाचे प्रमाण सरासरीपेक्षा कमी नोंदवले गेले आहे. पावसाचा हा खंड असाच राहिल्यास बळीराजा आणि पिकांसाठी येणारे दिवस अधिक आव्हानात्मक ठरू शकतात.
Maharashtra Politics : शिवसेना पक्ष आणि चिन्हासंदर्भात सुप्रीम कोर्टात आज पुन्हा सुनावणी पार पडणार आहे.. महत्त्वाचं म्हणजे ठाकरे गटाची बाजू मांडणारे वकील कपिल सिब्बल यांनी काल आपला युक्तिवाद संपवलाय... आज ठाकरेंकडून देवदत्त कामत तर शिंदेंगटाकडून मुकूल रोहितगी युक्तिवाद करणार आहेत.. काल झालेल्या सुनावणीत कपिल सिब्बल यांनी शिंदे गटाला पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्ह देता येणार नाही...त्यामुळे धनुष्याबाण गोठवा असा युक्तिवाद केला..त्यानंतर ठाकरे गटाचे वकील देवदत्त कामत यांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत..यामुळे आजच्या सुनावणीकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष लागलंय..