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Maharashtra Breaking News LIVE : 20 जुलै 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on 20 JULY महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Written ByAashish Udas
Published: Jul 20, 2026, 07:32 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 09:01 AM IST
Maharashtra Breaking News LIVE : 20 जुलै 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर
20 July 2026 08:37 AM (IST)

एसटी महामंडळाची आर्थिक स्थिती चिंताजनक

 

ST Bus : एसटी महामंडळाची आर्थिक स्थिती अधिकच चिंताजनक बनत आहे.... १० टक्के हंगामी भाडेवाढ करून देखील जून २०२६ मध्ये महामंडळाला ९१ कोटी १८ लाख रुपयांचा तोटा सहन करावा लागला आहे.... गेल्या वर्षी याच महिन्यात हा तोटा ५६ कोटी ८४ लाख रुपये होता.... त्यामुळे वर्षभरात तोट्यात ३४ कोटी ३३ लाख रुपयांची वाढ झाली आहे..... महामंडळाच्या ताफ्यात गेल्या दोन, तीन वर्षात ५ हजार नवीन बस दाखल झाल्या असल्या, तरी त्याचा अपेक्षित परिणाम उत्पन्नावर झालेला दिसत नाही. ....उलट प्रवासी संख्या आणि महसूल घटत असल्याचे आर्थिक आकडेवारीतून स्पष्ट होत आहे...... एसटी महामंडळाने जानेवारी २०२५ मध्ये तिकीट दरात १५ टक्के भाडेवाढ केली.... तर नुकतीच हंगामी भाडेवाढ केली होती..... तरीही प्रतिकिमी तोटा वाढला आहे....

20 July 2026 08:04 AM (IST)

सिडकोकडून आज ऑनलाईन संगणकीय सोडत

 

Cidco Lottery : सिडकोच्या डिसेंबर २०२५ मधील गृहनिर्माण योजनेसाठीची ऑनलाईन संगणकीय सोडत आज सिडकोकडून आयोजित करण्यात आली आहे .... सदर संगणकीय सोडत केवळ आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक प्रवर्गातील ८ हजार ७९५ सदनिकांसाठी घेण्यात येणार आहे. .... या प्रवर्गासाठी एकूण १० हजार ८३२ अर्ज प्राप्त झाले आहेत....  

20 July 2026 07:37 AM (IST)

समृद्धी महामार्गावर भीषण अपघात, 5 जणांचा जागीच मृत्यू

 

Samruddhi Mahamarg Accident : समृद्धी महामार्गावर भीषण अपघात, पाच जणांचा जागीच मृत्यू..वर्ध्याच्या विरुळ जवळील घटना...इथेनॉलच्या टँकरची कारला मागून जोरदार धडक, कारने घेतला पेट..जळत्या कारमध्ये पाच जणांचा दुर्दैवी अंत...मृत सर्वजण वर्धा जिल्ह्यातील असल्याची प्राथमिक माहिती...अपघातानंतर समृद्धी महामार्ग काही काळ वाहतुकीसाठी बंद महामार्ग पोलीस घटनास्थळी, मृतांची ओळख पटविण्याचे काम सुरू

20 July 2026 07:33 AM (IST)

स्पेननं पटकावलं फुटबॉलचं जगज्जेतेपद

 

न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियमवरील रोमहर्षक अंतिम सामन्यात स्पेनच्या संघाने मेस्सीच्या नेतृत्वाखालील गत चॅम्पियन अर्जेंटिनाला १-० असे पराभूत करत दुसऱ्यांदा जगजेत्ता ठरला. या सामन्यात स्पेनच्या संघाने एकीचे बळ काय करू शकते, हे दाखवून देत सामन्याच्या सुरुवातीपासून सर्वोत्तम खेळ दाखवत मेस्सी आणि अर्जेंटिनापेक्षा सरस खेळ दाखवला. अतिरिक्त वेळेत त्याचं फळही त्यांना मिळाले.

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About the Author

Aashish Udas

Aashish Udas

आशिष उदास झी 24 तास चॅनेलमध्ये असिस्टंट प्रोड्युसर पदावर कार्यरत आहे. आशिष यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. ते झी 24 तास चॅनेलमध्ये आऊटपूट विभागात काम करत आहेत. आशिष यांना क्रीडा क्षेत्रात विशेष आवड आहे. त्यात विशेष करुन क्रिकेटशी संबंधित महत्त्वाच्या बातम्यांची माहिती असते.. तसंच आशिष इतर खेळांसंबंधित घडामोडींचे अपडेट ठेवत असतात.

करिअरची सुरुवात

आशिष यांनी नोव्हेंबर 2012 पासून मीडिया क्षेत्रात आहेत.. त्यांनी टीव्ही9 मराठी या वृत्तवाहिनीद्वारे आपल्या मीडिया करिअरची सुरुवात केली. त्यानंतर त्यांनी 2013मध्ये झी 24 तासमध्ये जॉईन केलं. आशिष झी 24 तासमध्ये आऊटपूट विभागात टीकर, स्पीड न्यूज आणि जनरल न्यूजसाठी काम करतात. तसंच क्रिकेट संबंधित घडामोडी असो किंवा इतर क्रीडा क्षेत्राशी निगडित घडामोडींवर लाईव्हही दिलंय. 

शैक्षणिक पार्श्वभूमी

आशिष यांनी मुंबई विद्यापीठातून 2010 मध्ये पत्रकारितेची पदवी घेतली आहे.. तसंच झेव्हियर इन्स्टिट्यूट ऑफ कम्युनिकेशनमधून मास कम्युनिकेशन मराठी या विभागात डिप्लोपा केला आहे

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