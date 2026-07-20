Maharashtra Breaking News LIVE : 20 जुलै 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

ST Bus : एसटी महामंडळाची आर्थिक स्थिती अधिकच चिंताजनक बनत आहे.... १० टक्के हंगामी भाडेवाढ करून देखील जून २०२६ मध्ये महामंडळाला ९१ कोटी १८ लाख रुपयांचा तोटा सहन करावा लागला आहे.... गेल्या वर्षी याच महिन्यात हा तोटा ५६ कोटी ८४ लाख रुपये होता.... त्यामुळे वर्षभरात तोट्यात ३४ कोटी ३३ लाख रुपयांची वाढ झाली आहे..... महामंडळाच्या ताफ्यात गेल्या दोन, तीन वर्षात ५ हजार नवीन बस दाखल झाल्या असल्या, तरी त्याचा अपेक्षित परिणाम उत्पन्नावर झालेला दिसत नाही. ....उलट प्रवासी संख्या आणि महसूल घटत असल्याचे आर्थिक आकडेवारीतून स्पष्ट होत आहे...... एसटी महामंडळाने जानेवारी २०२५ मध्ये तिकीट दरात १५ टक्के भाडेवाढ केली.... तर नुकतीच हंगामी भाडेवाढ केली होती..... तरीही प्रतिकिमी तोटा वाढला आहे....
Cidco Lottery : सिडकोच्या डिसेंबर २०२५ मधील गृहनिर्माण योजनेसाठीची ऑनलाईन संगणकीय सोडत आज सिडकोकडून आयोजित करण्यात आली आहे .... सदर संगणकीय सोडत केवळ आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक प्रवर्गातील ८ हजार ७९५ सदनिकांसाठी घेण्यात येणार आहे. .... या प्रवर्गासाठी एकूण १० हजार ८३२ अर्ज प्राप्त झाले आहेत....
Samruddhi Mahamarg Accident : समृद्धी महामार्गावर भीषण अपघात, पाच जणांचा जागीच मृत्यू..वर्ध्याच्या विरुळ जवळील घटना...इथेनॉलच्या टँकरची कारला मागून जोरदार धडक, कारने घेतला पेट..जळत्या कारमध्ये पाच जणांचा दुर्दैवी अंत...मृत सर्वजण वर्धा जिल्ह्यातील असल्याची प्राथमिक माहिती...अपघातानंतर समृद्धी महामार्ग काही काळ वाहतुकीसाठी बंद महामार्ग पोलीस घटनास्थळी, मृतांची ओळख पटविण्याचे काम सुरू
न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियमवरील रोमहर्षक अंतिम सामन्यात स्पेनच्या संघाने मेस्सीच्या नेतृत्वाखालील गत चॅम्पियन अर्जेंटिनाला १-० असे पराभूत करत दुसऱ्यांदा जगजेत्ता ठरला. या सामन्यात स्पेनच्या संघाने एकीचे बळ काय करू शकते, हे दाखवून देत सामन्याच्या सुरुवातीपासून सर्वोत्तम खेळ दाखवत मेस्सी आणि अर्जेंटिनापेक्षा सरस खेळ दाखवला. अतिरिक्त वेळेत त्याचं फळही त्यांना मिळाले.