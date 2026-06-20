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Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on 20 JUNE महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Written ByAashish Udas
Published: Jun 20, 2026, 07:33 AM IST|Updated: Jun 20, 2026, 10:13 AM IST
Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर
20 June 2026 10:11 AM (IST)

फुटीर खासदारांचा व्हायरल फोटो समोर

 

Sanjay Dina Patil : फुटीर खासदारांचा व्हायरल फोटो समोर...फोटोत आष्टीकर, संजय देशमुख, संजय दिना पाटील...बंडखोर खासदारांचा व्हायरल फोटो समोर...झी २४तास या फोटोची पुष्टी करत नाही
 

20 June 2026 09:45 AM (IST)

'राऊतांना स्वतःच्याच पक्षात बोलू दिलं नाही',नवनाथ बन यांनी संजय राऊतांना डिवचलं

 

Navnath Ban on Sanjay Raut : संजय राऊतांना स्वतःच्याच पक्षात मान नाही, त्यांना स्वतःच्याच पक्षात बोलू दिलं नाही अशा शब्दांत भाजपचे मुख्य प्रवक्ते नवनाथ बन यांनी डिवचलंय... काल शिवसेना UBTचा वर्धापन दिन मेळावा पार पडला. या मेळाव्यात संजय राऊत यांचं भाषण झालं नाही यावरुन बन यांनी राऊतांना डिवचलंय.. आदित्य ठाकरेंनी जागा दाखवली असा दावाही बन यांनी केलाय.. 

बातमीचा व्हिडीओ पाहा-

 

 

20 June 2026 09:14 AM (IST)

लातूर शहरात कोयता गँगची दहशत

 

Latur : लातूर शहरात पुन्हा एकदा कोयता गँगची दहशत पाहायला मिळाली आहे. बार्शी रोडवरील वसवाडी परिसरात काही तरुणांनी भरदिवसा धिंगाणा घालत एका महिला आणि लहान मुलावर कोयत्याने हल्ला केल्याची धक्कादायक घटना घडली. या हल्ल्यात महिला आणि मुलगा जखमी झाले असून संपूर्ण प्रकार सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाला आहे. या घटनेमुळे परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. वारंवार घडणाऱ्या अशा घटनांमुळे लातूरमध्ये गुन्हेगारांवर पोलिसांचा वचक राहिलाय का, असा प्रश्न आता नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.

20 June 2026 08:32 AM (IST)

नीटच्या फेरपरीक्षेआधी NTAचा ढिसाळ कारभार

 

Nagpur : नीटच्या फेरपरीक्षेआधी NTAचा ढिसाळ कारभार...नागपूरच्या विद्यार्थ्याला अबुधाबीचं केंद्र...वर्धा, भंडारा, नागपूरचा पर्याय डावलून अबुधाबीचं केंद्र...उद्याच्या नीटची फेरपरीक्षा....विद्यार्थी आणि त्याच्या पालकांनी या संदर्भात एनटीएच्या हेल्पलाइनवर तक्रार करत परीक्षा केंद्र बदलून देण्याची मागणी केलीये..परीक्षा केंद्र बदलून न मिळाल्यास परीक्षेपासून वंचित राहण्याची शक्यता

20 June 2026 08:09 AM (IST)

पवनराजे निंबाळकर हत्या प्रकरणाचा आज निकाल

 

 

Pavanraje Nimbalkar Murder Case : पवनराजे निंबाळकर हत्याप्रकरणी आज निकाल येण्याची शक्यता आहे..या प्रकरणातील सर्व आरोपींना कोर्टात हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आलेत.. 16 जून रोजी याप्रकरणी कोर्टात सुनावणी पार पडली होती..यावेळी कोर्टाने निकाल देण्यासाठी काही दिवसांची गरज असल्याचं म्हटलं होते..आज या प्रकरणाची सुनावणी पार पडणार आहे..कोर्ट काय निकाल देणार याकडे लक्ष लागलंय...महत्त्वाचं म्हणजे कोर्टाच्या निकालानंतर ओमराजे निंबाळकर आपली भूमिका स्पष्ट करणार आहेत.. 3 जून 2006 रोजी नवी मुंबईतील कळंबोली येथे पवनराजे निंबाळकर आणि त्यांचे वाहन चालक समद काझी या दोघांची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती. मुंबईतून धाराशिवच्या दिशेने पवनराजे गाडीतून जात असताना दोन अज्ञात व्यक्तींनी त्यांचा पाठलाग करून त्यांच्यावर गोळ्या झाडल्या. या घटनेत पवनराजे आणि त्यांचे वाहन चालक या दोघांचाही मृत्यू झाला. या प्रकरणी राज्याचे माजी गृहमंत्री पद्मसिंह पाटील यांच्यावर त्यांचे चुलत भाऊ पवनराजे निंबाळकर यांच्या हत्येचा आरोप आहे. या प्रकरणी सीबीआयने पद्मसिंह पाटील यांना 2009 मध्ये अटक देखील केली होती. पद्मसिंह पाटील यांच्यासह नऊ जण यात आरोपी आहेत....

 

20 June 2026 07:35 AM (IST)

मान्सून पुढील आठवड्यात सक्रिय होणार?

 

Rain Alert : राज्यात केवळ कोकणातील काही भागात जोरदार सरींचा अंदाज आहे. तर पुढील आठवड्यात म्हणजेच २५ जून ते १ जुलैच्या दरम्यान माॅन्सून सक्रिय होऊन संपूर्ण महाराष्ट्र व्यापण्याची शक्यता आहे. प्रशांत महासागरात एल निनो सक्रिय झाला असून माॅन्सून हंगामात एल निनोची तीव्रता वाढण्याची शक्यता आहे.

20 June 2026 07:33 AM (IST)

मुंबईत आज मनसेचा मेळावा

 

Mumbai MNS Melava : मुंबईत आज मनसेचा मेळावा...राज ठाकरे पदाधिका-यांना संबोधित करणार...वांद्रे इथल्या रंगशारदा हॉलमध्ये मेळाव्याचं आयोजन...-सकाळी दहा वाजता मनसेच्या मेळाव्याचं आयोजन...ऑपरेशन टायगरवर राज ठाकरे काय बोलणार याकडे लक्ष?

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Aashish Udas

Aashish Udas

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