Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on 20 MAY महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Written ByAashish UdasUpdated byAashish Udas
Published: May 20, 2026, 07:34 AM IST|Updated: May 20, 2026, 08:47 AM IST
20 May 2026 08:40 AM (IST)

OBCमध्ये नव्या 43 जातींचा समावेश?

 

OBC : राज्यातील ओबीसींसाठी महत्त्वाची बातमी... ओबीसींच्या सक्षमीकरणासाठी राज्य सरकार अत्यंत मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. ओबीसी उपसमितीच्या महत्वपूर्ण बैठकीत नॉन-क्रिमीलेअरची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा 8 लाख रुपयांवरून थेट 15 लाख रुपये करण्याची शिफारस करण्यात आलीये.. यासोबतच, ओबीसी प्रवर्गात आणखी 43 नव्या जातींचा समावेश करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे अधिकृत प्रस्ताव पाठवण्याचा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आलाय.. ओबीसी उपसमितीच्या बैठकीत काही महत्वपूर्ण विषयांवर निर्णय घेण्यात आले. या शिफारसी आणि प्रस्तावाच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत लवकरच बैठक आयोजित करण्यात येणार आहे.
 

20 May 2026 08:05 AM (IST)

आता यूपीआयद्वारे PF काढता येणार

 

EPFO : देशातील नोकरदारांसाठी एक आनंदाची बातमीये. भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम आता युपीआय द्वारे थेट खात्यात जमा करता येणार आहे. या सुविधेची तांत्रिक चाचणी यशस्वीरित्या पार पडल्याची माहिती केंद्रीय श्रममंत्री मनसुख मांडविया यांनी दिलीये. या सुविधेचा देशातील ७ कोटी कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे.
 

20 May 2026 07:38 AM (IST)

वाल्मिक कराडची प्रकृती ढासळली-सूत्र

 

Walmik Karad : वाल्मीक कराडची प्रकृती ढासळली-सूत्र...तीन दिवसांपासून कराड सलाईनवर-सूत्र..कारागृहातच कराडवर उपचार सुरु-सूत्र..बीड जिल्हा रुग्णालयातील पथकाकडून पाहणी-सूत्र..कराडला युरोसिसटायटीस' संसर्गाचा प्राथमिक अंदाज...कराडला अंबाजोगाई येथील स्वामी रामानंद तीर्थ रुग्णालयात हलवण्याच्या हालचाली सुरू..वेळीच उपचार नाही मिळण्यास यकृत निकामी होण्याची शक्यता

20 May 2026 07:35 AM (IST)

देशभरातील मेडिकल स्टोअर्स आज बंद

Medical Shop Strike : देशभरातील औषध विक्रेते आणि फार्मासिस्ट संघटना आता ऑनलाइन औषध विक्रीविरोधात आक्रमक झाल्या आहेत. आज या औषधविक्रेत्यांनी एकदिवसीय राष्ट्रव्यापी बंदची घोषणा करण्यात आली असून, लाखो मेडिकल दुकाने बंद राहण्याची शक्यता आहे. ऑल इंडिया केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट असोसिएशन यांच्या नेतृत्वाखाली हा आंदोलनात्मक बंद आयोजित करण्यात आला आहे. संघटनेच्या दाव्यानुसार, देशभरातील सुमारे 12 लाख 50 औषध दुकानदार या संपात सहभागी होऊ शकतात. महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांतील स्थानिक केमिस्ट संघटनांनीही या बंदला पाठिंबा दिला आहे. काही राज्यांमध्ये सकाळी 6 ते संध्याकाळी 6 पर्यंत दुकाने बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. 

