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Maharashtra Breaking News LIVE : 20 ऑक्टोबर 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on 20 OCTOBER  महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Written ByAashish Udas
Published: Oct 20, 2026, 07:34 AM IST|Updated: Oct 20, 2026, 10:06 AM IST
Maharashtra Breaking News LIVE : 20 ऑक्टोबर 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर
20 October 2026 09:46 AM (IST)

70 व्या धम्मचक्र प्रवर्तन दिनानिमित्त नागपुरात दीक्षाभूमीवर उसळला भीमसागर

Nagpur : 70 व्या धम्मचक्र प्रवर्तन दिनानिमित्त नागपुरात दीक्षाभूमीवर भीमसागर उसळलाय...14 ऑक्टोबर 1956 रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी नागपुरात लाखो अनुयायांसह प्रज्ञा शिल करुणेचा संदेश देणाऱ्या बौद्ध धम्माची दीक्षा घेतली होती...तो दिवस विजयादशमीचा होता, ज्याच्या स्मरणार्थ दरवर्षी धम्मचक्र प्रवर्तन दिन अत्यंत उत्साहात साजरा केला जातो...दीक्षाभूमीवर बुद्धवंदना घेण्यात आलीये...समता सैनिक दलाकडूव ध्वजारोहण करण्यात आलंय...तसेच शिस्तबद्ध पद्धतीनं परेडही संपन्न झालीये...विविध कार्यक्रमांच्या माध्यमातून महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांना अभिवादन करण्यात येत आहे... 

20 October 2026 09:20 AM (IST)

बीडच्या नारायण गडावर मनोज जरांगेंचा आज दसरा मेळावा

Manoj Jarange : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांचा आज बीडच्या श्रीक्षेत्र नारायण गडावर दसरा मेळावा पार पडणार आहे. त्यानिमित्त दसरा मेळाव्याची तयारी अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. सकाळी अकरा वाजता जरांगे नारायण गडावर पोहोचतील आणि दसऱ्या मेळाव्यानिमित्त संबोधित करतील. नारायणगडाच्या पायथ्याशी हा दसरा मेळावा होऊ घातला आहे. आरक्षणाच्या मुद्दायवर जरांगे काय बोलणार याची उत्सुकता लागलीय.. 

20 October 2026 08:45 AM (IST)

मुंबईतील हवा प्रदूषणात वाढ

Mumbai Air : मुंबईतील हवा प्रदूषणात वाढ...मुंबई शहरात धूर आणि धुक्याचं साम्राज्य...2 ते 3 दिवसांपासून हवेची गुणवत्ता घसरली....हवा गुणवत्ता निर्देशांक 'मध्यम' श्रेणीत
 

20 October 2026 08:15 AM (IST)

राज्य सहकारी बँक कर्मचाऱ्यांची दिवाळी गोड

 महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने यंदाही आपल्या कर्मचाऱ्यांना १४.२५ टक्के बोनस जाहीर करून त्यांच्या दिवाळीचा आनंद द्विगुणित केला आहे... यंदा बँकेच्या कर्मचाऱ्यांना किमान ५७ हजार आणि ५ लाख ३६ हजार तर सरासरी ८१ हजार इतका बोनस मिळणार आहे...गेल्या काही वर्षांत प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांच्या नेतृत्वाखाली बँकेत झालेला बदल अत्यंत लक्षवेधी आहे. यंदाच्या बोनस घोषणेमुळे बँकेच्या सेवकांची दिवाळी अधिक गोड होणार आहे...

20 October 2026 07:44 AM (IST)

दसऱ्याच्या मुहूर्तावर बीडमध्ये 2 मेळावे

Beed : दसऱ्याच्या मुहूर्तावर मुंबईत शिवसेनेचे मेळावे होत असतानाच, बीडमध्ये देखील दोन मेळावे होणार आहेत... भगवान भक्ती गडावर पंकजा मुंडेंचा मेळावा होणार आहे... सावरगाव घाट येथील भगवान भक्ती गडावरून पंकजा मुंडे समर्थकांना संबोधित करतील... दुपारी 12 च्या सुमारास या मेळाव्याला सुरुवात होईल... यंदा राज्यातील दुष्काळस्थितीवर पंकजा मुंडे बोलणार आहेत... तर नारायण गडावरून मनोज जरांगे समर्थकांना संबोधित करणार आहेत... यंदा दुष्काळ स्थितीमुळे हा मेळावा देखील साध्या पद्धतीने पार पडणार आहे... जरांगे पाटील नारायण गडावरून काय नवी भूमिका मांडणार याकडे सर्वांचं लक्ष आहे... तर तिकडे मच्छिंद्रनाथ गडावर सुरेश धस यांचा मेळावा होणाराय..
 

20 October 2026 07:37 AM (IST)

मुंबईत दोन्ही शिवसेनेचे दोन मेळावे

Mumbai : दस-यानिमित्त राज्यात विविध राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संघटनांचे मेळावे होत असतात...यामध्ये सर्वात चर्चेत असतात ते मुंबईतील दोन्ही शिवसेनेचे मेळावे...शिवसेनेतील फुटीनंतर दोन्ही पक्षाकडून स्वतंत्र मेळावे घेऊन राजकीय वर्चस्व दाखवण्याचा प्रयत्न होत असतो...यंदाही तसेच काहीसे चित्र असले तरी या मेळाव्यांवर दुष्काळाचं सावट आहे...त्यामुळे मेळाव्यामधून शेतक-यांच्या मदतीबाबत कुठला निर्णय होतो हे पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे...एकनाथ शिंदेंनी कार्यकर्त्यांना मुंबईत येण्यापेक्षा शेतक-यांच्या घरी जा अशा सूचना दिल्या आहेत...तसेच मेळाव्यापूर्वीचा करमणुकीचा कार्यक्रमही रद्द करण्यात आलाय...शिंदेंच्या मेळाव्यानंतर राज्यातील शेतक-यांना आनंदाचा शिधा पाठवला जाणार आहे...तर दुसरीकडे उद्धव ठाकरे शेतक-यांच्या मदतीला होणा-या उशीरावरुन सत्ताधा-यांवर निशाणा साधण्याची शक्यता आहे...तसेच देशातील रेजीम चेंज वादावरुनही 

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About the Author

Aashish Udas

Aashish Udas

आशिष उदास झी 24 तास चॅनेलमध्ये असिस्टंट प्रोड्युसर पदावर कार्यरत आहे. आशिष यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. ते झी 24 तास चॅनेलमध्ये आऊटपूट विभागात काम करत आहेत. आशिष यांना क्रीडा क्षेत्रात विशेष आवड आहे. त्यात विशेष करुन क्रिकेटशी संबंधित महत्त्वाच्या बातम्यांची माहिती असते.. तसंच आशिष इतर खेळांसंबंधित घडामोडींचे अपडेट ठेवत असतात.

करिअरची सुरुवात

आशिष यांनी नोव्हेंबर 2012 पासून मीडिया क्षेत्रात आहेत.. त्यांनी टीव्ही9 मराठी या वृत्तवाहिनीद्वारे आपल्या मीडिया करिअरची सुरुवात केली. त्यानंतर त्यांनी 2013मध्ये झी 24 तासमध्ये जॉईन केलं. आशिष झी 24 तासमध्ये आऊटपूट विभागात टीकर, स्पीड न्यूज आणि जनरल न्यूजसाठी काम करतात. तसंच क्रिकेट संबंधित घडामोडी असो किंवा इतर क्रीडा क्षेत्राशी निगडित घडामोडींवर लाईव्हही दिलंय. 

शैक्षणिक पार्श्वभूमी

आशिष यांनी मुंबई विद्यापीठातून 2010 मध्ये पत्रकारितेची पदवी घेतली आहे.. तसंच झेव्हियर इन्स्टिट्यूट ऑफ कम्युनिकेशनमधून मास कम्युनिकेशन मराठी या विभागात डिप्लोपा केला आहे

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Maharashtra Breaking News LIVE : 20 ऑक्टोबर 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर
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