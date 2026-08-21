Maharashtra Breaking News LIVE : 21 ऑगस्ट 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

E-Pink Rickshaw : महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी ई-पिंक रिक्षा योजनेअंतर्गत ई-रिक्षा खरेदीसाठी शासन अनुदान २० टक्क्यांवरून ४० टक्के करण्यात आले आहे. यापूर्वीच्या लाभार्थी महिलांनाही अतिरिक्त २० टक्के लाभ मिळणार आहे... योजनेत लाभार्थीचा १० टक्के हिस्सा, ४० टक्के शासन अनुदान आणि ५० टक्के कर्ज असे आर्थिक सूत्र राहणार आहे... पात्र महिलांनी अधिकृत ऑनलाइन पोर्टलवर अर्ज करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे...
Mumbai : महामुंबईकरांचा रिक्षा टॅक्सी प्रवास महागणार..महामुंबईतील ऑटो-रिक्षा आणि टॅक्सीच्या किमान भाड्यात वाढ करण्याचा प्रस्तावाला MMRTAने मंजुरी दिली आहे... रिक्षाचं किमान भाडे 1 रुपयाने तर टॅक्सीचं किमान भाडे 2 रुपयाने वाढणार आहे.... नव्या दरवाढीनुसार रिक्षाचे किमान भाडे 27 रुपये होणार आहे. सध्याचे टॅक्सीचे किमान भाडे 33 रुपये असून ते 2 रुपयांनी वाढून 33 रुपये होणार आहे... त्यानंतर प्रत्येक किलोमीटरसाठी 33 रुपये आकारले जातील...
Oil : भेसळयुक्त, निकृष्ट तेलाच्या विक्रीला चाप लावण्यासाठी एफडीएने मोठा निर्णय घेतला आहे...आजपासून राज्यात सुट्या खाद्यतेलाच्या विक्रीस बंदी घालण्यात आली आहे...या नियमांचं उल्लंघन केल्याक 7 वर्षांची शिक्षा आणि 10 लाख रुपये दंडाची शिक्षा होऊ शकते...एफडीएने खाद्यतेलाचे उत्पादन आणि विक्रीबाबत सर्वसमावेशक अनुपालन आणि अंमलबजावणी आदेश जारी केले आहेत...त्यानुसार सुट्या तेलाची विक्री, वापरलेल्या डब्यात पुनर्भरणा आणि तळणीच्या तेलाचा पुनर्वापर यावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे..
बातमीचा व्हिडीओ पाहा -
Coconut : श्रावणाबरोबर विविध सण-उत्सवांची रेलचेल सुरू झाली आहे. देवपूजा, नैवेद्य, प्रसाद, मोदक, मिठाई तसेच विविध खाद्यपदार्थासाठी नारळ आणि सुक्या खोबऱ्याची मागणी वाढली आहे...त्यामुळे आता नारळाचा दरात वाढ झाली आहे...आकारानुसार नारळ ३५ ते ५५ रुपये प्रति नगापर्यंत मिळत आहेत....दादर, परळ, लालबागसह अन्य बाजारपेठांमध्ये नारळाच्या खरेदीला वेग आला आहे... बाजाराच्या घाऊक नॉर्दीनुसार नारळाच्या दरांत चढ-उतार पाहायला मिळत आहेत
Sugar : ऐन सणासुदीच्या तोंडावर साखर महागली आहे...गेल्या 15 दिवसांत साखर 17 रुपयांनी महाग झालीये...दरवाढीसह साखर प्रतिकिलो 65 रुपयांवर पोहोचली आहे..या दरवाढीमुळे केंद्र सरकार सावध झाले असून महागाई नियंत्रणाचे प्रयत्न सुरु करण्यात आले आहेत...केंद्राने साखरसाठ्यावर नियंत्रण आणलं आहे...तसेच दशकभरानंतर साखरेच्या शुल्कमुक्त आयातीला परवानगी दिली आहे...घाऊक व्यापा-यांना 10 टनांपेक्षा अधिक साखरेचा साठा करता येणार नाही...हा निर्णय 1 सप्टेंबर ते 30 सप्टेंबर या कालावधीसाठी लागू असणार आहे...
Mumbai : कुर्ला आणि ट्रॉम्बे दरम्यानच्या मार्गावर, जवळच सुरू असलेल्या कामाच्या ठिकाणाहून MMRDAची क्रेन रेल्वेच्या ओव्हरहेड वायरवर कोसळीय.. या दुर्घटनेत 9 जण जखमी झालेत... ही रेल्वे लाईन केवळ मालवाहतुकीची वारली जात असल्याने रेल्वे वाहतुकीवर याचा काही परिणाम झालेला नाहीये... यातील जखमींना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं असून सर्वांची प्रकृती स्थीर आहे.. पोकलेन मशीन उचलताना हा अपघात झाल्याची प्राथमिक माहिती मिळतीये..