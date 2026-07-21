Maharashtra Breaking News LIVE : 21 जुलै 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

Mumbai : मुंबई महापालिकेच्या प्रत्येक कार्यालयात आता तंबाखू खाणाऱ्यांना नो-एन्ट्री असणार आहे.... सभागृह नेते गणेश खणकर यांच्या ठरावाची सूचना मंजूर करण्यात आलीयं...त्यामुळे BMC च्या कोणत्याही कार्यालयात आता तंबाखू खाऊन जाण्यास किंवा सोबत नेण्यास बंदी घालण्यात येणारेय.... शासकीय कार्यालयात पान तंबाखू खाऊन पिचकारी मारून परिसर अस्वच्छ करणाऱ्यांना आळा घालण्यासाठी सूचना देण्यात आलीयं....या सूचनेला सभागृहात एकमताने पाठिंबा दिलायं...
Delhi : नीट पेपरफुटी आणि धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी दिल्लीत निघालेल्या तरुणांच्या मोर्चाने राजधानी तापली होती...जंतरमंतरवरून संसदेपर्यंत निघालेल्या मोर्चाला लाठीचार्जनंतर हिंसक वळण लागलं...पोलिसांनी आंदोलकांना पांगवण्यासाठी लाठीचार्ज, अश्रूधुराचा मारा केला...अनेक ठिकाणी पोलीस आणि आंदोलकांत झटापटी झाल्या यात 50 आंदोलक तर 50 पोलीस जखमी झाले आहेत...तर100 हून अधिक आंदोलकांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे.